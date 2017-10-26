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Мария до Каллас Мария до Каллас
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Maria by Callas

Мария до Каллас, 2017

2017 / Франция
7.4 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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Документальный фильм об американской и греческой оперной певице Марии Каллас
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Причины посмотреть Факты О фильме

Режиссер, актер и продюссер Том Вольф взялся за документальный фильм о Марии Каллас — величайшей греческой и американской оперной певице. История Тома Вольфа уникальна еще и тем, что впервые за очень длительное время об оперной диве открыто заговорили и сняли настолько честный и подробный фильм.

Картина смонтирована из съемок певицы и актрисы, архивных и личных фотографий и интервью как с самой Марией Каллас, так и с другими знаменитостями ее времени — актерами Ален Делоном, Мэрилин Монро, Грейс Келли, Лиз Тейлор, модельером Ив Сен-Лораном, политиками Дж. Ф. Кеннеди, Уинстоном Черчиллем и другими.

— Мария Каллас занималась вокалом с восьми лет

— Том Вольф рассказывает, что работал над фильмом в течение 5 лет

— У Марии Каллас и Аристотеля Онассиса был бурный роман, который закончился только с женитьбой миллиардера на Жаклин Кеннеди

— Официальная причина смерти Марии — остановка сердца. Но существуют версии и об убийстве певицы.

Впервые после 40 лет молчания всемирно известная оперная дива дала разрешение на интервью. Редкие съемки, архивные фотографии, личные кадры – это говорит сама история, говорит сама великая Мария Каллас, а вместе с ней Мэрилин Монро, Ален  Делон, Ив Сен-Лоран, Дж. Ф. Кеннеди, Лукино Висконти, Уинстон Черчилль, Грейс Келли, Лиз Тейлор и многие другие.

7.4 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
Продолжительность 1 час 53 минуты
Год выпуска 2017
Премьера в России 6 декабря 2018
Премьера в мире 26 октября 2017
Возраст 16+
Прокатчик Капелла Фильм
Режиссер
Том Вольф
В ролях
Мария Каллас
Мария Каллас
Фанни Ардан
Фанни Ардан
Все актеры и съемочная группа
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Мария до Каллас смотреть онлайн

Мария до Каллас
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за 1 рубль
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Наша рецензия
В одной ленте Том Вольф собрал интервью, записи выступлений Марии Каллас, навязчивые расспросы журналистов, караулящих звезду оперной сцены на каждом углу, и письма певицы ее друзьям и близким людям.  Документалист сконцентрировался на том, что же сама героиня его фильма говорила о себе, как комментировала события, произошедшее в ее жизни. Редкие реплики от знавших певицу людей, что все же появляются в картине, беспомощно тонут, когда вновь звучит голос одной из величайших оперных…
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Андрей Степанов 5 октября 2018, 02:01
Учитывая тот факт, что Дива покинула этот свет 43 года тому назад, и киноматериалов о ней сохранилось, видимо, немного, тем не менее получилось… Читать дальше…
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Интервью с Фанни Ардан: о Марии Каллас и российском кино В рамках фестиваля «Послание к человеку» Санкт-Петербург посетила легендарная французская актриса Фанни Ардан, которая представила документальный фильм «Мария до Каллас» с её
Написать
22 сентября 2018 18:48
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