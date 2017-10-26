Мария до Каллас, 2017

Режиссер, актер и продюссер Том Вольф взялся за документальный фильм о Марии Каллас — величайшей греческой и американской оперной певице. История Тома Вольфа уникальна еще и тем, что впервые за очень длительное время об оперной диве открыто заговорили и сняли настолько честный и подробный фильм.

Картина смонтирована из съемок певицы и актрисы, архивных и личных фотографий и интервью как с самой Марией Каллас, так и с другими знаменитостями ее времени — актерами Ален Делоном, Мэрилин Монро, Грейс Келли, Лиз Тейлор, модельером Ив Сен-Лораном, политиками Дж. Ф. Кеннеди, Уинстоном Черчиллем и другими.