Мария до Каллас, 2017

Режиссер, актер и продюссер Том Вольф взялся за документальный фильм о Марии Каллас — величайшей греческой и американской оперной певице. История Тома Вольфа уникальна еще и тем, что впервые за очень длительное время об оперной диве открыто заговорили и сняли настолько честный и подробный фильм.
Картина смонтирована из съемок певицы и актрисы, архивных и личных фотографий и интервью как с самой Марией Каллас, так и с другими знаменитостями ее времени — актерами Ален Делоном, Мэрилин Монро, Грейс Келли, Лиз Тейлор, модельером Ив Сен-Лораном, политиками Дж. Ф. Кеннеди, Уинстоном Черчиллем и другими.
— Мария Каллас занималась вокалом с восьми лет
— Том Вольф рассказывает, что работал над фильмом в течение 5 лет
— У Марии Каллас и Аристотеля Онассиса был бурный роман, который закончился только с женитьбой миллиардера на Жаклин Кеннеди
— Официальная причина смерти Марии — остановка сердца. Но существуют версии и об убийстве певицы.
Впервые после 40 лет молчания всемирно известная оперная дива дала разрешение на интервью. Редкие съемки, архивные фотографии, личные кадры – это говорит сама история, говорит сама великая Мария Каллас, а вместе с ней Мэрилин Монро, Ален Делон, Ив Сен-Лоран, Дж. Ф. Кеннеди, Лукино Висконти, Уинстон Черчилль, Грейс Келли, Лиз Тейлор и многие другие.