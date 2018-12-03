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Бамблби Бамблби
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Bumblebee

Бамблби, 2018

2018 / США
8.0 Оцените
149 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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«Бамблби» - первый спин-офф франшизы «Трансформеры»
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Причины посмотреть Факты О фильме

Режиссерская работа Трэвиса Найта, до этого выпустившего лишь анимационную ленту «Кубо. Легенда о самурае». Главную роль исполнила Хейли Стайнфелд («Железная хватка», «Ромео и Джульетта»), а сам автобот разговаривает голосом Мартина Шорта («Внутреннее пространство», «Отец невесты»). Также в фильме снимались Памела Адлон («Скажи что-нибудь), Кеннет Чои («Только правда», «Крутые времена») и рестлер Джон Сина.

Действие фильма разворачивается в конце восьмидесятых годов прошлого века. Автобот Бамблби, получивший несколько боевых ранений, скрывается от преследователей. Образом для маскировки становится желтый Фольксваген-Жук. Именно таким его и находит Чарли, работающая в гараже на автомобильной свалке, где пытается спрятаться от погони Бамблби. Фильм снят в общей атмосфере ностальгии по восьмидесятым, что подчеркивается и атрибутикой в кадре, и выбором альтернативной формы Бамблби.

- «Бамблби» - первый спин-офф франшизы «Трансформеры».

- Первый фильм франшизы, режиссером которого не выступил Майкл Бэй. Тем не менее, он работал над проектом в качестве продюсера.

- Фильм стал первой режиссерской работой Трэвиса Найта в большом кино.

- В одном из кадров появляется дорожный знак «Бей-вью» («Bay view»). Это отсылка к продюсеру Майклу Бэю.

- В кадре также появляется постер к фильму «Гремлины», продюссером которого был Стивен Спилберг, работавший над франшизой.

1987 год. Скрываясь от преследования, Бамблби находит убежище на автомобильной свалке в калифорнийском городке, где живет Чарли (Хейли Стайнфелд). Девушке скоро исполнится 18, она стремится найти свое место в жизни. И именно она наталкивается на покореженного и сломленного Бамблби. Приведя его в чувство, Чарли моментально осознает: на ее пути оказался не простой желтый Фольксваген Жук…

8.0 Оцените
149 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
Продолжительность 1 час 53 минуты
Год выпуска 2018
Премьера в России 13 декабря 2018
Премьера онлайн 23 марта 2019
Премьера в мире 3 декабря 2018
Возраст 12+
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
Трэвис Найт
Трэвис Найт
В ролях
Памела Адлон
Памела Адлон
Хейли Стайнфелд
Хейли Стайнфелд
Джон Сина
Джон Сина
Стивен Шнейдер
Стивен Шнейдер
Хорхе Лендеборг мл.
Хорхе Лендеборг мл.
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Бамблби 8 постеров
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Наша рецензия
Больше десяти лет жизни Майкл Бэй («Армаггедон») посвятил «Трансформерам», познакомив мир с огромными роботами, готовыми на все ради своих и семьи Уитвики, помогавшим автоботам спасти нашу планету от захвата и полного уничтожения. Но после провала (как кассового, так и зрительского) «Последнего рыцаря», где было объединено несколько сценариев, а создатели решили объединить историю роботов с легендами Земли, продюсеры пересмотрели все своим планы и запустили…
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✓ EGOISTKA ✓ 30 ноября 2018, 21:19
Хочу детей сводить, интересно пустят или сработают ограничения по возрасту?
Ольга Сомина 15 декабря 2018, 13:40
Сходили всей семьей. Отлично провели время. Нашим троим мальчишкам фильм понравился, да и нам тоже. К деталям можно долго придираться, но общее… Читать дальше…
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
«Трансформеры 7» обрели официальное название, время и место действия, а также главных героев В фильме будут фигурировать роботы-зомби.
Написать
23 июня 2021 13:08
Режиссер «Бамблби» Трэвис Найт снимет для Netflix фильм о вампирах Последнюю версию сценария написал соавтор «Лунного рыцаря» от Marvel Studios, а продюсирует картину один из создателей «Очень странных дел».
Написать
18 мая 2021 14:14
В разработку запущены новые «Трансформеры» — фильм получил сценариста и режиссера Картина не будет связана с основной серией Майкла Бэя.
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29 марта 2021 11:19
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