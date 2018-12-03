Бамблби, 2018

Режиссерская работа Трэвиса Найта, до этого выпустившего лишь анимационную ленту «Кубо. Легенда о самурае». Главную роль исполнила Хейли Стайнфелд («Железная хватка», «Ромео и Джульетта»), а сам автобот разговаривает голосом Мартина Шорта («Внутреннее пространство», «Отец невесты»). Также в фильме снимались Памела Адлон («Скажи что-нибудь), Кеннет Чои («Только правда», «Крутые времена») и рестлер Джон Сина.
Действие фильма разворачивается в конце восьмидесятых годов прошлого века. Автобот Бамблби, получивший несколько боевых ранений, скрывается от преследователей. Образом для маскировки становится желтый Фольксваген-Жук. Именно таким его и находит Чарли, работающая в гараже на автомобильной свалке, где пытается спрятаться от погони Бамблби. Фильм снят в общей атмосфере ностальгии по восьмидесятым, что подчеркивается и атрибутикой в кадре, и выбором альтернативной формы Бамблби.
- «Бамблби» - первый спин-офф франшизы «Трансформеры».
- Первый фильм франшизы, режиссером которого не выступил Майкл Бэй. Тем не менее, он работал над проектом в качестве продюсера.
- Фильм стал первой режиссерской работой Трэвиса Найта в большом кино.
- В одном из кадров появляется дорожный знак «Бей-вью» («Bay view»). Это отсылка к продюсеру Майклу Бэю.
- В кадре также появляется постер к фильму «Гремлины», продюссером которого был Стивен Спилберг, работавший над франшизой.
1987 год. Скрываясь от преследования, Бамблби находит убежище на автомобильной свалке в калифорнийском городке, где живет Чарли (Хейли Стайнфелд). Девушке скоро исполнится 18, она стремится найти свое место в жизни. И именно она наталкивается на покореженного и сломленного Бамблби. Приведя его в чувство, Чарли моментально осознает: на ее пути оказался не простой желтый Фольксваген Жук…