Бамблби, 2018

Режиссерская работа Трэвиса Найта, до этого выпустившего лишь анимационную ленту «Кубо. Легенда о самурае». Главную роль исполнила Хейли Стайнфелд («Железная хватка», «Ромео и Джульетта»), а сам автобот разговаривает голосом Мартина Шорта («Внутреннее пространство», «Отец невесты»). Также в фильме снимались Памела Адлон («Скажи что-нибудь), Кеннет Чои («Только правда», «Крутые времена») и рестлер Джон Сина.

Действие фильма разворачивается в конце восьмидесятых годов прошлого века. Автобот Бамблби, получивший несколько боевых ранений, скрывается от преследователей. Образом для маскировки становится желтый Фольксваген-Жук. Именно таким его и находит Чарли, работающая в гараже на автомобильной свалке, где пытается спрятаться от погони Бамблби. Фильм снят в общей атмосфере ностальгии по восьмидесятым, что подчеркивается и атрибутикой в кадре, и выбором альтернативной формы Бамблби.