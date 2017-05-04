Прогулка по Риму, 2017

Фильм «Прогулка по Риму» понравится всем любителям культовых итальянских режиссёров — таких, как Федерико Феллини и Паоло Соррентино. Режиссером картины выступила актриса Карин Пройа, для которой этот проект стал дебютом. Сама Карин также сыграла в своем фильме вместе со Стефано Амброджи («Траст»), Фабрицио Аполлони и другими итальянскими актёрами. Также «Прогулка по Риму» может похвастаться известным композитором Никола Пьовани, который получил «Оскар» за саундтрек к фильму «Жизнь прекрасна».

Лента «Прогулка по Риму» рассказывает о 9-летнем Франческо, который в подарок на день рождения получает билеты в Рим. Его мечта — увидеть Сикстинскую капеллу — внезапно оказывается под угрозой, так как обстоятельства вынуждают вернуться из Рима раньше. Тогда главный герой сбегает от родителей, чтобы самому добраться до Ватикана. Вместе с ним сбегает и его сестра, и они отправляются на поиски увлекательных приключений на фоне вечного города.