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Прогулка по Риму Прогулка по Риму
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Una gita a Roma

Прогулка по Риму, 2017

2017 / Италия
5.8 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
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Маленькие брат с сестрой сбегают от родителей и путешествуют по Вечному городу
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Причины посмотреть Факты О фильме

Фильм «Прогулка по Риму» понравится всем любителям культовых итальянских режиссёров — таких, как Федерико Феллини и Паоло Соррентино. Режиссером картины выступила актриса Карин Пройа, для которой этот проект стал дебютом. Сама Карин также сыграла в своем фильме вместе со Стефано Амброджи («Траст»), Фабрицио Аполлони и другими итальянскими актёрами. Также «Прогулка по Риму» может похвастаться известным композитором Никола Пьовани, который получил «Оскар» за саундтрек к фильму «Жизнь прекрасна».

Лента «Прогулка по Риму» рассказывает о 9-летнем Франческо, который в подарок на день рождения получает билеты в Рим. Его мечта — увидеть Сикстинскую капеллу — внезапно оказывается под угрозой, так как обстоятельства вынуждают вернуться из Рима раньше. Тогда главный герой сбегает от родителей, чтобы самому добраться до Ватикана. Вместе с ним сбегает и его сестра, и они отправляются на поиски увлекательных приключений на фоне вечного города.

- Фильм «Прогулка по Риму» получил множество наград и номинаций на престижных кинопремиях, в том числе и на кинофестивале в Торонто в одной из параллельных программ.

- В фильме снялся известный музыкант Фил Палмер в роли самого себя.

Франческо всего 9 лет, а он уже большой поклонник искусства. На день рождения семья дарит ему поездку в Рим, и вместе с матерью и пятилетней сестренкой Марией он отправляется из провинции в столицу. Но непредвиденные проблемы дома заставляют их вернуться из Рима раньше, так и не посмотрев Сикстинскую капеллу. Тогда Франческо решает сбежать от мамы... Сестра следует за ним, и перед детьми открывается удивительная вселенная Вечного города. Их ждут чудесные римские приключения и знакомства с самыми неожиданными персонажами, прежде чем мечта Франческо исполнится, а взрослые вспомнят, что и они тоже когда-то были детьми.

5.8 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
Продолжительность 2 часа 30 минут
Год выпуска 2017
Премьера в России 18 октября 2018
Премьера в мире 4 мая 2017
Возраст 6+
Прокатчик ПилотКино
Режиссер
Карин Пройа
Карин Пройа
В ролях
Филипп Леруа
Филипп Леруа
Джованни Ломбардо Радице
Джованни Ломбардо Радице
Карин Пройа
Карин Пройа
Кьяра Конти
Кьяра Конти
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Прогулка по Риму 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
Есть такие города, по которым можно бесконечно гулять, открывать все новые места и постоянно сталкиваться с необычными людьми. Кинематографисты научились про них рассказывать. Например, это хорошо получается у тех, кто соглашается снимать коротенькие истории для антологий «…, я люблю тебя». Но есть и такие отчаянные, как создатели «Прогулки по Риму», где город заслоняет все. И игру актеров, и сюжет, и даже сам себя, позволяя местным жителям расцвести и знакомить…
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Александра Долганова 19 октября 2018, 10:27
Режиссерский дебют актрисы Карин Пройа. Она же является сценаристом, продюсером и играет маму.

Доброе, светлое, тёплое кино с простым сюжетом и… Читать дальше…
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12 голосов
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