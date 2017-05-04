Прогулка по Риму, 2017

Фильм «Прогулка по Риму» понравится всем любителям культовых итальянских режиссёров — таких, как Федерико Феллини и Паоло Соррентино. Режиссером картины выступила актриса Карин Пройа, для которой этот проект стал дебютом. Сама Карин также сыграла в своем фильме вместе со Стефано Амброджи («Траст»), Фабрицио Аполлони и другими итальянскими актёрами. Также «Прогулка по Риму» может похвастаться известным композитором Никола Пьовани, который получил «Оскар» за саундтрек к фильму «Жизнь прекрасна».
Лента «Прогулка по Риму» рассказывает о 9-летнем Франческо, который в подарок на день рождения получает билеты в Рим. Его мечта — увидеть Сикстинскую капеллу — внезапно оказывается под угрозой, так как обстоятельства вынуждают вернуться из Рима раньше. Тогда главный герой сбегает от родителей, чтобы самому добраться до Ватикана. Вместе с ним сбегает и его сестра, и они отправляются на поиски увлекательных приключений на фоне вечного города.
- Фильм «Прогулка по Риму» получил множество наград и номинаций на престижных кинопремиях, в том числе и на кинофестивале в Торонто в одной из параллельных программ.
- В фильме снялся известный музыкант Фил Палмер в роли самого себя.
Франческо всего 9 лет, а он уже большой поклонник искусства. На день рождения семья дарит ему поездку в Рим, и вместе с матерью и пятилетней сестренкой Марией он отправляется из провинции в столицу. Но непредвиденные проблемы дома заставляют их вернуться из Рима раньше, так и не посмотрев Сикстинскую капеллу. Тогда Франческо решает сбежать от мамы... Сестра следует за ним, и перед детьми открывается удивительная вселенная Вечного города. Их ждут чудесные римские приключения и знакомства с самыми неожиданными персонажами, прежде чем мечта Франческо исполнится, а взрослые вспомнят, что и они тоже когда-то были детьми.
⠀
Доброе, светлое, тёплое кино с простым сюжетом и… Читать дальше…