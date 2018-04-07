Такси 5, 2018

Люк Бессон, создатель оригинальной франшизы «Такси», а также таких проектов, как «5 элемент» и «Валериан и город тысячи планет», объявил перезапуск всеми любимых приключений безбашенного таксиста и милого, но нерасторопного полицейского. На это раз главные роли в фильме достались Сальваторе Эспозито («Гоморра»), Франку Гастамбиду («В первый раз») и Сабрине Уазани («Шутки в сторону», «Ночь в париже»).
Лихой водитель и бравый полицейский Сильвен Маро переходит на работу в участок в Марселе и получает крайне ответственное задание - остановить банду наглых итальянцев, которые крадут ювелирные украшения на неуловимой Феррари. На помощь ему приходит родственница легендарного Даниэля, которая оказывается растяпой и никудышным водителем.
- Между 4 и пятой частями фильма прошло 11 лет
- Люк Бессон стал продюсером фильма
- Студия EuropaCorp объявила о планах на фильм еще в сентябре 2016 года
Экс-комиссар Жибер, ставший самым непутевым в истории города мэром Марселя, поручает переведенному из столицы новобранцу Сильвану Маро разобраться с неуловимой «бандой итальянцев» на Ferrari.
Чтобы остановить их, Маро, супер копу и супер водителю, приходится объединиться с племянницей Даниэля. Девушке досталось знаменитое белое такси дяди, но не его талант.