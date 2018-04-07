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Такси 5 Такси 5
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Taxi 5

Такси 5, 2018

2018 / Франция
5.4 Оцените
28 голосов Рейтинг IMDb: 4.7
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Супер коп и его неуклюжая подруга гоняются за бандой неуловимых итальянцев
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Причины посмотреть Факты О фильме

Люк Бессон, создатель оригинальной франшизы «Такси», а также таких проектов, как «5 элемент» и «Валериан и город тысячи планет», объявил перезапуск всеми любимых приключений безбашенного таксиста и милого, но нерасторопного полицейского. На это раз главные роли в фильме достались Сальваторе Эспозито («Гоморра»), Франку Гастамбиду («В первый раз») и Сабрине Уазани («Шутки в сторону», «Ночь в париже»).

Лихой водитель и бравый полицейский Сильвен Маро переходит на работу в участок в Марселе и получает крайне ответственное задание - остановить банду наглых итальянцев, которые крадут ювелирные украшения на неуловимой Феррари. На помощь ему приходит родственница легендарного Даниэля, которая оказывается растяпой и никудышным водителем. 

- Между 4 и пятой частями фильма прошло 11 лет 

- Люк Бессон стал продюсером фильма

- Студия EuropaCorp объявила о планах на фильм еще в сентябре 2016 года

Экс-комиссар Жибер, ставший самым непутевым в истории города мэром Марселя, поручает переведенному из столицы новобранцу Сильвану Маро разобраться с неуловимой «бандой итальянцев» на Ferrari.
Чтобы остановить их, Маро, супер копу и супер водителю, приходится объединиться с племянницей Даниэля. Девушке досталось знаменитое белое такси дяди, но не его талант.

 

5.4 Оцените
28 голосов Рейтинг IMDb: 4.7
Продолжительность 1 час 43 минуты
Год выпуска 2018
Премьера в России 26 апреля 2018
Премьера в мире 7 апреля 2018
Возраст 18+
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
Франк Гастамбид
Франк Гастамбид
В ролях
Сабрина Уазани
Сабрина Уазани
Франк Гастамбид
Франк Гастамбид
Бернар Фарси
Бернар Фарси
Малик Бенталха
Малик Бенталха
Все актеры и съемочная группа
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Такси 5
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Напарники Даниэль (Сами Насери) и Эмильен (Фредерик Дифенталь) ушли на заслуженный отдых, правда, грабителей на крутых тачках от этого в Марселе меньше не стало. Поэтому новому мэру города, бывшему комиссару Жиберу, приходится собрать новый спецотряд для борьбы со скоростными преступниками. Переведенному из столицы в Марсель полицейскому Сильвану Маро, как и главному герою картины «Бобропоржаловать!» Дэни Буну, предлагается его возглавить, а для технической поддержки приглашается…
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Андрей Двоеглазов 9 февраля 2018, 19:51
Что за гавно сняли а где старые актёры точно не пойду на такое фуфло 100%
Vadim Mennanov 11 мая 2018, 08:18
Смотрел вчера. Не выдержал и 15 минут. Такого низкосортного и аморального шлака давно не видел.
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28 голосов
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18 апреля 2018 08:41
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