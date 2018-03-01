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Осторожно: Грамп! Осторожно: Грамп!
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Here Comes the Grump

Осторожно: Грамп!, 2017

2017 / Великобритания / Мексика
5.5 Оцените
18 голосов Рейтинг IMDb: 4.5
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Терри встречает героев из сказочных историй, рассказанных его бабушкой
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Причины посмотреть Факты О фильме

Известный мексиканский режиссер анимационных фильмов Андрес Кутерье («Маги и великаны», «Банда котиков») представил новый мультфильм, основанный на сериале 1969 года. В озвучке оригинальной версии принимали участие Тoби Кeббeлл («Черное зеркало», «Варкрафт»), Лили Кoллинз («Невидимая сторона», «С любовью, Рози») и Иэн МaкШeйн («Американские боги», «Столпы земли»).

Мультфильм рассказывает о мальчике по имени Терри, который очень любит слушать сказки своей бабушки. Однажды ему удается встретиться с персонажами этих историй - когда жители волшебного королевства начали чахнуть от скуки, которую наслал на них злой и страшный Грамп. 

- По мотивам популярного мультсериала Here comes the Grump, который выходил на телеканале NBC в 1969-1970 гг.

- Мультфильм анонсировали еще в сентябре 2014 года.

- Производство мультфильма было закончено только в 2017 году.

Главный герой мультфильма, мальчик Терри был уверен, что забавные волшебники, драконы-полицейские, королевство воздушных шариков и другие самые причудливые явления встречаются только в книжках его бабушки. Но бабушка забыла предупредить: её сказки основаны на реальных событиях!

Теперь Терри предстоит спасти волшебную страну Игрувию от злого волшебника Грампа, а помогать ему будут мечтательная принцесса Лучик и птичка-навигатор ДжипиСойка. Впереди — много опасных, но весёлых приключений, приятных (и не очень) знакомств и самых неожиданных открытий. Осторожно: сказка начинается!

5.5 Оцените
18 голосов Рейтинг IMDb: 4.5
Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 2017
Премьера в России 5 апреля 2018
Премьера онлайн 14 сентября 2018
Премьера в мире 1 марта 2018
Возраст 6+
Прокатчик МВК
Режиссер
Андрес Кутерье
Андрес Кутерье
Все актеры и съемочная группа
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Осторожно: Грамп!
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Наша рецензия
В детстве Терри очень любил сказки, которые ему читала бабушка-писательница. Очарованный ее рассказами парень даже не догадывался, что все невероятные события в них – чистая правда, Игрувия и множество других волшебных стран существуют, о чем он узнал, когда повзрослел и по неведомым ему причинам оказался в мире из сказок любимой бабушки. Правда, там произошли существенные изменения с тех времен, о которых Терри рассказывала бабуля. Теперь могущественный волшебник Грамп направо и налево…
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f-an-v 30 июня 2018, 19:27
Не мультик - а полная чушь!
Полмульта убегают от Грампа.
Смешных моментов практически нет вообще...
Не ожидала, что такая фигня будет.
tany2 10 июля 2018, 17:24
Очень глупый фильм! Ушли с сыном с половины фильма, вообще ребенку не понравился.
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18 голосов
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14 мая 2018 14:26
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