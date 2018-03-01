Осторожно: Грамп!, 2017

Известный мексиканский режиссер анимационных фильмов Андрес Кутерье («Маги и великаны», «Банда котиков») представил новый мультфильм, основанный на сериале 1969 года. В озвучке оригинальной версии принимали участие Тoби Кeббeлл («Черное зеркало», «Варкрафт»), Лили Кoллинз («Невидимая сторона», «С любовью, Рози») и Иэн МaкШeйн («Американские боги», «Столпы земли»).
Мультфильм рассказывает о мальчике по имени Терри, который очень любит слушать сказки своей бабушки. Однажды ему удается встретиться с персонажами этих историй - когда жители волшебного королевства начали чахнуть от скуки, которую наслал на них злой и страшный Грамп.
- По мотивам популярного мультсериала Here comes the Grump, который выходил на телеканале NBC в 1969-1970 гг.
- Мультфильм анонсировали еще в сентябре 2014 года.
- Производство мультфильма было закончено только в 2017 году.
Главный герой мультфильма, мальчик Терри был уверен, что забавные волшебники, драконы-полицейские, королевство воздушных шариков и другие самые причудливые явления встречаются только в книжках его бабушки. Но бабушка забыла предупредить: её сказки основаны на реальных событиях!
Теперь Терри предстоит спасти волшебную страну Игрувию от злого волшебника Грампа, а помогать ему будут мечтательная принцесса Лучик и птичка-навигатор ДжипиСойка. Впереди — много опасных, но весёлых приключений, приятных (и не очень) знакомств и самых неожиданных открытий. Осторожно: сказка начинается!
Полмульта убегают от Грампа.
Смешных моментов практически нет вообще...
Не ожидала, что такая фигня будет.