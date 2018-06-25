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Человек-муравей и Оса Человек-муравей и Оса
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Ant-Man and the Wasp

Человек-муравей и Оса, 2018

2018 / США
7.9 Оцените
156 голосов Рейтинг IMDb: 7
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Новый супергеройский блокбастер Marvel
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Причины посмотреть Факты О фильме

Хэнк Пим и его дочь Хоуп, герои предыдущего фильма о приключениях Человека-муравья, пытаются создать способ для безопасного перемещения в квантовый мир, чтобы вернуть Джанет, жену Хэнка и мать Хоуп, исчезнувшую в квантовом измерении 30 лет назад, спасая США от сепаратистской ракеты. Хоуп учится управлять костюмом Осы вместе с Человеком-муравьем, Скоттом Лэнгом. Однако между ними пробегает черная кошка, когда Лэнг самовольно решает примкнуть к силам Капитана Америки во время конфликта, показанного в предыдущем фильме киновселенной, «Первый мститель: Гражданская война». В итоге они полностью разрывают отношения.

Два года спустя у Хэнка получается разработать технологию для квантовых путешествий. Во время ее активации Скотт получает мысленное сообщение от Джанет: оказывается, когда он попал в квантовый мир, они вдвоем оказались в состоянии квантовой запутанности. Поняв это, Лэнг сразу связывается с Хэнком, и тогда Хоуп вызволяет его из-под домашнего ареста.

Чтобы вызволить Джанет из квантового плена, героям придется заново научиться действовать сообща. А противостоять им будут таинственные недоброжелатели в масках, под которыми скрывается неприятное прошлое профессора Хэнка Пима.

Младшую версию доктора Билла Фостера сыграл сын исполнителя роли Лоуренса Фишберна, Лэнгстон Фишберн.

В одной из сцен Скотт говорит, что шляпа и солнечные очки не могут скрыть чью-то личность. Это издевка над другими фильмами Киновселенной Марвел, в которых такую технику вполне успешно использовали Капитан Америка, Железный Человек, Тор, Черная Вдова, Зимний солдат, Алая ведьма, Ник Фьюри и Сокол.

Выглядящие инопланетными организмы в микроскопическом царстве (на пути в квантовое царство) – это тихоходки, микроорганизмы, которые были обнаружены в самых экстремальных условиях на Земле, включая горячие источники, ледники, вершину Гималаев и глубочайшие морские впадины. Оставшись без еды и воды, они могут замораживаться и в таком состоянии выдерживать невероятные температуры, давление, радиацию, токсичность и даже несколько дней в космосе.

Злодейка Призрак является мужчиной в оригинальных комиксах Марвел. Там он действует как противник Железного человека, а их пути с Человеком-муравьем ни разу не пересекаются.

Идея о том, что Скотт уже встречался с Джанет в квантовом мире, была высказана в первом фильме, где она на мгновение появляется в отражении на его шлеме.

Пейтон Рид настоял на том, чтобы длительность фильма составляла менее двух часов, по двум причинам. Во-первых, он хотел, чтобы зрители могли отдохнуть после предыдущего фильма Киновселенной Марвел, трехчасовой эпопеи «Мстители: Война бесконечности». А во-вторых, потому он считал, что столь легкий и комедийный фильм не должен быть слишком затянутым, иначе это ему повредит.

Во флэшбеках в первом фильме, в которых появляется Джанет на ракете, так и не было показано ее лицо, но Пейтон Рид сразу сказал отделам кастинга и визуальных эффектов, отвечающим за изображение едва заметных глаз Джанет, скрытых за маской, что он хотел, чтобы она напоминала  Мишель Пфайффер. «Мишель всегда была моим дримкастом на эту роль, и это было еще до того, как мы вообще узнали, что будем снимать второй фильм». Впоследствии Рид заявлял в интервью, что незадолго до начала работы с Пфайффер он пересмотрел все ее прошлые фильмы.

Примечательно, что Мишель Пфайффер и Пол Радд сыграли любовников в фильме «Я никогда не буду твоей», а в этой картине Пфайффер играет мать возлюбленной Радда.

Слово «квант» произносится в фильме 22 раза (включая сцены после титров).

Скотт Лэнг, известный также, как Человек-Муравей уже заслужил право оказаться в команде Мстителей, но желание быть ближе к собственной дочке удерживает его в родном Сан-Франциско – до тех пор, пока доктор Хэнк Пим, создавший когда-то изменяющий размеры своего владельца чудо-костюм, не призывает Скотта присоединиться к новой, опасной миссии. Помогать в противостоянии с коварным врагом Человеку-Муравью будет новая напарница – Оса.

7.9 Оцените
156 голосов Рейтинг IMDb: 7
Продолжительность 2 часа 0 минут
Год выпуска 2018
Премьера в России 5 июля 2018
Премьера онлайн 2 октября 2018
Премьера в мире 25 июня 2018
Возраст 12+
Прокатчик WDSSPR
Режиссер
Пейтон Рид
Пейтон Рид
В ролях
Пол Радд
Пол Радд
Эванджелин Лилли
Эванджелин Лилли
Майкл Дуглас
Майкл Дуглас
Ханна Джон-Кэймен
Ханна Джон-Кэймен
Майкл Пенья
Майкл Пенья
Все актеры и съемочная группа
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После событий Гражданской войны Скотт Лэнг оказался под домашним арестом, срок которого вот-вот истекает. Сидя взаперти, Человек-муравей развлекается как может: придумывает игры для дочери, удалённо ведёт бизнес с товарищами, разучивает азы профессии фокусника, играет на барабанной установке и по 2 часа в день принимает ванну. В это время скрывающиеся от правосудия Хэнк Пим и Хоуп ван Дайн изобретают новые технологии и собираются отправиться в квантовую область, чтобы вернуть Джанет ван Дайн…
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Диппер Пайнс 15 июня 2018, 11:31
Хочу пойти на фильм надеюсь будет интересно.
yakubov121299 5 июля 2018, 21:25
Фильм классный , классные спец эффекты , оса просто шикарная , жду новой части
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156 голосов
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