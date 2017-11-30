Захочу и соскочу. Супергерои, 2018

Перед вами финальная часть итальянской комедийной трилогии — «Захочу и соскочу. Супергерои». Уже известная и полюбившаяся зрителям банда ученых под руководством Пьетро Дзинни отбывает тюремный срок за производство легальных наркотиков. Однако новость о том, что некий Вальтер Меркурио планирует масштабный теракт в мире заставляет их спланировать побег, ведь только самые выдающиеся умы Италии способны остановить злодея.

Итальянский режиссер Сидней Сибилиа в 2014 году ворвался в прокат со своей убойной комедией «Захочу и соскочу», покорившей публику. Спустя три года он выпустил сиквел картины под названием «Захочу и соскочу. Мастер-класс», после которой было понятно, что нас ждет еще один проект о приключениях научных сотрудников. Главную роль в «Захочу и соскочу. Супергерои» сыграл один из самых известных современных актеров Италии Эдоардо Лео, известный по лентам «Кто эти люди?» и «Идеальные незнакомцы».