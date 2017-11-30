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Захочу и соскочу. Супергерои Захочу и соскочу. Супергерои
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Захочу и соскочу. Супергерои, 2018

2018 / Италия
6.7 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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Заключительная часть популярной итальянской франшизы
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Причины посмотреть Факты О фильме

Перед вами финальная часть итальянской комедийной трилогии — «Захочу и соскочу. Супергерои». Уже известная и полюбившаяся зрителям банда ученых под руководством Пьетро Дзинни отбывает тюремный срок за производство легальных наркотиков. Однако новость о том, что некий Вальтер Меркурио планирует масштабный теракт в мире заставляет их спланировать побег, ведь только самые выдающиеся умы Италии способны остановить злодея.

Итальянский режиссер Сидней Сибилиа в 2014 году ворвался в прокат со своей убойной комедией «Захочу и соскочу», покорившей публику. Спустя три года он выпустил сиквел картины под названием «Захочу и соскочу. Мастер-класс», после которой было понятно, что нас ждет еще один проект о приключениях научных сотрудников. Главную роль в «Захочу и соскочу. Супергерои» сыграл один из самых известных современных актеров Италии Эдоардо Лео, известный по лентам «Кто эти люди?» и «Идеальные незнакомцы».

- Фильм снимался в Риме.

- «Захочу и соскочу. Супергерои» — последняя часть одноименной трилогии.

- В первый уикенд проката в Италии картина собрала миллион евро.

Третья и заключительная часть трилогии о банде научных сотрудников-неудачников. Пьетро Дзинни в тюрьме за производство легальных наркотиков, и вместе с ним ждет приговора суда вся его банда. Но в это время Вальтер Меркурио готовит теракт в Риме. Случайно узнав об этом, банда решает устроить побег, ведь только лучшие умы страны могут спасти Рим. Но кто такой Вальтер Меркурио? Что он скрывает? Какой у него план? Банда ученых объединяется снова, чтобы остановить злодея.

6.7 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
Продолжительность 1 час 42 минуты
Год выпуска 2018
Премьера в России 13 декабря 2018
Премьера в мире 30 ноября 2017
Возраст 16+
Прокатчик ПилотКино
Режиссер
Сидни Сибилья
Сидни Сибилья
В ролях
Эдоардо Лео
Эдоардо Лео
Грета Скарано
Грета Скарано
Либеро Де Риенцо
Либеро Де Риенцо
Паоло Калабрези
Паоло Калабрези
Стефано Фреси
Стефано Фреси
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Захочу и соскочу. Супергерои 2 постера
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Захочу и соскочу. Супергерои смотреть онлайн

Захочу и соскочу. Супергерои
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за 1 рубль
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Итальянскую криминально-социальную франшизу «Захочу и соскочу» только ленивый не сравнивал с телесериалом «Во все тяжкие» и киносериалом «Друзья Оушена». Сравнение, правда, чаще всего было не в пользу европейской продукции. Тем не менее сага о банде научных сотрудников-неудачников стала хитом итальянского проката, обрела поклонников в других странах и подошла к логичному финалу. Ну правда, не оставлять же таких славных парней за решёткой. Кадр из…
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Кадры из фильма Все кадры
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