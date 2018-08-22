Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Неувольняемый" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Игрушки для взрослых Игрушки для взрослых
Киноафиша Фильмы Игрушки для взрослых
The Happytime Murders

Игрушки для взрослых, 2018

2018 / США
6.2 Оцените
18 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
Написать отзыв
Комедия с Мелиссой Маккарти про расследование преступлений против звезд тв-шоу
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Брайан Хенсон («Джек и Бобовое дерево: Правдивая история», «Далеко во Вселенной») поставил себе задачу как следует повеселить своего зрителя. Конечно, одним смехом сыт не будешь, поэтому в коктейле с юмором крепко замешана детективная история. Для воплощения этого замысла была привлечена тяжелая артилерия комедийных звезд -в фильме снялись Элизабет Бэнкс («Голодные игры», «Клиника»), Мелисса МакКарти («Копы в юбках», «Шпион»), Джоэл МакХэйл («Однокурсники», «Третий лишний»), Майя Рудольф («Идиократия», «Девичник в Вегасе»).

Перед зрителем открывается чудесная панорама Лос-Анджелеса, города грехов, кинематографа, ярких вечеринок и сумасшедших приключений. На каждом шагу здесь звезды, признанные и не очень, и те, кто только мечтает ими стать. Конечно, именно на популярных личностях и решили сосредоточиться неизвестные злоумышленники, причем выбор пал только на звезд определенного телешоу. Город трясется в панике, волна преступлений уже обсуждается во всю, а на защиту города встает компания бывших напарников — коп в юбке и суровый частный детектив.

— Оригинальное название фильма «Счастливое время для убийства»

Лос-Анджелес – обитель денег, знаменитостей и взрослых развлечений, здесь куклы живут бок о бок с людьми. Внезапно по городу прокатывается волна загадочных преступлений, связанных со звездами популярного телешоу. И тогда на охоту выходят бывшие напарники – брутальный частный детектив и коп в юбке…

6.2 Оцените
18 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
Продолжительность 1 час 31 минута
Год выпуска 2018
Премьера в России 27 сентября 2018
Премьера онлайн 20 ноября 2018
Премьера в мире 22 августа 2018
Возраст 18+
Прокатчик Вольга
Режиссер
Брайан Хенсон
Брайан Хенсон
В ролях
Мелисса МакКарти
Мелисса МакКарти
Элизабет Бэнкс
Элизабет Бэнкс
Майя Рудольф
Майя Рудольф
Джоэл МакХэйл
Джоэл МакХэйл
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Игрушки для взрослых 4 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Игрушки для взрослых смотреть онлайн

Игрушки для взрослых
Смотрите в
за 1 рубль
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
Режиссёр Брайан Хенсон решил отряхнуть от пыли старые игрушки своего отца Джима – создателя «Маппет-шоу» – и вдохнуть в них новую жизнь. Местом действия комедии «Игрушки для взрослых» он выбрал Лос-Анджелес. Многонациональный город сплотился ненавистью к новому меньшинству – плюшевым куклам, которые живут бок о бок с людьми. Полицейский в отставке Фил Филлипс - одна из таких кукол. После увольнения по подозрению в сочувствии к кукле-преступнику и из-за…
Читать
rm_dari 2 октября 2018, 21:49
Очень смешно. Советую)
Отзывы Написать
18 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Худшие фильмы 2018 года по версии кинокритиков Агрегатор рецензий Metacritic опубликовал список картин, получивших самые низкие оценки критиков. 
Написать
28 декабря 2018 00:45
Мелисса МакКарти попала в топ самых высокооплачиваемых актрис Forbes Forbes включил Мелиссу МакКарти в топ самых высокооплачиваемых голливудских актрис. МакКарти заняла девятое место, опередив Галь Гадот («Чудо-женщина»). Кстати, МакКарти уже попадала в
Написать
27 августа 2018 21:09
Мелисса МакКарти и маппеты: трейлер комедии «Игрушки для взрослых» Вышел дублированный трейлер новой криминальной комедии с Мелиссой МакКарти в главной роли - «Игрушки для взрослых» (в оригинале – The Happytime Murders, т.е. счастливое время для
Написать
20 июня 2018 11:31
Все новости фильма
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Молох
Молох
2022, Нидерланды, ужасы
Хронос
Хронос
2022, Россия, семейный, приключения, фантастика
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Related video
«Было ожидаемо»: внебрачный сын Абдулова выступил с заявлением
Не просто так: россиянам раскрыли глаза на произошедшее в день памяти Фриске
Этот тест определит, сколько раз в вашей жизни будет большая любовь
Эти 3 знака Зодиака обречены на нищую старость
«Все продумано»: Анна Асти ошеломила признанием
Спустя год после развода: Ивлеева раскрыла все карты
«Я не выдержал»: подробности жизни с Бабкиной раскрыл гражданский муж
Известный музыкант огорошил признанием: вот что осталось за кадром шоу «Голос»
«Заменил дочери отца»: 68-летняя Успенская заговорила о близком человеке
Все знали, но молчали: названа причина разрыва Варнавы с известным режиссером
Киркоров ответил на многочисленные оскорбления: трех слов хватило
Дошло до суда: звезда «Универа» ответил на обвинения экс-супруги
Приложение киноафиши