Игрушки для взрослых, 2018

Брайан Хенсон («Джек и Бобовое дерево: Правдивая история», «Далеко во Вселенной») поставил себе задачу как следует повеселить своего зрителя. Конечно, одним смехом сыт не будешь, поэтому в коктейле с юмором крепко замешана детективная история. Для воплощения этого замысла была привлечена тяжелая артилерия комедийных звезд -в фильме снялись Элизабет Бэнкс («Голодные игры», «Клиника»), Мелисса МакКарти («Копы в юбках», «Шпион»), Джоэл МакХэйл («Однокурсники», «Третий лишний»), Майя Рудольф («Идиократия», «Девичник в Вегасе»).



Перед зрителем открывается чудесная панорама Лос-Анджелеса, города грехов, кинематографа, ярких вечеринок и сумасшедших приключений. На каждом шагу здесь звезды, признанные и не очень, и те, кто только мечтает ими стать. Конечно, именно на популярных личностях и решили сосредоточиться неизвестные злоумышленники, причем выбор пал только на звезд определенного телешоу. Город трясется в панике, волна преступлений уже обсуждается во всю, а на защиту города встает компания бывших напарников — коп в юбке и суровый частный детектив.