Книжный клуб, 2018

Картина от создателей «Грязных танцев» и «Прогулок по лесам» - комедия «Книжный клуб». Книга «50 оттенков серого» в свое время вызвала большой читательский бум среди женщин всех возрастов. Билл Холдермэн и Эрин Симс решили показать историю о четырех подружках за чертой 60-ти летнего возраста, в руки которых и попадает книга. После прочтения жизнь всех четырех меняется в корне - они доказывают, что любви все возрасты покорны, а попробовать еще раз никогда не поздно.
Картина интригует не только сюжетом, но и звездным составом: главные роли сыграют Дайан Китон, Джейн Фонда, Мэри Стинберген и Кэндис Берген. Первые три - обладательницы «Оскара» и Джейн Фонда - дважды. Кэндис Берген имеет два «Золотых глобуса».
- Билл Холдермэн с этой картиной дебютировал в качестве режиссера, до этого он выступал только продюссером фильмов
- Одну из ролей в фильме исполнил Дон Джонсон, отец Дакоты Джонсон, которая сыграла главную роль в экранизации «50 оттенков серого». Именно эта книга в сюжете фильма меняет жизни героинь
- Съемки фильма проходили в Калифорнии
Однажды в руки утонченных интеллектуалок попадает эротический бестселлер «Пятьдесят оттенков серого». С этого момента жизнь калифорнийских леди уже никогда не будет прежней…