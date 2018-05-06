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Книжный клуб, 2018

2018 / США
7.7 Оцените
71 голос Рейтинг IMDb: 6.1
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Фильм о том, как жизнь женщин в возрасте за 60 меняет прочтение книги 50 оттенков серого с Дайан Китон, Джейн Фонда, Мэри Стинберген и Кэндис Берген
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Причины посмотреть Факты О фильме

Картина от создателей «Грязных танцев» и «Прогулок по лесам» - комедия «Книжный клуб». Книга «50 оттенков серого» в свое время вызвала большой читательский бум среди женщин всех возрастов. Билл Холдермэн и Эрин Симс решили показать историю о четырех подружках за чертой 60-ти летнего возраста, в руки которых и попадает книга. После прочтения жизнь всех четырех меняется в корне - они доказывают, что любви все возрасты покорны, а попробовать еще раз никогда не поздно. 

Картина интригует не только сюжетом, но и звездным составом: главные роли сыграют Дайан Китон, Джейн Фонда, Мэри Стинберген и Кэндис Берген. Первые три - обладательницы «Оскара» и Джейн Фонда - дважды. Кэндис Берген имеет два «Золотых глобуса». 

- Билл Холдермэн с этой картиной дебютировал в качестве режиссера, до этого он выступал только продюссером фильмов 

- Одну из ролей в фильме исполнил Дон Джонсон, отец Дакоты Джонсон, которая сыграла главную роль в экранизации «50 оттенков серого». Именно эта книга в сюжете фильма меняет жизни героинь

- Съемки фильма проходили в Калифорнии 

Однажды в руки утонченных интеллектуалок попадает эротический бестселлер «Пятьдесят оттенков серого». С этого момента жизнь калифорнийских леди уже никогда не будет прежней…

7.7 Оцените
71 голос Рейтинг IMDb: 6.1
Продолжительность 1 час 43 минуты
Год выпуска 2018
Премьера в России 28 июня 2018
Премьера онлайн 14 августа 2018
Премьера в мире 6 мая 2018
Возраст 16+
Прокатчик Парадиз
Режиссер
Билл Холдермэн
Билл Холдермэн
В ролях
Джейн Фонда
Джейн Фонда
Мэри Стинберген
Мэри Стинберген
Дайан Китон
Дайан Китон
Алисия Сильверстоун
Алисия Сильверстоун
Энди Гарсия
Энди Гарсия
Все актеры и съемочная группа
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Книжный клуб
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за 1 рубль
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Наша рецензия
«Книжный клуб» именно в России выходит как нельзя кстати. Пенсионная реформа бурно обсуждается в социальных сетях. Довольных ей гораздо меньше, чем хотелось бы правительству. И недавно популярный журналист и блогер Наталья Радулова опубликовала серию фотографий нескольких российских пенсионерок, которых мы, честные налогоплательщики, кормим. В списке оказались Алёна Свиридова, Ингеборга Дапкунайте, Екатерина Андреева, Сати Спивакова. Смотришь на них и думаешь, это ещё кто кого…
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Валентина Самойлова 28 июня 2018, 18:36
Очень люблю смотреть хорошее кино с проверенным звездным актерским составом. И заранее предвкушая, пошла в кино на сеанс «Книжного клуба». Ведь Дайан… Читать дальше…
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саундтрек фильма Книжный клуб
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