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Дикие предки Дикие предки
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Early Man

Дикие предки, 2018

2018 / Великобритания / Франция
4.5 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
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Незабываемые приключения пещерного человека по имени Даг
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«Дикие предки» - это новое анимационное творение от одного из создателей «Уоллеса и Громита» Ника Парка. Картина примечательна тем, что её озвучили известные актёры, среди которых Мэйси Уильямс (сериал «Игра престолов»), Том Хиддлстон («Тор», «Мстители», «Высотка»), Эдди Редмэйн («Вселенная Стивена Хокинга», «Девушка из Дании»), Марк Уильямс («Гарри Поттер и Тайная комната») и другие.

Мультфильм «Дикие предки» перенесёт зрителей на много лет назад, когда планету населяли мамонты, динозавры и древние люди. Это история о пещерном человек по имени Даг, который вместе со своим верным спутником Хогнобом выступает против могучего врага, чтобы спасти своё поселение. И это приведёт к незабываемым приключениям.

- В мультфильме «Дикие предки» звучит песня Ever fallen in love, которая также была саундтреком к другому анимационному фильму - «Шрек 2»

- У режиссёра Ника Парка целых четыре «Оскара» за анимацию

- «Дикие предки» - это первый мультфильм Ника Парка, созданный им самостоятельно, а не совместно с другим режиссёром

- Одного из персонажей озвучил режиссёр Ричард Айоади, снявший такие картины, как «Субмарина» и «Двойник»

- Сценарий к мультфильму написали те же авторы, что и «Мадагаскар», «Барашек Шон» и «Побег из курятника»

 

Каменный век и даже более поздние цивилизации – все равно дикие предки, но как же они были похожи на нас. У них тоже было слишком много родственников, а мужчины боролись за любимую женщину. Они тоже обожали драгоценности, играли в кожаный мяч, и каждый стремился стать первым…

4.5 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
Продолжительность 1 час 29 минут
Год выпуска 2018
Премьера в России 22 марта 2018
Премьера онлайн 21 июня 2018
Премьера в мире 20 января 2018
Возраст 6+
Прокатчик Вольга
Режиссер
Ник Парк
Ник Парк
В ролях
Том Хиддлстон
Том Хиддлстон
Эдди Редмэйн
Эдди Редмэйн
Мэйси Уильямс
Мэйси Уильямс
Все актеры и съемочная группа
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Дикие предки
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Много миллионов лет назад, когда Земля была совсем другой, где-то в районе Манчестера, примерно во время ланча на Землю упал метеорит, погубивший динозавров. Отколовшийся от него кусок залетел к поселению древних людей, которые стали пинать горячий камень друг другу. Так и зародился на нашей планете футбол. Спустя поколения их потомки знают об игре только из наскальных рисунков. Пока однажды люди каменного века не сталкиваются с представителями века бронзового, у которых этот вид спорта давно…
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