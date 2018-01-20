Дикие предки, 2018

«Дикие предки» - это новое анимационное творение от одного из создателей «Уоллеса и Громита» Ника Парка. Картина примечательна тем, что её озвучили известные актёры, среди которых Мэйси Уильямс (сериал «Игра престолов»), Том Хиддлстон («Тор», «Мстители», «Высотка»), Эдди Редмэйн («Вселенная Стивена Хокинга», «Девушка из Дании»), Марк Уильямс («Гарри Поттер и Тайная комната») и другие.

Мультфильм «Дикие предки» перенесёт зрителей на много лет назад, когда планету населяли мамонты, динозавры и древние люди. Это история о пещерном человек по имени Даг, который вместе со своим верным спутником Хогнобом выступает против могучего врага, чтобы спасти своё поселение. И это приведёт к незабываемым приключениям.