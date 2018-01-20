Дикие предки, 2018

«Дикие предки» - это новое анимационное творение от одного из создателей «Уоллеса и Громита» Ника Парка. Картина примечательна тем, что её озвучили известные актёры, среди которых Мэйси Уильямс (сериал «Игра престолов»), Том Хиддлстон («Тор», «Мстители», «Высотка»), Эдди Редмэйн («Вселенная Стивена Хокинга», «Девушка из Дании»), Марк Уильямс («Гарри Поттер и Тайная комната») и другие.
Мультфильм «Дикие предки» перенесёт зрителей на много лет назад, когда планету населяли мамонты, динозавры и древние люди. Это история о пещерном человек по имени Даг, который вместе со своим верным спутником Хогнобом выступает против могучего врага, чтобы спасти своё поселение. И это приведёт к незабываемым приключениям.
- В мультфильме «Дикие предки» звучит песня Ever fallen in love, которая также была саундтреком к другому анимационному фильму - «Шрек 2»
- У режиссёра Ника Парка целых четыре «Оскара» за анимацию
- «Дикие предки» - это первый мультфильм Ника Парка, созданный им самостоятельно, а не совместно с другим режиссёром
- Одного из персонажей озвучил режиссёр Ричард Айоади, снявший такие картины, как «Субмарина» и «Двойник»
- Сценарий к мультфильму написали те же авторы, что и «Мадагаскар», «Барашек Шон» и «Побег из курятника»
Каменный век и даже более поздние цивилизации – все равно дикие предки, но как же они были похожи на нас. У них тоже было слишком много родственников, а мужчины боролись за любимую женщину. Они тоже обожали драгоценности, играли в кожаный мяч, и каждый стремился стать первым…