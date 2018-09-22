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Оверлорд Оверлорд
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Overlord

Оверлорд, 2018

2018 / Великобритания
7.6 Оцените
50 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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Вторая Мировая. Американские десантники сталкиваются с последствиями нацистских экспериментов
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Причины посмотреть Факты О фильме

«Оверлорд» — это новый проект студии известного режиссёра Дж. Дж. Абрамса Bad Robot Productions. Режиссёром фильма выступил пока ещё малоизвестный Джулиус Эйвери, на счету которого до этого значился лишь один полнометражный фильм «Молодая кровь». Однако это уже стало традицией, что Дж. Дж. Абрамс нанимает в свои продюсерские проекты начинающих постановщиков. В этот раз данное правило коснулось и актёров, среди которых оказались те, кто пока ещё не может похвастаться большим количеством проектов. Поклонники «Игры престолов» с радостью отметят для себя Йохана Филипа Асбека, играющего в сериле Эурона Грейджоя. Также в фильме снялся Уайатт Рассел, которого можно было видеть в таких проектах, как «Ходячие мертвецы» и «Чёрное зеркало».

Фильм «Оверлорд» расскажет о том, как американские десантники перед высадкой в Нормандии союзников оказываются на территории поселения, оккупированного немцами. Им предстоит разрушить радиомачту, однако на их пути встречается препятствие не просто в лице врага, но последствий ужасного нацистского эксперимента.

- Изначально ходил слух, что «Оверлорд» является частью вселенной Cloverfield, однако продюсер Дж. Дж. Абрамс развеял его, заявив, что это самостоятельный проект.

- Актёры Джейкоб Андерсон и Йохан Филип Асбек играли вместе в сериале «Игра престолов».

- Часть сцен снималась на популярной исторической локации — английской железной дороге Bluebell Railway.

Накануне высадки союзников в Нормандии два американских десантника проникают в оккупированный немцами посёлок, чтобы разрушить их радиомачту. Лазутчикам предстоит столкнуться не только с фашистскими военными, но и с паранормальными последствиями нацистских экспериментов.

7.6 Оцените
50 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 2018
Премьера в России 8 ноября 2018
Премьера онлайн 5 февраля 2019
Премьера в мире 22 сентября 2018
Возраст 18+
Прокатчик Централ Партнершип Paramount
Режиссер
Джулиус Эйвери
Джулиус Эйвери
В ролях
Йован Адепо
Йован Адепо
Уайатт Рассел
Уайатт Рассел
Джейкоб Андерсон
Джейкоб Андерсон
Доминик Эпплуайт
Доминик Эпплуайт
Йохан Филип Асбек
Йохан Филип Асбек
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Оверлорд 3 постера
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Оверлорд смотреть онлайн

Оверлорд
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Наша рецензия
За сутки до высадки союзников в Нормандии отряд бравых десантников, приземлившихся на французской земле, отправляется в маленькую деревню с важным заданием – нужно отключить радиовышку, мешающую американским самолётам. Половина погибает ещё на подлёте, часть – сразу после приземления. В живых остаются несколько человек, главные из которых – чернокожий рядовой Бойс (Йован Адепо из фильма «Ограды»), новичок ни разу ещё не нюхавший пороха, и капрал Форд (Уайатт…
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Владимир Сокольский 6 ноября 2018, 13:49
Фильм меня привлек своей сильной схожестью с серией компьютерных игр wolfenstein, точнее к части return to castle wolfenstein, однако это совсем не… Читать дальше…
Lyudmila 5 ноября 2018, 20:47
Фильм понравился. Интересные актеры, внезапные, пугающие моменты, немного юмора.
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