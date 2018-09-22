Оверлорд, 2018

«Оверлорд» — это новый проект студии известного режиссёра Дж. Дж. Абрамса Bad Robot Productions. Режиссёром фильма выступил пока ещё малоизвестный Джулиус Эйвери, на счету которого до этого значился лишь один полнометражный фильм «Молодая кровь». Однако это уже стало традицией, что Дж. Дж. Абрамс нанимает в свои продюсерские проекты начинающих постановщиков. В этот раз данное правило коснулось и актёров, среди которых оказались те, кто пока ещё не может похвастаться большим количеством проектов. Поклонники «Игры престолов» с радостью отметят для себя Йохана Филипа Асбека, играющего в сериле Эурона Грейджоя. Также в фильме снялся Уайатт Рассел, которого можно было видеть в таких проектах, как «Ходячие мертвецы» и «Чёрное зеркало».

Фильм «Оверлорд» расскажет о том, как американские десантники перед высадкой в Нормандии союзников оказываются на территории поселения, оккупированного немцами. Им предстоит разрушить радиомачту, однако на их пути встречается препятствие не просто в лице врага, но последствий ужасного нацистского эксперимента.