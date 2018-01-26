Кикбоксер возвращается, 2018

Димитри Логотетис, режиссер первой части обновленного «Кикбоксера», снял продолжение фильма в стиле культовых боевиков 90х. В главных ролях снялись звезды первого фильма Ален Мусси «Быть человеком» и сам Жан-Клод Ван Дам («Кровавый спорт», «Кикбоксер», «Трудная мишень»). Также актерский состав пополнили Кристофер Ламберт («Смертельная битва», «Горец») и Майк Тайсон («Мальчишник в Вегасе»).
«Кикбоксер возвращается» рассказывает о новой угрозе, которая нависла над молодым спортсменом. Чтобы спасти любимую, ему нужно победить огромного скандинавского Халка, а его учителю - найти новые тренировки для ученика.
- Перевел и озвучил фильм Андрей Гаврилов, легендарный переводчик, в активе которого более 200 фильмов, включая «Кикбоксера» 1989 года. Среди его последних работ «Безумный Макс: Дорога ярости» и «Мир юрского периода».
- Работа над сиквелом ребута «Кикбоксера» началась еще до того, как перезапуск увидели зрители. Следом за сиквелом будет выпущен третий фильм, съемки которого прошли летом 2017-го.
- Кроме перезапуска «Кикбоксера» Алан Мусси успел отметиться и в новой постановке по мотивам «Уличного бойца», другой культовой ленты о единоборствах.
Юному бойцу необходимо одолеть нового «Халка» из Скандинавии. Под руководством тренера в исполнении Жан-Клод Ван Дама он укрепит свой дух, а спарринги с Майком Тайсоном прокачают тело.