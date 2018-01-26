Кикбоксер возвращается, 2018

Димитри Логотетис, режиссер первой части обновленного «Кикбоксера», снял продолжение фильма в стиле культовых боевиков 90х. В главных ролях снялись звезды первого фильма Ален Мусси «Быть человеком» и сам Жан-Клод Ван Дам («Кровавый спорт», «Кикбоксер», «Трудная мишень»). Также актерский состав пополнили Кристофер Ламберт («Смертельная битва», «Горец») и Майк Тайсон («Мальчишник в Вегасе»).

«Кикбоксер возвращается» рассказывает о новой угрозе, которая нависла над молодым спортсменом. Чтобы спасти любимую, ему нужно победить огромного скандинавского Халка, а его учителю - найти новые тренировки для ученика.