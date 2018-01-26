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Кикбоксер возвращается Кикбоксер возвращается
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Kickboxer: Retaliation

Кикбоксер возвращается, 2018

2018 / США
4.5 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 5
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Крутой боевик в озвучке легендарного Андрея Гаврилова
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Причины посмотреть Факты О фильме

Димитри Логотетис, режиссер первой части обновленного «Кикбоксера», снял продолжение фильма в стиле культовых боевиков 90х. В главных ролях снялись звезды первого фильма Ален Мусси «Быть человеком» и сам Жан-Клод Ван Дам («Кровавый спорт», «Кикбоксер», «Трудная мишень»). Также актерский состав пополнили Кристофер Ламберт («Смертельная битва», «Горец») и Майк Тайсон («Мальчишник в Вегасе»). 

«Кикбоксер возвращается» рассказывает о новой угрозе, которая нависла над молодым спортсменом. Чтобы спасти любимую, ему нужно победить огромного скандинавского Халка, а его учителю - найти новые тренировки для ученика. 

- Перевел и озвучил фильм Андрей Гаврилов, легендарный переводчик, в активе которого более 200 фильмов, включая «Кикбоксера» 1989 года. Среди его последних работ «Безумный Макс: Дорога ярости» и «Мир юрского периода».

- Работа над сиквелом ребута «Кикбоксера» началась еще до того, как перезапуск увидели зрители. Следом за сиквелом будет выпущен третий фильм, съемки которого прошли летом 2017-го.

- Кроме перезапуска «Кикбоксера» Алан Мусси успел отметиться и в новой постановке по мотивам «Уличного бойца», другой культовой ленты о единоборствах.

Юному бойцу необходимо одолеть нового «Халка» из Скандинавии. Под руководством тренера в исполнении Жан-Клод Ван Дама он укрепит свой дух, а  спарринги с Майком Тайсоном прокачают тело.

4.5 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 5
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 2018
Премьера в России 22 февраля 2018
Премьера в мире 26 января 2018
Возраст 18+
Прокатчик Капелла Фильм
Режиссер
Димитри Логотетис
Димитри Логотетис
В ролях
Ален Мусси
Ален Мусси
Кристофер Ламберт
Кристофер Ламберт
Жан-Клод Ван Дамм
Жан-Клод Ван Дамм
Майк Тайсон
Майк Тайсон
Сара Малакул Лэйн
Сара Малакул Лэйн
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Кикбоксер возвращается 4 постера
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Кикбоксер возвращается
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Наша рецензия
Фильм прямо продолжает события первой части перезапуска. Курт Слоун (Ален Мусси) становится чемпионом в смешанных боевых искусствах, проявляя невероятную выносливость. После победы его похищают неизвестные, якобы арестовав за убийство Тонг По (злодея из первого фильма). На самом же деле он попадает к очередному негодяю — Томасу Муру (Кристофер Ламберт), который планирует подпольные бои. Курт должен сразиться с непобедимым соперником, которого к тому же накачивают всяческими препаратами.…
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Руслан Скубаев 27 марта 2019, 16:15
нет не пойду , мне не понравилось этот фильм
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11 голосов
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
«Киноафиша.инфо» и «Capella Film» показали боевик «Кикбоксер возвращается» в 6 городах России 20 и 21 февраля в Ульяновске, Ижевске, Екатеринбурге, Казани, Оренбурге и Самаре прошли эксклюзивные показы боевика «Кикбоксер возвращается» в озвучке легендарного переводчика из 90-х
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26 февраля 2018 15:22
«Киноафиша.инфо» и «Capella Film» покажут боевик «Кикбоксер возвращается» в 6 городах России 20 и 21 февраля федеральный портал «Киноафиша.инфо» и компания «Capella Film» проведут показ фильма «Кикбоксер возвращается» в 6 городах России. Все желающие могут
Написать
14 февраля 2018 10:52
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