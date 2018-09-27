Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод. Фильм второй" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Вечерняя школа Вечерняя школа
Киноафиша Фильмы Вечерняя школа
Night School

Вечерняя школа, 2018

2018 / США
6.0 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
Написать отзыв
Взрослые возвращаются в школу, чтобы сдать выпускные экзамены
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Фильм «Вечерняя школа» повествует о продавце грилей Тедди Уокере, которого исключили из школы, когда он не смог сдать важный экзамен. Несколько лет спустя он влюбляется в богатую девушку Лизу и выдает себя за куда более состоятельного человека. Но обман может быть раскрыт, когда при попытке сделать ей предложение он взрывает магазин. Тогда Тедди решает закончить вечернюю школу, чтобы найти новую работу, и там ему предстоит встреча с интеллектуалкой Кэрри, способной пробудить в нем тягу к знаниям.

Режиссером картины «Вечерняя школа» выступил Малкольм Д. Ли, снявший «Очень страшное кино 5» и работавший над сериалом «Все ненавидят Криса». Главную роль в картине исполнил известный комедийный актер Кевин Харт, которого можно увидеть в фильмах «Полтора шпиона», «Джуманджи: Зов джунглей» и многих других.

- Бюджет фильма «Вечерняя школа» составил 29 миллионов долларов, а сборы в США около 75 миллионов.

- Актриса Тиффани Хэддиш играла у режиссера Малкольма Д. Ли в фильме «Улетные девочки».

- Актёр Кевин Харт также является одним из авторов сценария фильма «Вечерняя школа». Это первый коммерческий проект, к которому он написал сценарий.

- Копия фильма доставлялась в кинотеатры под названием Christian Chickens.

Говорят, учиться никогда не поздно, но главные герои этой комедии готовятся опровергнуть хорошо знакомое все утверждение о пользе знаний. Ученье – свет, а эта история - про компанию незадачливых неучей, которые так и не получили диплом о среднем образовании. Спустя годы они пустятся во все тяжкие, чтобы постараться сдать выпускные экзамены.

6.0 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
Продолжительность 1 час 51 минута
Год выпуска 2018
Премьера в России 22 ноября 2018
Премьера онлайн 11 декабря 2018
Премьера в мире 27 сентября 2018
Возраст 16+
Прокатчик UPI
Режиссер
Малкольм Д. Ли
Малкольм Д. Ли
В ролях
Кевин Харт
Кевин Харт
Тиффани Хэддиш
Тиффани Хэддиш
Роб Риггл
Роб Риггл
Брук Батлер
Брук Батлер
Бен Шварц
Бен Шварц
Все актеры и съемочная группа
Фильм находится в подборках
Фильмы про школу Фильмы про школу
Постер фильма Вечерняя школа 4 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Вечерняя школа смотреть онлайн

Вечерняя школа
Смотрите в
за 1 рубль
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
Пронырливый Тедди Уокер (Кевин Харт) бросил школу еще в 2001 году – с тех пор его жизнь вроде как пошла в гору. Он встречается с богатой и сексуальной Лизой (Мэгалин Эчиканвоке), работает в магазине по продаже грилей – и так хорошо, что даже владелец заведения предлагает Тедди стать своим преемником, но это не устраивает амбициозного парня, которому надоело жить от зарплаты до зарплаты. Тедди выдает себя за того, кем не является – разумеется, чтоб очаровать Лизу, но неудачно…
Читать
Viktoria Kashirina 2 декабря 2018, 23:36
Классный фильм!! Комедия действительно). Посмеялись от души!
Отзывы Написать
13 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Бэтмен
Бэтмен
2022, США, фантастика, боевик, криминал
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Нахимовцы
Нахимовцы
2021, Россия, семейный, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Анчартед: на картах не значится
Анчартед: на картах не значится
2022, США, боевик, приключения
Мир Юрского периода: Господство
Мир Юрского периода: Господство
2022, США, фантастика, приключения, боевик
Не звезди!
Не звезди!
2022, Франция, комедия
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Три кота и море приключений
Три кота и море приключений
2022, Россия, анимация, приключения
Топ Ган: Мэверик
Топ Ган: Мэверик
2022, США, боевик
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
2022, США, фантастика, боевик, приключения
Related video
Меньше часа по цене квартиры в Москве: баснословные гонорары Аллегровой вызвали оторопь
«По стопам Волочковой»: 38-летний Шаляпин показал себя во всей красе
Поцелуи с Басковым даром не прошли: Ивлеева ошеломила признанием
«У меня достижения!»: Загитова не стала молчать об «отчислении» из ВУЗа
Обошелся парой слов: Васильев высказался о будущем «Модного приговора»
«Хватается за соломинку»: теряющая вес Высоцкая огорошила признанием
Решилась на откровенные съемки не просто так: Медведева раскрыла все карты
Безруков молчать не стал: Иду Галич подловили на нелепой ошибке
Тест по советскому кино: вы точно не жили в СССР, если не сможете ответить на 10 из 10
Меган Маркл не удержалась: готовая к примирению Елизавета II получила новый удар
Бузова 2.0: блеснувшую формами Долину подняли на смех
Самые дорогие съемки: Волочкова лишилась кольца за 60 миллионов
Приложение киноафиши