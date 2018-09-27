Вечерняя школа, 2018

Фильм «Вечерняя школа» повествует о продавце грилей Тедди Уокере, которого исключили из школы, когда он не смог сдать важный экзамен. Несколько лет спустя он влюбляется в богатую девушку Лизу и выдает себя за куда более состоятельного человека. Но обман может быть раскрыт, когда при попытке сделать ей предложение он взрывает магазин. Тогда Тедди решает закончить вечернюю школу, чтобы найти новую работу, и там ему предстоит встреча с интеллектуалкой Кэрри, способной пробудить в нем тягу к знаниям.

Режиссером картины «Вечерняя школа» выступил Малкольм Д. Ли, снявший «Очень страшное кино 5» и работавший над сериалом «Все ненавидят Криса». Главную роль в картине исполнил известный комедийный актер Кевин Харт, которого можно увидеть в фильмах «Полтора шпиона», «Джуманджи: Зов джунглей» и многих других.