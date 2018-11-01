Парень из Голливуда, или Необыкновенные приключения Вени Везунчика, 2018

Фильм «Парень из Голливуда, или Необыкновенные приключения Вени Везунчика» является дебютом для режиссёра Романа Светлова, который также сам написал сценарий, выступил в качестве продюсера и сыграл в картине одну из главных ролей.
В центре сюжета картины «Парень из Голливуда, или Необыкновенные приключения Вени Везунчика» окажется, как ни странно, Веня Везунчик. Дело в том, что криминальный босс по прозвищу Антиквар оказывается вовлечён в финансовые махинации, из-за чего на него начинают охоту иностранные кредиторы. Тогда он решает найти двойника, чтобы подставить его под удар вместо себя. Им оказывается артист Веня Везунчик, которому делают фальшивое предложение сняться в голливудском блокбастере. Всё идёт по плану, однако приближенные Антиквара даже не представляют, какой необыкновенный перед ними человек и как он может усложнить дело.
- Фильм «Парень из Голливуда, или Необыкновенные приключения Вени Везунчика» стал фаворитом кинофестиваля «Золотая звезда».
- Сальвадор Светлов, брат режиссёра Романа Светлова, стал одним из претендентов на роль злодея в новой части «Бондианы».
- В планах — создание компьютерной игры по мотивам фильма, а также кино-комикса и коллекционной фигурки.
На криминального босса по кличке Антиквар, объявлена «охота» со стороны иностранных кредиторов из Италии, Японии, Америки. Охрана принимает решение найти двойника для шефа и публично подставить под удар. Выбор падает на молодого артиста Веню Везунчика. Везунчику делается предложение «сняться в Голливудском блокбастере». Казалось все идет по намеченному плану. Но кто бы мог подумать, в какие нелепые, порой трагикомические ситуации могут попасть представители криминального мира, положившись на эксцентричного артиста, которому везет даже в самых безвыходных ситуациях.