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Парень из Голливуда, или Необыкновенные приключения Вени Везунчика Парень из Голливуда, или Необыкновенные приключения Вени Везунчика
Киноафиша Фильмы Парень из Голливуда, или Необыкновенные приключения Вени Везунчика

Парень из Голливуда, или Необыкновенные приключения Вени Везунчика, 2018

2018 / Россия
3.2 Оцените
12 голосов
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Молодой актер становится мишенью для бандитов
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Причины посмотреть Факты О фильме

Фильм «Парень из Голливуда, или Необыкновенные приключения Вени Везунчика» является дебютом для режиссёра Романа Светлова, который также сам написал сценарий, выступил в качестве продюсера и сыграл в картине одну из главных ролей.

В центре сюжета картины «Парень из Голливуда, или Необыкновенные приключения Вени Везунчика» окажется, как ни странно, Веня Везунчик. Дело в том, что криминальный босс по прозвищу Антиквар оказывается вовлечён в финансовые махинации, из-за чего на него начинают охоту иностранные кредиторы. Тогда он решает найти двойника, чтобы подставить его под удар вместо себя. Им оказывается артист Веня Везунчик, которому делают фальшивое предложение сняться в голливудском блокбастере. Всё идёт по плану, однако приближенные Антиквара даже не представляют, какой необыкновенный перед ними человек и как он может усложнить дело.

- Фильм «Парень из Голливуда, или Необыкновенные приключения Вени Везунчика» стал фаворитом кинофестиваля «Золотая звезда».

- Сальвадор Светлов, брат режиссёра Романа Светлова, стал одним из претендентов на роль злодея в новой части «Бондианы».

- В планах — создание компьютерной игры по мотивам фильма, а также кино-комикса и коллекционной фигурки.

На криминального босса по кличке Антиквар, объявлена «охота» со стороны иностранных кредиторов из Италии, Японии, Америки. Охрана принимает решение найти двойника для шефа и публично подставить под удар. Выбор падает на молодого артиста Веню Везунчика. Везунчику делается предложение «сняться в Голливудском блокбастере». Казалось все идет по намеченному плану. Но кто бы мог подумать, в какие нелепые, порой трагикомические ситуации могут попасть представители криминального мира, положившись на эксцентричного артиста, которому везет даже в самых безвыходных ситуациях.

3.2 Оцените
12 голосов
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2018
Премьера в России 1 ноября 2018
Премьера в мире 1 ноября 2018
Возраст 12+
Прокатчик RFILMSTUDIO
Режиссер
Роман Светлов
Роман Светлов
В ролях
Роман Светлов
Роман Светлов
Станислав Дужников
Станислав Дужников
Ольга Калашникова
Ольга Калашникова
Игорь Гузун
Игорь Гузун
Игорь Гаспарян
Игорь Гаспарян
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Парень из Голливуда, или Необыкновенные приключения Вени Везунчика 2 постера
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На криминального авторитета по кличке Антиквар объявлена охота со стороны иностранных кредиторов из Италии, Японии, Америки. Охрана принимает решение найти двойника для своего шефа и публично подставить его под удар. Выбор падает на молодого артиста Веню Везунчика. Везунчику, многодетному отцу, вынужденному подрабатывать  проведением праздников на теплоходах, делается предложение сняться в голливудском блокбастере. Казалось, все идет по намеченному плану. Но неудержимая энергия Везунчика и…
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Lena Scherbakova 3 ноября 2018, 20:13
За всю мою жизнь хуже фильма не видела, вообще не поняли о чем вообще фильм☹️
r-teatr 28 октября 2018, 11:36
Давно ждали этот фильм. Пошли всей семьёй. 7 человек. Не скрою пригласил на премьеру участник съёмочной группы. Но я не киношница. Просто всей семьёй… Читать дальше…
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12 голосов
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