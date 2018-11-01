Парень из Голливуда, или Необыкновенные приключения Вени Везунчика, 2018

Фильм «Парень из Голливуда, или Необыкновенные приключения Вени Везунчика» является дебютом для режиссёра Романа Светлова, который также сам написал сценарий, выступил в качестве продюсера и сыграл в картине одну из главных ролей.

В центре сюжета картины «Парень из Голливуда, или Необыкновенные приключения Вени Везунчика» окажется, как ни странно, Веня Везунчик. Дело в том, что криминальный босс по прозвищу Антиквар оказывается вовлечён в финансовые махинации, из-за чего на него начинают охоту иностранные кредиторы. Тогда он решает найти двойника, чтобы подставить его под удар вместо себя. Им оказывается артист Веня Везунчик, которому делают фальшивое предложение сняться в голливудском блокбастере. Всё идёт по плану, однако приближенные Антиквара даже не представляют, какой необыкновенный перед ними человек и как он может усложнить дело.