Главный герой — Паттон Джеймс (Дэниел Макферсон), некогда грозный боец смешанных единоборств, чья карьера оборвалась из-за тюремного заключения. Прошло десять лет. Теперь Паттон влачит жалкое существование, работая рыбаком и с трудом сводя концы с концами, чтобы обеспечить свою беременную жену Лучиану (Келли Гейл). Однако прошлое не желает отпускать героя. Его младший брат Мэлон (Моджин Ария) влезает в серьезные долги перед криминальными авторитетами. Более того, он впадает в кому после стычки с Ксавье Грау (Брен Фостер) — действующим чемпионом и заклятым врагом Паттона. Чтобы расплатиться с долгами и отомстить за брата, Паттон принимает решение вернуться в октагон. Ему предстоит воссоединиться со своим старым наставником Сэмми (Рассел Кроу), с которым у героя давние разногласия. Ставки предельно высоки: этот бой — не просто возвращение былой славы, а вопрос жизни и смерти.

Для поклонников творчества Рассела Кроу этот проект интересен вдвойне. Актер не просто появляется в кадре в роли сурового тренера Сэмми — он выступил соавтором сценария вместе с Дэвидом Фриджерио. Также это третья совместная работа Кроу с Дэниелом Макферсоном после фильмов «Покерфейс» и «Территория зла».

Главное преимущество фильма — это его хореография и постановка драк. Съёмки ключевой сцены чемпионского боя проходили на реальном турнире ONE Championship 170 в Бангкоке. Перед аудиторией в 10 000 зрителей актеры воссоздали эпизоды боя, что придало кадрам кинематографическую, но при этом максимально достоверную атмосферу.