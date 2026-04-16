Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Дом, который построил Джек» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Бой со зверем
Бой со зверем

, 2026
Beast
США, Австралия / боевик, драма, спорт / 18+
Бывший чемпион MMA возвращается на ринг, чтобы отомстить за брата в решающем бое
Билеты Трейлеры
Пойду 6
Не пойду 2
Билеты
Билеты
Причины посмотреть

О фильме

Главный герой — Паттон Джеймс (Дэниел Макферсон), некогда грозный боец смешанных единоборств, чья карьера оборвалась из-за тюремного заключения. Прошло десять лет. Теперь Паттон влачит жалкое существование, работая рыбаком и с трудом сводя концы с концами, чтобы обеспечить свою беременную жену Лучиану (Келли Гейл). Однако прошлое не желает отпускать героя. Его младший брат Мэлон (Моджин Ария) влезает в серьезные долги перед криминальными авторитетами. Более того, он впадает в кому после стычки с Ксавье Грау (Брен Фостер) — действующим чемпионом и заклятым врагом Паттона. Чтобы расплатиться с долгами и отомстить за брата, Паттон принимает решение вернуться в октагон. Ему предстоит воссоединиться со своим старым наставником Сэмми (Рассел Кроу), с которым у героя давние разногласия. Ставки предельно высоки: этот бой — не просто возвращение былой славы, а вопрос жизни и смерти. 

Для поклонников творчества Рассела Кроу этот проект интересен вдвойне. Актер не просто появляется в кадре в роли сурового тренера Сэмми — он выступил соавтором сценария вместе с Дэвидом Фриджерио. Также это третья совместная работа Кроу с Дэниелом Макферсоном после фильмов «Покерфейс» и «Территория зла».

Главное преимущество фильма — это его хореография и постановка драк. Съёмки ключевой сцены чемпионского боя проходили на реальном турнире ONE Championship 170 в Бангкоке. Перед аудиторией в 10 000 зрителей актеры воссоздали эпизоды боя, что придало кадрам кинематографическую, но при этом максимально достоверную атмосферу.

После долгих лет вдали от октагона бывший чемпион MMA Гэбриел Стоун вынужден вернуться в большой спорт, чтобы отомстить за брата. Воссоединившись с тренером, который когда-то сделал его легендой, он решается на последний бой — жестокую схватку с действующим чемпионом, готовым на глазах у всего мира уничтожить Стоуна. Доведённый до предела, Гэбриел понимает: на кону стоит не только его жизнь, но и его наследие.

В ролях

Дэниэл МакФерсон
Брен Фостер
Mojean Aria
Рассел Кроу
Люк Хемсворт
Мэтью Нэйбл
Режиссер Тайлер Эткинс
Сценарист Рассел Кроу, Дэвид Фриджерио
Композитор Brian Cachia
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США / Австралия
Продолжительность 1 час 53 минуты
Год выпуска 2026
Премьера в мире 16 апреля 2026
Дата выхода
30 апреля 2026 Россия Вольга
7 мая 2026 Казахстан 18+
30 апреля 2026 Кыргызстан 18+
16 апреля 2026 Сербия o.A.
16 апреля 2026 Черногория o.A.
Сборы в мире $1 101 145
Производство Broken Open Pictures, Storm Alley Entertainment, Armagh Films
Другие названия
Beast, Бой со зверем, Ukus krvi, A Taste for Blood, Beast - La bestia, Em Nome do Sangue, Okus po krvi, Steel Brother, The Beast in Me

Рейтинг фильма

6.2
Оцените 13 голосов
6.1 IMDb
Написать отзыв

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Как купить билет Как оплатить билет банковской картой Как пройти на сеанс по электронному билету Что делать если... Остались вопросы?
Кинотеатр оставляет за собой право менять расписание и цены билетов по своему усмотрению
Смотреть в кино Расписание и билеты
Синема Парк Мосфильм
19:30 от 100 ₽
Полное расписание и билеты

«Бой со зверем» в кинотеатрах

ср 29 чт 30 пт 1 сб 2 вс 3 пн 4 вт 5 ср 6
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Бой со зверем»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Синема Парк Мосфильм г. Москва, Мосфильмовская, 1, стр. 44
2D
19:30 от 100 ₽
Полное расписание и билеты
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше