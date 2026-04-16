Главный герой — Паттон Джеймс (Дэниел Макферсон), некогда грозный боец смешанных единоборств, чья карьера оборвалась из-за тюремного заключения. Прошло десять лет. Теперь Паттон влачит жалкое существование, работая рыбаком и с трудом сводя концы с концами, чтобы обеспечить свою беременную жену Лучиану (Келли Гейл). Однако прошлое не желает отпускать героя. Его младший брат Мэлон (Моджин Ария) влезает в серьезные долги перед криминальными авторитетами. Более того, он впадает в кому после стычки с Ксавье Грау (Брен Фостер) — действующим чемпионом и заклятым врагом Паттона. Чтобы расплатиться с долгами и отомстить за брата, Паттон принимает решение вернуться в октагон. Ему предстоит воссоединиться со своим старым наставником Сэмми (Рассел Кроу), с которым у героя давние разногласия. Ставки предельно высоки: этот бой — не просто возвращение былой славы, а вопрос жизни и смерти.
Для поклонников творчества Рассела Кроу этот проект интересен вдвойне. Актер не просто появляется в кадре в роли сурового тренера Сэмми — он выступил соавтором сценария вместе с Дэвидом Фриджерио. Также это третья совместная работа Кроу с Дэниелом Макферсоном после фильмов «Покерфейс» и «Территория зла».
Главное преимущество фильма — это его хореография и постановка драк. Съёмки ключевой сцены чемпионского боя проходили на реальном турнире ONE Championship 170 в Бангкоке. Перед аудиторией в 10 000 зрителей актеры воссоздали эпизоды боя, что придало кадрам кинематографическую, но при этом максимально достоверную атмосферу.
После долгих лет вдали от октагона бывший чемпион MMA Гэбриел Стоун вынужден вернуться в большой спорт, чтобы отомстить за брата. Воссоединившись с тренером, который когда-то сделал его легендой, он решается на последний бой — жестокую схватку с действующим чемпионом, готовым на глазах у всего мира уничтожить Стоуна. Доведённый до предела, Гэбриел понимает: на кону стоит не только его жизнь, но и его наследие.
|30 апреля 2026
|Россия
|Вольга
|7 мая 2026
|Казахстан
|18+
|30 апреля 2026
|Кыргызстан
|18+
|16 апреля 2026
|Сербия
|o.A.
|16 апреля 2026
|Черногория
|o.A.