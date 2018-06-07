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Постер фильма Решение о ликвидации
Постер фильма Решение о ликвидации
Рейтинги
6.2 Рейтинг IMDb: 5.6
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2 постера
Киноафиша Фильмы Решение о ликвидации

Решение о ликвидации

Фильм с Игорем Петренко про ликвидацию террориста Шамиля Басгаева. Фильм основан на реальных событиях Reshenie o likvidatsii 18+
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О фильме

Режиссер Александр Аравин уже более 10 лет — со времен полнометражки «Мёртвое поле» — занимается созданием сериалов. Именно из-под его легкой руки вышли сериалы «Мачеха», «Тайга. Курс выживания» и другие. Свой внушительный опыт постановки режиссер вложил в новую полнометражную ленту. Главные роли в картине исполнили заменитый «Водитель для Веры» актер Игорь Петренко («Викинг», «Герой нашего времени»), Алексей Вертков («Анна Каренина», «Белый тигр»), Иван Шахназаров («Неуловимые», «Исчезнувшая империя»).

Фильм основан на реальных событиях и рассказывает об одной из самых шумных и резонансных операций российских спецслужб, а именно — о ликвидации террориста Шамиля Басгаева. На момент начала фильма Басгаеву удается получить мощное оружие массового уничтожения, готовится большой теракт, и спецслужбам просто необходимо в кратчайшие сроки обезвредить террориста. Команда для решения этой задачи подобралась опытная — для этих людей подвиги уже стали рутиной, а дела государственной важности — рабочими обязанностями. Но теперь на карту поставлено слишком многое, а сама задача находится за гранью возможностей человека, даже спецагента. И героям придется пойти на многое, чтобы выполнить свою миссию.

- Съемки прошли в основном в горах – в Куртатинском ущелье, Дигорском, часть - во Владикавказе.

- Фильм основан на реальных событиях

- Шамиль Басаев уничтожен 10 июля 2006 года в ходе операции российских спецслужб в Ингушетии

- Шамиль Басаев - террорист, один из лидеров движения чеченских сепаратистов и деятелей самопровозглашенной Чеченской республики Ичкерия

Особое задание спецгруппы ФСБ – ликвидация одержимого террориста Шамиля Базгаева. Охота продолжается уже долго, но жестокий лидер боевиков раз за разом ускользает. Однако, когда Базгаеву удается заполучить мощное оружие для осуществления своего самого страшного теракта, у оперативников больше нет права на ошибку. Для этих спецов преодоление себя, смертельный риск и подвиг – не что-то сверхъестественное, а каждодневный тяжелый труд. Но, кажется, даже для них эта операция – за пределами возможностей… В основе фильма – известная операция ФСБ по уничтожению одного из самых одиозных террористических лидеров Северного Кавказа, проходившая на территории Северной Осетии и Ингушетии.

Решение о ликвидации - трейлер
Решение о ликвидации  трейлер
Страна Россия
Продолжительность 1 час 36 минут
Год выпуска 2018
Премьера онлайн 28 июля 2018
Премьера в мире 7 июня 2018
Дата выхода
7 июня 2018 Россия Централ Партнершип 12+
Сборы в мире $88 242
Производство Мосфильм
Другие названия
Reshenie o likvidatsii, Decision: Liquidation, Decisión sobre la liquidación, Decyzja: Zlikwidować, Povolenie k likvidácii, Rozhodnutí o likvidaci, Rozhodnutie o likvidáci, Решение о ликвидации, コードネーム：リクイデーター
Режиссер
Александр Аравин
Александр Аравин
В ролях
Игорь Петренко
Игорь Петренко
Алексей Вертков
Алексей Вертков
Аюб Цингиев
Аюб Цингиев
Иван Шахназаров
Иван Шахназаров
Дмитрий Парастаев
Дмитрий Парастаев
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

6.2
Оцените 18 голосов
5.6 IMDb
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Решение о ликвидации

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Наша рецензия

Российские спецслужбы сбились с ног, разыскивая террориста Шамиля Базгаева. Но ему в самый последний, решающий момент всегда удается уйти. Правда, на этот раз преступник завладел мощным оружием, которое позволит ему совершить самый страшный теракт в его карьере. Поэтому правительство снаряжает отряд из лучших бойцов невидимого фронта и дает команду – уничтожить Базгаева, чего бы им это ни стоило. Все силы бросаются на уничтожение опаснейшего террориста. Но у него, конечно, тоже имеются…
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zeneral 3 июня 2018, 14:07
Скопировали обложку игры анчартед 4 ... на все бабло моют ., небось пару лямов проект стоил по дизайну прстера
Василий Алибабаев 7 июня 2018, 04:51
Стоит ли смотреть?
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1 июня 2018 15:09
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