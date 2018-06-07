Режиссер Александр Аравин уже более 10 лет — со времен полнометражки «Мёртвое поле» — занимается созданием сериалов. Именно из-под его легкой руки вышли сериалы «Мачеха», «Тайга. Курс выживания» и другие. Свой внушительный опыт постановки режиссер вложил в новую полнометражную ленту. Главные роли в картине исполнили заменитый «Водитель для Веры» актер Игорь Петренко («Викинг», «Герой нашего времени»), Алексей Вертков («Анна Каренина», «Белый тигр»), Иван Шахназаров («Неуловимые», «Исчезнувшая империя»).
Фильм основан на реальных событиях и рассказывает об одной из самых шумных и резонансных операций российских спецслужб, а именно — о ликвидации террориста Шамиля Басгаева. На момент начала фильма Басгаеву удается получить мощное оружие массового уничтожения, готовится большой теракт, и спецслужбам просто необходимо в кратчайшие сроки обезвредить террориста. Команда для решения этой задачи подобралась опытная — для этих людей подвиги уже стали рутиной, а дела государственной важности — рабочими обязанностями. Но теперь на карту поставлено слишком многое, а сама задача находится за гранью возможностей человека, даже спецагента. И героям придется пойти на многое, чтобы выполнить свою миссию.
- Съемки прошли в основном в горах – в Куртатинском ущелье, Дигорском, часть - во Владикавказе.
- Фильм основан на реальных событиях
- Шамиль Басаев уничтожен 10 июля 2006 года в ходе операции российских спецслужб в Ингушетии
- Шамиль Басаев - террорист, один из лидеров движения чеченских сепаратистов и деятелей самопровозглашенной Чеченской республики Ичкерия
Особое задание спецгруппы ФСБ – ликвидация одержимого террориста Шамиля Базгаева. Охота продолжается уже долго, но жестокий лидер боевиков раз за разом ускользает. Однако, когда Базгаеву удается заполучить мощное оружие для осуществления своего самого страшного теракта, у оперативников больше нет права на ошибку. Для этих спецов преодоление себя, смертельный риск и подвиг – не что-то сверхъестественное, а каждодневный тяжелый труд. Но, кажется, даже для них эта операция – за пределами возможностей… В основе фильма – известная операция ФСБ по уничтожению одного из самых одиозных террористических лидеров Северного Кавказа, проходившая на территории Северной Осетии и Ингушетии.
|7 июня 2018
|Россия
|Централ Партнершип
|12+
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