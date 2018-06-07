Режиссер Александр Аравин уже более 10 лет — со времен полнометражки «Мёртвое поле» — занимается созданием сериалов. Именно из-под его легкой руки вышли сериалы «Мачеха», «Тайга. Курс выживания» и другие. Свой внушительный опыт постановки режиссер вложил в новую полнометражную ленту. Главные роли в картине исполнили заменитый «Водитель для Веры» актер Игорь Петренко («Викинг», «Герой нашего времени»), Алексей Вертков («Анна Каренина», «Белый тигр»), Иван Шахназаров («Неуловимые», «Исчезнувшая империя»).

Фильм основан на реальных событиях и рассказывает об одной из самых шумных и резонансных операций российских спецслужб, а именно — о ликвидации террориста Шамиля Басгаева. На момент начала фильма Басгаеву удается получить мощное оружие массового уничтожения, готовится большой теракт, и спецслужбам просто необходимо в кратчайшие сроки обезвредить террориста. Команда для решения этой задачи подобралась опытная — для этих людей подвиги уже стали рутиной, а дела государственной важности — рабочими обязанностями. Но теперь на карту поставлено слишком многое, а сама задача находится за гранью возможностей человека, даже спецагента. И героям придется пойти на многое, чтобы выполнить свою миссию.