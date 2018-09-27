Ремнант: всё ещё вижу тебя, 2018

Режиссер и продюссер Скотт Спир («Шаг вперед 4», «Полночное солнце») снял фантастический триллер. Главные роли в картине исполнили Белла Торн («Смешанные», «Танцевальная лихорадка»), Дермот Малруни («Свадьба лучшего друга», «Жених навсегда»), Ричард Хэрмон («Бащня познания», «Поцелуй Иуды»), Луис Хертэм («Во все тяжкие», «Настоящий детектив»), Хью Диллон («Бюро человечества», «Пространство»), Дэвид Браун («Ад на колесах», «Люди Икс»), Шон Бенсон («Быть Эрикой», «Любовь на кончиках пальцах»).
Жизнь Вероники и всего города нарушает странная аномалия, которая уничтожает границы мира живых. Призраки начинают мешать жить живым, вторгаются в дома, жизни близких и ставят все с ног на голову. Призраков называют реминантами. Вероника решает разобраться в том, что происходит, и делает шаг за черту.
- Слоган фильма «Всё ещё вижу тебя»
Загадочная аномалия стирает границы между миром живых и мёртвых. Бесплотные призраки погибших людей внезапно вторгаются в дома и жизни своих близких и столь же неожиданно исчезают. Ремнанты. Никто не знает откуда они взялись и зачем пришли. Вероника решает сделать шаг в потусторонний мир для того, чтобы разгадать эту тайну. Но путь ей преграждает таинственный убийца из прошлого…