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Ремнант: всё ещё вижу тебя Ремнант: всё ещё вижу тебя
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I Still See You

Ремнант: всё ещё вижу тебя, 2018

2018 / США
6.4 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
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Мистический триллер с Беллой Торн о разрушении границ между мирами живых и мертвых
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Причины посмотреть Факты О фильме

Режиссер и продюссер Скотт Спир («Шаг вперед 4», «Полночное солнце») снял фантастический триллер. Главные роли в картине исполнили Белла Торн («Смешанные», «Танцевальная лихорадка»), Дермот Малруни («Свадьба лучшего друга», «Жених навсегда»), Ричард Хэрмон («Бащня познания», «Поцелуй Иуды»), Луис Хертэм («Во все тяжкие», «Настоящий детектив»), Хью Диллон («Бюро человечества», «Пространство»), Дэвид Браун («Ад на колесах», «Люди Икс»), Шон Бенсон («Быть Эрикой», «Любовь на кончиках пальцах»).

Жизнь Вероники и всего города нарушает странная аномалия, которая уничтожает границы мира живых. Призраки начинают мешать жить живым, вторгаются в дома, жизни близких и ставят все с ног на голову. Призраков называют реминантами. Вероника решает разобраться в том, что происходит, и делает шаг за черту.

- Слоган фильма «Всё ещё вижу тебя»

Загадочная аномалия стирает границы между миром живых и мёртвых. Бесплотные призраки погибших людей внезапно вторгаются в дома и жизни своих близких и столь же неожиданно исчезают. Ремнанты. Никто не знает откуда они взялись и зачем пришли. Вероника решает сделать шаг в потусторонний мир для того, чтобы разгадать эту тайну. Но путь ей преграждает таинственный убийца из прошлого…

6.4 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 2018
Премьера в России 11 октября 2018
Премьера онлайн 12 октября 2018
Премьера в мире 27 сентября 2018
Возраст 16+
Прокатчик Каскад
Режиссер
Скотт Спир
Скотт Спир
В ролях
Белла Торн
Белла Торн
Дермот Малруни
Дермот Малруни
Ричард Хэрмон
Ричард Хэрмон
Луис Хертэм
Луис Хертэм
Хью Диллон
Хью Диллон
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Ремнант: всё ещё вижу тебя 4 постера
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Ремнант: всё ещё вижу тебя смотреть онлайн

Ремнант: всё ещё вижу тебя
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
Десять лет назад в Чикаго произошла катастрофа, в которой виноваты, конечно, учёные. Что-то пошло не так, чудо-агрегат взорвался, а последствия были, мягко говоря, ужасными – погибло большое количество человек. Из-за аномалии их фантомы остались в этом мире как отпечатки, видимые всем живым и проигрывающие небольшие сценки, обреченные раз за разом повторяться. Эти призраки стали называть Ремнантами, а мир изменился навсегда. По крайней мере, в этом нас пытается убедить фильм: на деле же…
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Lyudmila 18 октября 2018, 07:57
А мне фильм понравился. Я бы сказала, что это триллер с драмой. Из 10 баллов оцениваю на 7. Фильм идёт 1.5 часа и скучно смотреть не было, так как… Читать дальше…
Макс Vakat 15 октября 2018, 18:48
Чушь собачья, вот и верь отзывам после этого.
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саундтрек фильма Ремнант: всё ещё вижу тебя
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
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