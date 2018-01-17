Пятьдесят оттенков свободы, 2018

Обложка фильма – полная противоположность обложки первой части саги, фильма «50 оттенков серого». На обложке первого фильма Анастейша стоит с поднятыми руками, а Кристиан прижимает ее к стене, собираясь поцеловать. На этот раз это Кристиан стоит с поднятыми руками, и уже Анастейша, страстно целуя, прижимает к стене его.

Сцены снимались в Ницце прямо во время терактов, происходивших там в июле 2016 года.

Это четвертый фильм подряд с участием Дакоты Джонсон, премьера которого проходит в День святого Валентина. Первым была первая часть саги, «50 оттенков серого», вторым – фильм Кристиана Диттера «В активном поиске», а третьим – вторая часть франшизы, «На 50 оттенков темнее».

Фильм частично снимался в доме канадской певицы и автора песен Сары Маклахлан.

В сцене, когда Кристиан появляется на работе Аны, чтобы отругать ее за то, что она не использует Грей в качестве фамилии в своей электронной почте, как только он выходит из лифта и идет к секретарю, мимо проходит авторка серии книг-первоисточников, Э.Л. Джеймс.

Это единственный фильм франшизы, который не был номинирован как худший фильм года на анти-премии Razzie Award. Хотя он получил некоторые другие номинации этой премии.

Ходили разговоры о том, что Джейми Дорнан откажется от роли Кристиана Грея, но эти слухи были развеяны 25 февраля 2015 года, когда его агент заявил, что актер будет предан сиквелам саги до конца серии.

Ким Бейсингер должна была вернуться к роли антагониста предыдущий части, Елены Линкольн. Она даже ненадолго появляется в трейлерах, но сцены с ее участием в конечном итоге были вырезаны из фильма на стадии окончательного монтажа.

Книга, которую Кристиан читает, когда они с Аной отдыхают на пляже в начале фильма, написана Питером Боднарусом и называется «Ястреб и море». На самом деле такой книги не существует, а Питер Боднарус – известный голливудский арт-директор, а не романист. Возможно, название – намек на то, что Грей смотрит на Анастейшу как ястреб на свою добычу.

Это самый короткий фильм трилогии, он длится всего 105 минут, тогда как второй – 118 минут, а первый - 129 минут. Получается, каждый новый фильм серии становился короче предыдущего.

В этом фильме (как и во многих других) гражданские лица не сообщают полиции о том, что опрос должен быть завершен из-за усталости персонажа, хотя это необходимо по закону. В особенности это касается расследований физических нападений внутри дома (именно так на Ану напал Джек Хайд), они должны расследоваться позже, когда это будет удобно для жертвы и свидетелей нападения.

По сюжету оригинального романа, написанного Э.Л. Джеймс, у Кейт есть брат по имени Итан, который в конце концов начинает встречаться с Миа, младшей приемной сестрой Кристиана. В серии фильмов этот персонаж не появляется. Частично элементы его сюжетной линии были переданы герою Хосе.

В финальной сцене фильма Анастейша сидит в позе Наду. Это одна из основных покорных позиций женщины-каджира в субкультуре Гориан из серии романов Джона Нормана «Хроники Гора».