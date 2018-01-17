Пятьдесят оттенков свободы, 2018

Режиссёром заключительной части трилогии, снятой по мировому бестселлеру «50 оттенков серого», стал Джеймс Фоули (сериалы «Твин Пикс», «Ганнибал»). Он же является постановщиком и предшествующей «Пятидесяти оттенкам свободы» картины. Главные роли по-прежнему исполняют Дакота Джонсон («В активном поиске», «Большой всплеск») и Джейми Дорнан («Мария-Антуанетта»). Также в фильме снялись Тайлер Хэклин («Оборотень»), Ариэль Кеббел («Проклятие 2»), Макс Мартини («Спасти рядового Райана») и другие.
Фильм «Пятьдесят оттенков свободы» является последней экранизацией романов Э. Л. Джеймс. После долгой борьбы со своими внутренними демонами Кристиан Грей наконец делает предложение Анастейше Стил. Теперь героям предстоит пройти через новые трудности в связи с этим событием, а также решить, на каких условиях они смогут быть вместе.
Молодожены Кристиан и Анастейша вынуждены прервать свой медовый месяц и вернуться домой после того, как Кристиан получает известие о взломе своего корпоративного офиса. Важные компьютерные файлы из его базы данных были украдены, а записи с камер показывают, что преступником является Джек Хайд, бывший босс Аны, уволенный за сексуальное домогательство.
Вскоре Анастейша случайно встречает Хайда, который пытается ее похитить. Нанятая Кристианом личная команда охраны Аны скручивает его, а появившаяся позже полиция арестовывает. После спора с Кристианом из-за ее вечеринки с Кейт, Ана ругает Кристиана за чрезмерный контроль и собственничество и требует большей свободы. Также Ана заявляет, что беременна.
Радость супругов прерывает известие о том, что освобожденный под залог Хайд похищает Миа, сестру Кристиана. Молодоженам предстоит преодолеть это последнее испытание на пути к счастью, которое станет настоящей проверкой их чувств.
Обложка фильма – полная противоположность обложки первой части саги, фильма «50 оттенков серого». На обложке первого фильма Анастейша стоит с поднятыми руками, а Кристиан прижимает ее к стене, собираясь поцеловать. На этот раз это Кристиан стоит с поднятыми руками, и уже Анастейша, страстно целуя, прижимает к стене его.
Сцены снимались в Ницце прямо во время терактов, происходивших там в июле 2016 года.
Это четвертый фильм подряд с участием Дакоты Джонсон, премьера которого проходит в День святого Валентина. Первым была первая часть саги, «50 оттенков серого», вторым – фильм Кристиана Диттера «В активном поиске», а третьим – вторая часть франшизы, «На 50 оттенков темнее».
Фильм частично снимался в доме канадской певицы и автора песен Сары Маклахлан.
В сцене, когда Кристиан появляется на работе Аны, чтобы отругать ее за то, что она не использует Грей в качестве фамилии в своей электронной почте, как только он выходит из лифта и идет к секретарю, мимо проходит авторка серии книг-первоисточников, Э.Л. Джеймс.
Это единственный фильм франшизы, который не был номинирован как худший фильм года на анти-премии Razzie Award. Хотя он получил некоторые другие номинации этой премии.
Ходили разговоры о том, что Джейми Дорнан откажется от роли Кристиана Грея, но эти слухи были развеяны 25 февраля 2015 года, когда его агент заявил, что актер будет предан сиквелам саги до конца серии.
Ким Бейсингер должна была вернуться к роли антагониста предыдущий части, Елены Линкольн. Она даже ненадолго появляется в трейлерах, но сцены с ее участием в конечном итоге были вырезаны из фильма на стадии окончательного монтажа.
Книга, которую Кристиан читает, когда они с Аной отдыхают на пляже в начале фильма, написана Питером Боднарусом и называется «Ястреб и море». На самом деле такой книги не существует, а Питер Боднарус – известный голливудский арт-директор, а не романист. Возможно, название – намек на то, что Грей смотрит на Анастейшу как ястреб на свою добычу.
Это самый короткий фильм трилогии, он длится всего 105 минут, тогда как второй – 118 минут, а первый - 129 минут. Получается, каждый новый фильм серии становился короче предыдущего.
В этом фильме (как и во многих других) гражданские лица не сообщают полиции о том, что опрос должен быть завершен из-за усталости персонажа, хотя это необходимо по закону. В особенности это касается расследований физических нападений внутри дома (именно так на Ану напал Джек Хайд), они должны расследоваться позже, когда это будет удобно для жертвы и свидетелей нападения.
По сюжету оригинального романа, написанного Э.Л. Джеймс, у Кейт есть брат по имени Итан, который в конце концов начинает встречаться с Миа, младшей приемной сестрой Кристиана. В серии фильмов этот персонаж не появляется. Частично элементы его сюжетной линии были переданы герою Хосе.
В финальной сцене фильма Анастейша сидит в позе Наду. Это одна из основных покорных позиций женщины-каджира в субкультуре Гориан из серии романов Джона Нормана «Хроники Гора».
Кристиан Грей и Анастейша Стил возвращаются на экраны в заключительной части мирового феномена.Теперь весь мир принадлежит лишь им двоим – мистеру и миссис Грей. Не пропустите долгожданную кульминацию.