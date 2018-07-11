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Skyscraper

Небоскреб, 2018

2018 / США
8.0 Оцените
159 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
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Дуэйн Джонсон без ноги спасает семью из самого высокого здания в мире
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Причины посмотреть Факты О фильме

«Небоскрёб» – боевик Роусона Маршалла Тёрбера, известного по фильмам «Мы – Миллеры», «Полтора шпиона», «Тайны Питтсбурга». В его новом проекте приняли участие такие известные актеры, как Дуэйн Джонсон («Второй шанс», «Форсаж 7», «Форсаж 5»), Нив Кэмпбелл («Крик», сериал «Карточный домик»), Пабло Шрайбер (сериалы «На грани», «Американские боги»), Роланд Мюллер («Моя земля») и другие.

Сюжет фильма закручивается вокруг бывшего сотрудника ФБР, который устраивается консультантом по безопасности высотных зданий. Во время выполнения одного из заданий в Китае, его обвиняют в пожаре небоскреба. Теперь герою предстоит раскрыть это запутанное дело, чтобы отчистить свое имя. 

- Режиссер Роусон Маршалл Тёрбер и актер Дуэйн Джонсон уже работали вместе в фильме «Полтора шпиона»

- Это первый некомедийный фильм Роусона Маршалла Тербера

- Фильм снят в духе картины "Крепкий орешек"

- На пост режиссера рассматривался Роланд Эммерих

Самый высокий и технологичный небоскрёб в мире становится центром огненной катастрофы. Только бывший агент ФБР, а теперь эксперт по безопасности Уилл Форд (Дуэйн Джонсон) может спасти вертикальный город под небесами. Когда нельзя доверять никому, а жизнь семьи в опасности, каждая секунда на счету.

 

 

8.0 Оцените
159 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
Продолжительность 1 час 43 минуты
Год выпуска 2018
Премьера в России 12 июля 2018
Премьера онлайн 25 сентября 2018
Премьера в мире 11 июля 2018
Возраст 16+
Прокатчик UPI
Режиссер
Роусон Маршалл Тербер
Роусон Маршалл Тербер
В ролях
Дуэйн Джонсон
Дуэйн Джонсон
Нив Кэмпбелл
Нив Кэмпбелл
Пабло Шрайбер
Пабло Шрайбер
Роланд Мюллер
Роланд Мюллер
Пол МакДжиллион
Пол МакДжиллион
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Небоскреб 5 постеров
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Небоскреб
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Бывший военный, а ныне эксперт по безопасности Уилл Сойер едет с семьей в Гонконг, чтобы помочь владельцам небоскреба пройти все формальности перед открытием. На время работы они заселяются в квартиру на одном из верхних этажей здания. Отправившись на встречу, Сойер получает планшет с панелью управления небоскребом, но на него нападают и крадут электронный девайс. Те же люди устраивают в здании пожар в тот самый момент, когда жена Уилла и двое детей возвращаются с прогулки в квартиру. Ему…
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yakubov121299 15 июля 2018, 00:29
Классный фильм ), спец эффекты супер ! главный актер отлично сыиграл в этом фильме !) Дуэйну респект !) , как всегда в форме !)
mariyambas 15 июля 2018, 23:15
Нереально крутой фильм, спецэффекты и главный герой. Буду смотреть еще раз!!!!
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