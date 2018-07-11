Небоскреб, 2018

«Небоскрёб» – боевик Роусона Маршалла Тёрбера, известного по фильмам «Мы – Миллеры», «Полтора шпиона», «Тайны Питтсбурга». В его новом проекте приняли участие такие известные актеры, как Дуэйн Джонсон («Второй шанс», «Форсаж 7», «Форсаж 5»), Нив Кэмпбелл («Крик», сериал «Карточный домик»), Пабло Шрайбер (сериалы «На грани», «Американские боги»), Роланд Мюллер («Моя земля») и другие.

Сюжет фильма закручивается вокруг бывшего сотрудника ФБР, который устраивается консультантом по безопасности высотных зданий. Во время выполнения одного из заданий в Китае, его обвиняют в пожаре небоскреба. Теперь герою предстоит раскрыть это запутанное дело, чтобы отчистить свое имя.