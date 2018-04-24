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Лоро Лоро
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Loro

Лоро, 2018

2018 / Италия / Франция
5.5 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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Биографический фильм о Сильвио Берлускони
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Биографический фильм о Сильвио Берлускони снял режиссер Паоло Соррентино («Великая красота», «Где бы ты ни был»). В фильме снялись Тони Сервилло («Изумительный», «Девушка в тумане»), Риккардо Скамарчио («Холостые выстрелы», «Джон Уик 2»), Фабрицио Бентивольо («Вечность и один день», «Помни обо мне»), Елена София Риччи («Холостые выстрелы», «Пристегните ремни»), Роберто Херлицка («Очи черные»), Роберто де Франческо («Ребекка», «Комната сына»), Дарио Кантарелли («У нас есть папа!»).

Лоро — это «они», нувориши, гедонисты, богатые и развращенные итальянцы. Их нравы и поступки, все, что происходит на закрытых вечеринках и за дверями элитных ресторанов, красивые и опасные люди, которые готовы на все, которые входят в легенды и создают их. И один из ниш — скандальный политик Сильвио Берлускони.

- Сильвио Берлускони четырежды занимал должность председателя Совета министров Италии 

- Берлускони принадлежит рекорд в мировой политической истории: основав свою первую партию, он всего через 60 дней вместе с ней выиграл парламентские выборы

- По словам Берлускони, за всю карьеру премьер-министра он провёл в Италии 46 реформ в области экономики

На закрытых вечеринках и дорогих приемах, в Риме и на Сардинии, - его всегда окружают самые красивые и самые опасные люди, готовые на все, лишь бы получить доступ к живой легенде. «Лоро» («они») - это нувориши-итальянцы и их нравы, воплощение которых - тиран и весельчак, гедонист и романтик, скандальный политик и миллиардер Сильвио Берлускони.

5.5 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
Продолжительность 2 часа 36 минут
Год выпуска 2018
Премьера в России 25 октября 2018
Премьера в мире 24 апреля 2018
Возраст 18+
Прокатчик A-One Films
Режиссер
Паоло Соррентино
Паоло Соррентино
В ролях
Тони Сервилло
Тони Сервилло
Риккардо Скамарчио
Риккардо Скамарчио
Фабрицио Бентивольо
Фабрицио Бентивольо
Елена София Риччи
Елена София Риччи
Роберто Херлицка
Роберто Херлицка
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В рамках фестиваля «Послание к человеку» состоялась российская премьера фильма «Лоро» о бывшем итальянском премьер-министре Сильвио Берлускони. Картину лично представил один из главных итальянских режиссёров современности Паоло Соррентино, получивший в 2014 «Оскар» за фильм «Великая красота» и известный широкому зрителю благодаря сериалу «Молодой Папа». Сам постановщик говорит, что его замыслом было не столько рассказать историю о…
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