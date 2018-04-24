Лоро, 2018

Биографический фильм о Сильвио Берлускони снял режиссер Паоло Соррентино («Великая красота», «Где бы ты ни был»). В фильме снялись Тони Сервилло («Изумительный», «Девушка в тумане»), Риккардо Скамарчио («Холостые выстрелы», «Джон Уик 2»), Фабрицио Бентивольо («Вечность и один день», «Помни обо мне»), Елена София Риччи («Холостые выстрелы», «Пристегните ремни»), Роберто Херлицка («Очи черные»), Роберто де Франческо («Ребекка», «Комната сына»), Дарио Кантарелли («У нас есть папа!»).

Лоро — это «они», нувориши, гедонисты, богатые и развращенные итальянцы. Их нравы и поступки, все, что происходит на закрытых вечеринках и за дверями элитных ресторанов, красивые и опасные люди, которые готовы на все, которые входят в легенды и создают их. И один из ниш — скандальный политик Сильвио Берлускони.