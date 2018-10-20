СуперБобровы: Народные мстители, 2018

Режиссёром продолжения комедийного хита «СуперБобровы» вновь выступил Дмитрий Дьяченко («О чём говорят мужчины», «Кухня в Париже», «Последний богатырь»). Главные роли также исполнили уже известные зрителям по первой части актёры: Павел Деревянко («Брестская крепость», «Кука»), Оксана Акиньшина («Стиляги», «8 новых свиданий»), Владимир Толоконников («Собачье сердце», «Облако-рай»), Роман Мадянов («Легенда №17», «Поддубный»), Ирина Пегова («Прогулка», «Экипаж»), Даниил Вахрушев («Физрук») и другие.
В центре сюжета фильма окажется всё та же безумная семейка Бобровых. Чтобы спастись от стражей закона, герои сбегают в Таиланд, где работают в цирке. Там они могут со спокойной душой показывать людям, на что они способны, благодаря своим суперсилам. Но это быстро надоедает Бобровым, которые хотят вернуться домой. Более того, в семье намечается разлад между Олегом и Светой. Вернувшись после очередного скандала домой, Олег обнаруживает, что семья исчезла, и тогда он едет в Россию на поиски любимой, готовый на всё, чтобы её вернуть.
- Бюджет фильма составил 140 миллионов рублей
- Съёмки ленты начались в Новороссийске в июне 2017 года
- К сценаристам Михаилу Местецкому и Алексею Казакову на этот раз присоединился также Роман Кантор, уже до этого работавший с Местецким над сценарием фильма «Хороший мальчик»
- Оператором картины вновь выступил Дмитрий Грибанов
Действие картины начинается в Таиланде, где семья Бобровых скрылась от правосудия. Теперь им приходится выступать в цирке-шапито, демонстрируя туристам свои суперспособности. Быть «цирковыми обезьянками» семейству явно не по душе — все хотят домой, на Родину. У Олега и Светы разлад в отношениях: она мечтает о детях, а Олегу совсем не до этого. И вот очередной скандал в семье: Олег уходит, хлопнув дверью. Возвращается, а Бобровых нет. Они уехали. Олег отправляется в Россию, где ему предстоит не только вновь завоевать сердце Светы, но и объединить суперсилы семейства Бобровых в схватке со злодеями планетарного масштаба, сделав из нерадивых родственников настоящих супергероев.