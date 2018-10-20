СуперБобровы: Народные мстители, 2018

Режиссёром продолжения комедийного хита «СуперБобровы» вновь выступил Дмитрий Дьяченко («О чём говорят мужчины», «Кухня в Париже», «Последний богатырь»). Главные роли также исполнили уже известные зрителям по первой части актёры: Павел Деревянко («Брестская крепость», «Кука»), Оксана Акиньшина («Стиляги», «8 новых свиданий»), Владимир Толоконников («Собачье сердце», «Облако-рай»), Роман Мадянов («Легенда №17», «Поддубный»), Ирина Пегова («Прогулка», «Экипаж»), Даниил Вахрушев («Физрук») и другие.

В центре сюжета фильма окажется всё та же безумная семейка Бобровых. Чтобы спастись от стражей закона, герои сбегают в Таиланд, где работают в цирке. Там они могут со спокойной душой показывать людям, на что они способны, благодаря своим суперсилам. Но это быстро надоедает Бобровым, которые хотят вернуться домой. Более того, в семье намечается разлад между Олегом и Светой. Вернувшись после очередного скандала домой, Олег обнаруживает, что семья исчезла, и тогда он едет в Россию на поиски любимой, готовый на всё, чтобы её вернуть.