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СуперБобровы: Народные мстители СуперБобровы: Народные мстители
Киноафиша Фильмы СуперБобровы: Народные мстители

СуперБобровы: Народные мстители, 2018

2018 / Россия
4.7 Оцените
50 голосов
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Семейка со сверхспособностями возвращается, чтобы вершить справедливость
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Причины посмотреть Факты О фильме

Режиссёром продолжения комедийного хита «СуперБобровы» вновь выступил Дмитрий Дьяченко («О чём говорят мужчины», «Кухня в Париже», «Последний богатырь»). Главные роли также исполнили уже известные зрителям по первой части актёры: Павел Деревянко («Брестская крепость», «Кука»), Оксана Акиньшина («Стиляги», «8 новых свиданий»), Владимир Толоконников («Собачье сердце», «Облако-рай»), Роман Мадянов («Легенда №17», «Поддубный»), Ирина Пегова («Прогулка», «Экипаж»), Даниил Вахрушев («Физрук») и другие.

В центре сюжета фильма окажется всё та же безумная семейка Бобровых. Чтобы спастись от стражей закона, герои сбегают в Таиланд, где работают в цирке. Там они могут со спокойной душой показывать людям, на что они способны, благодаря своим суперсилам. Но это быстро надоедает Бобровым, которые хотят вернуться домой. Более того, в семье намечается разлад между Олегом и Светой. Вернувшись после очередного скандала домой, Олег обнаруживает, что семья исчезла, и тогда он едет в Россию на поиски любимой, готовый на всё, чтобы её вернуть.

- Бюджет фильма составил 140 миллионов рублей

- Съёмки ленты начались в Новороссийске в июне 2017 года

- К сценаристам Михаилу Местецкому и Алексею Казакову на этот раз присоединился также Роман Кантор, уже до этого работавший с Местецким над сценарием фильма «Хороший мальчик»

- Оператором картины вновь выступил Дмитрий Грибанов

Действие картины начинается в Таиланде, где семья Бобровых скрылась от правосудия. Теперь им приходится выступать в цирке-шапито, демонстрируя туристам свои суперспособности. Быть «цирковыми обезьянками» семейству явно не по душе — все хотят домой, на Родину. У Олега и Светы разлад в отношениях: она мечтает о детях, а Олегу совсем не до этого. И вот очередной скандал в семье: Олег уходит, хлопнув дверью. Возвращается, а Бобровых нет. Они уехали. Олег отправляется в Россию, где ему предстоит не только вновь завоевать сердце Светы, но и объединить суперсилы семейства Бобровых в схватке со злодеями планетарного масштаба, сделав из нерадивых родственников настоящих супергероев.

4.7 Оцените
50 голосов
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2018
Премьера в России 20 октября 2018
Премьера в мире 20 октября 2018
Возраст 12+
Прокатчик WDSSPR
Режиссер
Дмитрий Дьяченко
Дмитрий Дьяченко
В ролях
Оксана Акиньшина
Оксана Акиньшина
Павел Деревянко
Павел Деревянко
Роман Мадянов
Роман Мадянов
Ирина Пегова
Ирина Пегова
Владимир Толоконников
Владимир Толоконников
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма СуперБобровы: Народные мстители 2 постера
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Наша рецензия
Не супергеройское это дело – работать в шоу! А уж кривляться на арене в «Шапито» – и вовсе позор. Тем более для Бобровых, которые ехали в Таиланд вовсе не за тем, чтобы вкалывать: они сбежали от родимого правосудия, прихватив из банка солидную кипу денег. Однако жизнь на тайских берегах оказалась совсем не радужной, посему семейство сбегает. Правда, о своем побеге они «забывают» сообщить Олегу – Светкиному жениху (он же менеджер шоу). Тот «на…
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bob-37 21 октября 2018, 12:01
Почти как первая часть. Все самые прикольные моменты, как обычно, в трейлере. Сюжет незамысловатый, легкая комедия для семейного просмотра.… Читать дальше…
Nadezhda Kuzmina 23 октября 2018, 19:05
К сожалению тухловато .Ушли с половины фильма
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