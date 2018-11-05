Ральф против интернета, 2018

Спустя шесть лет на экраны выходит долгожданное продолжение анимационного хита 2012 года — «Ральф против интернета». Картина Рича Мура имела ошеломительный успех, и сиквел был всего лишь вопросом времени. В режиссёрском кресле вновь оказались обладатели «Оскара» за «Зверополис» Рич Мур и Фил Джонстон, который в прошлый раз выступал в качестве сценариста. Свои голоса мультипликационным героям подарили голливудские звёзды, в числе которых Кристен Белл («Вероника Марс»), Галь Гадот («Чудо-женщина»), Мэнди Мур («Спеши любить»), Джон Си Райли («Ночи в стиле буги») и другие.

В прошлый раз герой компьютерной игры Ральф оказался втянут в невероятное приключение после того, как в его жизни появилась Ванилопа фон Кекс. В мультфильме «Ральф против интернета» они вновь окажутся в гуще невероятных событий. Теперь они отправятся покорять всемогущий интернет, который таит много тайн и опасностей.