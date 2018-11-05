Ральф против интернета, 2018

Спустя шесть лет на экраны выходит долгожданное продолжение анимационного хита 2012 года — «Ральф против интернета». Картина Рича Мура имела ошеломительный успех, и сиквел был всего лишь вопросом времени. В режиссёрском кресле вновь оказались обладатели «Оскара» за «Зверополис» Рич Мур и Фил Джонстон, который в прошлый раз выступал в качестве сценариста. Свои голоса мультипликационным героям подарили голливудские звёзды, в числе которых Кристен Белл («Вероника Марс»), Галь Гадот («Чудо-женщина»), Мэнди Мур («Спеши любить»), Джон Си Райли («Ночи в стиле буги») и другие.
В прошлый раз герой компьютерной игры Ральф оказался втянут в невероятное приключение после того, как в его жизни появилась Ванилопа фон Кекс. В мультфильме «Ральф против интернета» они вновь окажутся в гуще невероятных событий. Теперь они отправятся покорять всемогущий интернет, который таит много тайн и опасностей.
- В мультфильме задействованы персонажи из проектов абсолютно всех подразделений студии Disney, включая Lucasfilm, Pixar, Walt Disney Animation Studios и Marvel. Это первый подобный кроссовер.
- В мультфильме «Ральф против интернета» впервые на экране вместе появляются принцессы диснеевских мультфильмов.
- Мэри Коста, озвучившая принцессу Аврору в «Спящей красавице» является единственной из всех доживших до 2018 года актрис, кто отказался вернуться к озвучанию своей героини, сославшись на возраст.
- Действие мультфильма разворачивается спустя шесть лет после событий первой части. Ровно через столько вышел и сам мультфильм.
- Imagine Dragons о саундтреке :
- Актеры дубляжа:
На этот раз Ральф и Ванилопа фон Кекс выйдут за пределы зала игровых автоматов и отправятся покорять бескрайние просторы интернета, который может и не выдержать сокрушительного обаяния громилы.
Но мульт имено для детей, если кому за 20 хочет посмотреть немного разочаруется.
Но для просмотра с детьми самое то