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Ralph Breaks the Internet: Wreck-It Ralph 2

Ральф против интернета, 2018

2018 / США
8.2 Оцените
129 голосов Рейтинг IMDb: 7
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Громила Ральф и юная гонщица Ванилопа покоряют бескрайние просторы интернета
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Причины посмотреть Факты О фильме

Спустя шесть лет на экраны выходит долгожданное продолжение анимационного хита 2012 года — «Ральф против интернета». Картина Рича Мура имела ошеломительный успех, и сиквел был всего лишь вопросом времени. В режиссёрском кресле вновь оказались обладатели «Оскара» за «Зверополис» Рич Мур и Фил Джонстон, который в прошлый раз выступал в качестве сценариста. Свои голоса мультипликационным героям подарили голливудские звёзды, в числе которых Кристен Белл («Вероника Марс»), Галь Гадот («Чудо-женщина»), Мэнди Мур («Спеши любить»), Джон Си Райли («Ночи в стиле буги») и другие.

В прошлый раз герой компьютерной игры Ральф оказался втянут в невероятное приключение после того, как в его жизни появилась Ванилопа фон Кекс. В мультфильме «Ральф против интернета» они вновь окажутся в гуще невероятных событий. Теперь они отправятся покорять всемогущий интернет, который таит много тайн и опасностей.

- В мультфильме задействованы персонажи из проектов абсолютно всех подразделений студии Disney, включая Lucasfilm, Pixar, Walt Disney Animation Studios и Marvel. Это первый подобный кроссовер.

- В мультфильме «Ральф против интернета» впервые на экране вместе появляются принцессы диснеевских мультфильмов.

- Мэри Коста, озвучившая принцессу Аврору в «Спящей красавице» является единственной из всех доживших до 2018 года актрис, кто отказался вернуться к озвучанию своей героини, сославшись на возраст.

- Действие мультфильма разворачивается спустя шесть лет после событий первой части. Ровно через столько вышел и сам мультфильм.

- Imagine Dragons о саундтреке :

- Актеры дубляжа:

 

На этот раз Ральф и Ванилопа фон Кекс выйдут за пределы зала игровых автоматов и отправятся покорять бескрайние просторы интернета, который может и не выдержать сокрушительного обаяния громилы.

8.2 Оцените
129 голосов Рейтинг IMDb: 7
Продолжительность 1 час 53 минуты
Год выпуска 2018
Премьера в России 22 ноября 2018
Премьера онлайн 12 февраля 2019
Премьера в мире 5 ноября 2018
Возраст 6+
Прокатчик WDSSPR
Режиссер
Фил Джонстон
Фил Джонстон
В ролях
Алан Тьюдик
Алан Тьюдик
Джон Си Райли
Джон Си Райли
Сара Силверман
Сара Силверман
Джеймс Корден
Джеймс Корден
Все актеры и съемочная группа
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Постер мультфильма Ральф против интернета 5 постеров
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Ральф против интернета смотреть онлайн

Ральф против интернета
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В 2012 году на экраны вышел анимационный фильм студии Disney «Ральф», повествующий о непростых трудовых буднях добродушного здоровяка из игрового автомата, который решил доказать всем, что, хоть и исполняет роль злодея в своей игре, он все же способен на геройские подвиги и настоящую дружбу. Спустя шесть лет (как реальных, так и экранных) Ральф и его подруга — принцесса Ванилопа фон Кекс — отправляются в новое приключение. У режиссерского руля вновь оказались Рич Мур и…
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seven77713 4 декабря 2018, 20:23
Совсем уж для самых маленьких телезрителей😊
Макс Матюхин 1 декабря 2018, 22:51
Отличный мультик. Добрый, весёлый, с юмором, без пошлостей.
Но мульт имено для детей, если кому за 20 хочет посмотреть немного разочаруется.
Но для просмотра с детьми самое то
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