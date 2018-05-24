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Садко Садко
Киноафиша Фильмы Садко

Садко, 2018

2018 / Россия
7.6 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 3.6
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Экранизация русской былины о Садко
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Причины посмотреть Факты О фильме

Кинокомпания СТВ, студия «Муха» и Фонд кино представляют вниманию зрителей новый мультфильм «Садко». Режиссёром ленты стал Виталий Мухаметзянов, известный по проекту «МУЛЬТ в кино». Сценарий к будущему фильму написали сразу трое сценаристов: Александр Архипов («Легенда острова Двид»), Дмитрий Новоселов («А зори здесь тихие…») и Слава Сэ («Джентльмены, удачи!»). В качестве продюсера выступил Сергей Сельянов, без которого не было бы «Алёши Поповича и Тугарина Змея».

Мультфильм «Садко» расскажет историю сильного и могучего купца из Новгорода, который великолепно играет на гуслях. Но не всё же Садко просиживать на одном месте, поэтому, заслышав интересную легенду, он отправляется в путешествие на поиски Птицы-Счастья. А его главным спутником станет морская царица. Русские былинные герои снова в деле!

- Фильм представляет собой экранизацию русской былины о Садко

- По слухам, мультфильм продолжает историю, рассказанную в советской картине «Садко» 1952 года

- В течение 2017 года было выпущено сразу три российских анимационных проекта с морской тематикой: «Садко», «Синдбад. Пираты семи штормов» и «Три богатыря и морской царь»

 

Хоть беги, хоть не беги, а от любви нигде не скрыться. Ни в палатах новгородского князя, ни на дне морском. Особенно, если зовут тебя Садко и ты симпатичный веселый парень. К тому же, на гуслях играть мастак. Вот только за настоящую любовь еще и повоевать придется. Да не с кем-нибудь, а с подводной ведьмой Барракудой. Но любовь все равно победит. Вот увидите!

7.6 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 3.6
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2018
Премьера в России 24 мая 2018
Премьера онлайн 1 сентября 2019
Премьера в мире 24 мая 2018
Возраст 6+
Прокатчик Наше кино
Режиссер
Виталий Мухаметзянов
Виталий Мухаметзянов
В ролях
Михаил Ефремов
Михаил Ефремов
Мария Шалаева
Мария Шалаева
Любовь Аксёнова
Любовь Аксёнова
Екатерина Варнава
Екатерина Варнава
Все актеры и съемочная группа
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Постер мультфильма Садко 2 постера
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Садко
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Наша рецензия
Ругать мультфильм «Садко» ещё недавно казалось таким же неуместным действием, как просить котёнка перестать лежать на клавиатуре. Если бы не новость, которая была опубликована во всех профильных (и не только) изданиях 23 мая. «Министерство культуры не выдало «Распрекрасному принцу» прокатное удостоверение. Американский анимационный фильм проиграл в конкурентной борьбе за дату отечественному полнометражному мультфильму «Садко», - пишет…
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firefouks 27 апреля 2017, 12:31
студия мельница не имеет никакого отношения к садко, что за бред вы тут пишите?
Киноафиша.инфо 28 мая 2018, 10:51
Добрый день!
Уточните город и кинотеатр, пожалуйста
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