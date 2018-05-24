Садко, 2018

Кинокомпания СТВ, студия «Муха» и Фонд кино представляют вниманию зрителей новый мультфильм «Садко». Режиссёром ленты стал Виталий Мухаметзянов, известный по проекту «МУЛЬТ в кино». Сценарий к будущему фильму написали сразу трое сценаристов: Александр Архипов («Легенда острова Двид»), Дмитрий Новоселов («А зори здесь тихие…») и Слава Сэ («Джентльмены, удачи!»). В качестве продюсера выступил Сергей Сельянов, без которого не было бы «Алёши Поповича и Тугарина Змея».
Мультфильм «Садко» расскажет историю сильного и могучего купца из Новгорода, который великолепно играет на гуслях. Но не всё же Садко просиживать на одном месте, поэтому, заслышав интересную легенду, он отправляется в путешествие на поиски Птицы-Счастья. А его главным спутником станет морская царица. Русские былинные герои снова в деле!
- Фильм представляет собой экранизацию русской былины о Садко
- По слухам, мультфильм продолжает историю, рассказанную в советской картине «Садко» 1952 года
- В течение 2017 года было выпущено сразу три российских анимационных проекта с морской тематикой: «Садко», «Синдбад. Пираты семи штормов» и «Три богатыря и морской царь»
Хоть беги, хоть не беги, а от любви нигде не скрыться. Ни в палатах новгородского князя, ни на дне морском. Особенно, если зовут тебя Садко и ты симпатичный веселый парень. К тому же, на гуслях играть мастак. Вот только за настоящую любовь еще и повоевать придется. Да не с кем-нибудь, а с подводной ведьмой Барракудой. Но любовь все равно победит. Вот увидите!
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