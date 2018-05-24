Садко, 2018

Кинокомпания СТВ, студия «Муха» и Фонд кино представляют вниманию зрителей новый мультфильм «Садко». Режиссёром ленты стал Виталий Мухаметзянов, известный по проекту «МУЛЬТ в кино». Сценарий к будущему фильму написали сразу трое сценаристов: Александр Архипов («Легенда острова Двид»), Дмитрий Новоселов («А зори здесь тихие…») и Слава Сэ («Джентльмены, удачи!»). В качестве продюсера выступил Сергей Сельянов, без которого не было бы «Алёши Поповича и Тугарина Змея».

Мультфильм «Садко» расскажет историю сильного и могучего купца из Новгорода, который великолепно играет на гуслях. Но не всё же Садко просиживать на одном месте, поэтому, заслышав интересную легенду, он отправляется в путешествие на поиски Птицы-Счастья. А его главным спутником станет морская царица. Русские былинные герои снова в деле!