Два хвоста, 2018

- «Два хвоста» - дебют для режиссёров Натальи Ниловой и Виктора Азеева

- Сценарий к мультфильму «Два хвоста» написал Василий Ровенский, который также является автором сценария таких отечественных комедий, как «Привычка расставаться», «Одноклассницы» и «Помню - не помню!»

- Продюсерами картины выступили Василий Ровенский, а также Роман Борисевич («Как я провёл этим летом»), которые также спродюсировали вместе мультфильм «Чудо-юдо»