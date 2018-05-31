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Два хвоста Два хвоста
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Два хвоста, 2018

2018 / Россия
6.7 Оцените
23 голоса
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Веселые приключения Бобра Боба и Кота Макса
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Мультфильм «Два хвоста» создали для большого экрана режиссёры Наталья Нилова и Виктор Азеев. Одним из актёров озвучания стал известный российский комик Семён Слепаков («Наша Russia», «Универ», «Comedy Club»).

В центре сюжета анимационной картины «Два хвоста» окажутся двое зверят. Один из них - серьёзный и очень хозяйственный Бобёр, а второй - непоседа Кот. Казалось бы, у них нет ничего общего, но в итоге судьба всё равно свела их, когда Кот искал в лесу укрытие от дождя. После того, как один спасает другого, они тут же становятся неразлучными друзьями. Но однажды всё меняется, когда в лес прилетают инопланетяне...

- «Два хвоста» - дебют для режиссёров Натальи Ниловой и Виктора Азеева

- Сценарий к мультфильму «Два хвоста» написал Василий Ровенский, который также является автором сценария таких отечественных комедий, как «Привычка расставаться», «Одноклассницы» и «Помню - не помню!»

- Продюсерами картины выступили Василий Ровенский, а также Роман Борисевич («Как я провёл этим летом»), которые также спродюсировали вместе мультфильм «Чудо-юдо»

История о невероятных приключениях двух друзей - Кота Макса и Бобра Боба. Трудно найти двух более непохожих друг на друга героев! «Правильный» Боб стремится к тишине и покою, а непоседа Макс хочет прославиться на весь мир. Они ещё не подозревают, что им предстоит помочь инопланетянам Заке, Зику и Зуку спасти их планету и остановить межгалактических охотников, похищающих зверей для космического зоопарка! Совсем скоро имена наших героев будут знать во всей галактике! Вы готовы к незабываемому путешествию? Пристегнитесь! Ключ на старт! Полетели!

6.7 Оцените
23 голоса
Продолжительность 1 час 15 минут
Год выпуска 2018
Премьера в России 31 мая 2018
Премьера в мире 31 мая 2018
Возраст 6+
Прокатчик КароПрокат
Режиссер
Наталья Нилова
Наталья Нилова
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Два хвоста
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за 1 рубль
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«Два хвоста» - новая российская полнометражная анимация. Но ничего удивительного, что вы о ней ничего не знаете. Это вам не богатыри, рекламная кампания которых начинается сразу, как очередная серия заканчивается в прокате. А меж тем, если вы - счастливый обладатель детей до 8-10 лет, есть даже вероятность, что он понравится вашей семье. Хотя бы потому, что довольно громко голосом Сергея Бурунова пропоёт: есть альтернатива американским мультфильмам на отечественных…
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Евгений Филиппов 5 июня 2018, 12:23
Не рекомендую смотреть. Мультфильм пустой и абсолютно абсурдный.
Ольга Тюленева 31 мая 2018, 23:22
✌✌✌✌👍👍👍👌👌👌❤ отличный мультик
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11 декабря 2018 14:58
«Два хвоста»: Сергей Бурунов рассказал о дубляже мультфильмов С 31 мая в российский прокат выходит мультфильм «Два хвоста». Одного из главных героев анимационного фильма озвучил Сергей Бурунов. Он подарил свой голос коту Максу. «Макс, как и
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4 мая 2018 19:03
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