Два хвоста, 2018

Мультфильм «Два хвоста» создали для большого экрана режиссёры Наталья Нилова и Виктор Азеев. Одним из актёров озвучания стал известный российский комик Семён Слепаков («Наша Russia», «Универ», «Comedy Club»).
В центре сюжета анимационной картины «Два хвоста» окажутся двое зверят. Один из них - серьёзный и очень хозяйственный Бобёр, а второй - непоседа Кот. Казалось бы, у них нет ничего общего, но в итоге судьба всё равно свела их, когда Кот искал в лесу укрытие от дождя. После того, как один спасает другого, они тут же становятся неразлучными друзьями. Но однажды всё меняется, когда в лес прилетают инопланетяне...
- «Два хвоста» - дебют для режиссёров Натальи Ниловой и Виктора Азеева
- Сценарий к мультфильму «Два хвоста» написал Василий Ровенский, который также является автором сценария таких отечественных комедий, как «Привычка расставаться», «Одноклассницы» и «Помню - не помню!»
- Продюсерами картины выступили Василий Ровенский, а также Роман Борисевич («Как я провёл этим летом»), которые также спродюсировали вместе мультфильм «Чудо-юдо»
История о невероятных приключениях двух друзей - Кота Макса и Бобра Боба. Трудно найти двух более непохожих друг на друга героев! «Правильный» Боб стремится к тишине и покою, а непоседа Макс хочет прославиться на весь мир. Они ещё не подозревают, что им предстоит помочь инопланетянам Заке, Зику и Зуку спасти их планету и остановить межгалактических охотников, похищающих зверей для космического зоопарка! Совсем скоро имена наших героев будут знать во всей галактике! Вы готовы к незабываемому путешествию? Пристегнитесь! Ключ на старт! Полетели!