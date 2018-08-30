Гоголь. Страшная месть, 2018

«Гоголь. Страшная месть» – третья часть многосерийного мистического фильма об одном из самых загадочных писателей – Николае Васильевиче Гоголе, создавшем «Вечера на хуторе близ Диканьки». Режиссером выступил автор первых трех частей Егор Баранов («Иерей-сан. Исповедь самурая», «Саранча»). К своим ролям вернулись Александр Петров («Фарца», «Закон каменных джунглей»), Олег Меньшиков («Сибирский цирюльник», «Легенда №17»), Евгений Стычкин («День выборов»), Таисия Вилкова («Фарца», «Вангелия»), Артем Ткаченко («Южные ночи», «Красная королева», «Небесные родственники») и другие известные актеры.

Гоголь все также в центре загадочных событий в селе Диканька, где орудует жестокий убийца молодых девушек Всадник. «Но, что если Гоголь и есть Всадник?» – эта мысль начинает завладевать умами местных жителей и полиции…