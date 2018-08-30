Гоголь. Страшная месть, 2018

«Гоголь. Страшная месть» – третья часть многосерийного мистического фильма об одном из самых загадочных писателей – Николае Васильевиче Гоголе, создавшем «Вечера на хуторе близ Диканьки». Режиссером выступил автор первых трех частей Егор Баранов («Иерей-сан. Исповедь самурая», «Саранча»). К своим ролям вернулись Александр Петров («Фарца», «Закон каменных джунглей»), Олег Меньшиков («Сибирский цирюльник», «Легенда №17»), Евгений Стычкин («День выборов»), Таисия Вилкова («Фарца», «Вангелия»), Артем Ткаченко («Южные ночи», «Красная королева», «Небесные родственники») и другие известные актеры.
Гоголь все также в центре загадочных событий в селе Диканька, где орудует жестокий убийца молодых девушек Всадник. «Но, что если Гоголь и есть Всадник?» – эта мысль начинает завладевать умами местных жителей и полиции…
- Это заключительная часть серии фильмов про Гоголя.
- Продюсирует картину Александр Цекало и его компания «Среда»
- Фильм покажут на канале «ТВ-3». И это первый подобный случай в российской практике, когда сериал предварительно выходит в кинотеатрах
- Съемочные работы велись в 2016 году в Санкт-Петербурге и Псковской области
- В основе сюжета лежат не только произведения Николая Васильевича Гоголя, но также те легенды о его личности, которые родились ещё при жизни писателя
Две сотни лет назад малороссийские хутора разоряла шайка нехристей-ляхов во главе с могущественным колдуном. С тех пор рыщет в окрестностях Диканьки неизвестный Чёрный Всадник, ловит молодых девушек и жестоко расправляется с ними, будто мстит за что. И следующей его жертвой может стать Лиза. Чтобы спасти возлюбленную, писарь Николай Гоголь должен разбить злые чары и победить древнее проклятье. Ни одному из смертных ещё не удавалось это. К счастью, на помощь Гоголю приходит гениальный столичный сыщик Яков Гуро, и у него уже есть главный подозреваемый…