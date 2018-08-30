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Гоголь. Страшная месть Гоголь. Страшная месть
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Гоголь. Страшная месть, 2018

2018 / Россия
7.5 Оцените
124 голоса Рейтинг IMDb: 6.1
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Третья часть фильма о приключениях молодого Гоголя в исполнении Александра Петрова
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«Гоголь. Страшная месть» – третья часть многосерийного мистического фильма об одном из самых загадочных писателей – Николае Васильевиче Гоголе, создавшем «Вечера на хуторе близ Диканьки». Режиссером выступил автор первых трех частей Егор Баранов («Иерей-сан. Исповедь самурая», «Саранча»). К своим ролям вернулись Александр Петров («Фарца», «Закон каменных джунглей»), Олег Меньшиков («Сибирский цирюльник», «Легенда №17»), Евгений Стычкин («День выборов»), Таисия Вилкова («Фарца», «Вангелия»), Артем Ткаченко («Южные ночи», «Красная королева», «Небесные родственники») и другие известные актеры.

Гоголь все также в центре загадочных событий в селе Диканька, где орудует жестокий убийца молодых девушек Всадник. «Но, что если Гоголь и есть Всадник?» – эта мысль начинает завладевать умами местных жителей и полиции…

- Это заключительная часть серии фильмов про Гоголя.

- Продюсирует картину Александр Цекало и его компания «Среда»

- Фильм покажут на канале «ТВ-3». И это первый подобный случай в российской практике, когда сериал предварительно выходит в кинотеатрах  

- Съемочные работы велись в 2016 году в Санкт-Петербурге и Псковской области

- В основе сюжета лежат не только произведения Николая Васильевича Гоголя, но также те легенды о его личности, которые родились ещё при жизни писателя

Две сотни лет назад малороссийские хутора разоряла шайка нехристей-ляхов во главе с могущественным колдуном. С тех пор рыщет в окрестностях Диканьки неизвестный Чёрный Всадник, ловит молодых девушек и жестоко расправляется с ними, будто мстит за что. И следующей его жертвой может стать Лиза. Чтобы спасти возлюбленную, писарь Николай Гоголь должен разбить злые чары и победить древнее проклятье. Ни одному из смертных ещё не удавалось это. К счастью, на помощь Гоголю приходит гениальный столичный сыщик Яков Гуро, и у него уже есть главный подозреваемый…

7.5 Оцените
124 голоса Рейтинг IMDb: 6.1
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 2018
Премьера в России 30 августа 2018
Премьера онлайн 10 октября 2018
Премьера в мире 30 августа 2018
Возраст 16+
Прокатчик КароПрокат
Режиссер
Егор Баранов
Егор Баранов
В ролях
Александр Петров
Александр Петров
Олег Меньшиков
Олег Меньшиков
Артем Ткаченко
Артем Ткаченко
Евгений Стычкин
Евгений Стычкин
Таисия Вилкова
Таисия Вилкова
Все актеры и съемочная группа
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Николай Васильевич и его отряд единомышленников собираются раскрыть тайну Черного всадника. А заодно спасти возлюбленную Гоголя Лизу от верной смерти, которую тот постоянно видит в своих видениях. Но все выходит из-под контроля, местные жители пытаются совершить самосуд над Гоголем, которого они считают виновным в смерти невинных девушек и казаков. Поэтому Николаю Васильевичу и его друзьям придется столкнуться с новой волной непознанного и необъяснимого, чтобы уничтожить того, кто каждые…
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Юрий Филиппов 24 августа 2018, 15:28
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Дмитрий Король 7 августа 2018, 08:06
Офигенный трейлер фильма
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