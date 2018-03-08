Ну, здравствуй, Оксана Соколова!, 2018

Режиссёром фильма «Ну, здравствуй, Оксана Соколова!» выступил Кирилл Васильев, для которого картина стала дебютом в большом кино. Главные роли в его картине исполнили Виктор Добронравов («О чём говорят мужчины», «Т-34»), Валентина Мазунина («Самый лучший день», «Одноклассницы»), Сергей Бурунов («Водитель для Веры», «Призрак»), Алексей Медведев («Превосходство Борна», «2 дня»), дебютанты Фёдор Липатов, Максим Белов и другие.

В центре сюжета комедии «Ну, здравствуй, Оксана Соколова!» окажется парень по имени Илья. Он всегда мечтал прославиться, и судьба подкинула ему такой шанс. У героя появилась возможность стать ведущим программы «Мужской голос» на «Мужском радио». По этому поводу он закатывает шумную вечеринку, но если бы он знал последствия... Дело в том, что наутро Илья просыпается без голоса. Он тут же едет к врачу, который делает «волшебный укол». Вот только в студии герой обнаруживает, что теперь разговаривает женским голосом...