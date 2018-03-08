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Ну, здравствуй, Оксана Соколова! Ну, здравствуй, Оксана Соколова!
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Ну, здравствуй, Оксана Соколова!, 2018

2018 / Россия
6.5 Оцените
40 голосов Рейтинг IMDb: 5
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Ведущий радиошоу просыпается после бурной вечеринки с женским голосом
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Режиссёром фильма «Ну, здравствуй, Оксана Соколова!» выступил Кирилл Васильев, для которого картина стала дебютом в большом кино. Главные роли в его картине исполнили Виктор Добронравов («О чём говорят мужчины», «Т-34»), Валентина Мазунина («Самый лучший день», «Одноклассницы»), Сергей Бурунов («Водитель для Веры», «Призрак»), Алексей Медведев («Превосходство Борна», «2 дня»), дебютанты Фёдор Липатов, Максим Белов и другие.

В центре сюжета комедии «Ну, здравствуй, Оксана Соколова!» окажется парень по имени Илья. Он всегда мечтал прославиться, и судьба подкинула ему такой шанс. У героя появилась возможность стать ведущим программы «Мужской голос» на «Мужском радио». По этому поводу он закатывает шумную вечеринку, но если бы он знал последствия... Дело в том, что наутро Илья просыпается без голоса. Он тут же едет к врачу, который делает «волшебный укол». Вот только в студии герой обнаруживает, что теперь разговаривает женским голосом...

- В 2016 году вышла также короткометражка «Ну, здравствуй, Оксана Соколова!», которая легла в основу полнометражной истории

- «Ну, здравствуй, Оксана Соколова!» - полнометражный дебют режиссёра Кирилла Васильева

- Короткометражная картина «Ну, здравствуй, Оксана Соколова!» вошла в сборник «Кинотавр Shorts» в 2016 году

- Саундтрек к фильму записала группа «Ленинград»

Несостоявшемуся актеру Илье наконец-то повезло – с завтрашнего дня его голос будет звучать в эфире «Мужского радио». Как же не отметить такое событие! Но утром новоиспеченный ведущий не может произнести ни слова – голос после бурной вечеринки пропал совсем. Полчаса до эфира, прайм-тайм, подписанный контракт – Илья в панике…Единственный выход – укол в голосовые связки. Только это, по заверению доктора, может спасти ситуацию. И вот ведущий у микрофона. Все готово к эфиру. Обратный отсчет. Илья приветствует радиослушателей… женским голосом! Став заложником нелепой ситуации, герой идёт на всё, чтобы вернуть голос и не упустить свой шанс.

 
6.5 Оцените
40 голосов Рейтинг IMDb: 5
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2018
Премьера в России 8 марта 2018
Премьера в мире 8 марта 2018
Возраст 16+
Прокатчик Наше кино
Режиссер
Кирилл Васильев
Кирилл Васильев
В ролях
Виктор Добронравов
Виктор Добронравов
Валентина Мазунина
Валентина Мазунина
Федор Липатов
Федор Липатов
Сергей Бурунов
Сергей Бурунов
Борис Дергачев
Борис Дергачев
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Постер фильма Ну, здравствуй, Оксана Соколова! 2 постера
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Ну, здравствуй, Оксана Соколова! смотреть онлайн

Ну, здравствуй, Оксана Соколова!
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Береги платье снову, а связки смолоду! Особенно, если твоя профессия – по чужим ушам ездить. В этом серьезном деле без голоса никуда. Но вот незадача: Илюша Попов (он же Илья Наган) не берег ни того, ни другого. И однажды утром проснулся… немым. В том смысле, что говорить не мог даже шепотом. А через два часа у парня эфир – первый эфир его первого рабочего дня: у него теперь свое шоу на радио. Ну, вот и что в такой ситуации делать?! «Везунчик» кинулся к доктору…
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Наталья Грошева (Дырза) 9 марта 2018, 08:18
Всем советую. Фильм смотрится легко, на позитиве. Очень веселый. 1.5 часа безудержного смеха. Сходите не пожелеете.
masterdoka 10 марта 2018, 10:29
Всем привет! Ходили с женой на Оксану Соколову. Давно так не смеялся! Полтора часа динамичного хорошего юмора!! Фильм лёгкий и действительно заряжает… Читать дальше…
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