Мне по кайфу, 2018

Жаку уже почти 50 лет, но он все еще живет с родителями и не добился в жизни ровным счетом ничего. Но однажды его выгоняют из дома, чтобы он наконец стал самостоятельным. Однако Жаку не собирается ровняться на окружающих, которые дни напролет сидят в скучном офисе. Он придумывает способ быстро разбогатеть и решает открыть собственную клинику по пластической хирургии. Но хватит ли ему для этого сил и умений?
«Мне по кайфу» — это уже восьмой совместный полнометражный проект режиссеров Бенуа Делепина и Гюстава Керверна, которые известны такими картинами, как «Сент-Амур: Удовольствия любви», «Большая вечеринка» и другими. Главная роль в их новом проекте досталась одному из самых известных французских актеров — обладателю «Оскара» Жану Дюжардену.
- Съемки фильма проходили во французском региона Аквитания, центром которого является город Бордо.
- В фильме «Мне по кайфу» есть пасхалка к мультфильму «Тачки».
- Музыку к фильму написала французская группа Motivés.
Жаку скоро 50, но вместо приземлённых занятий и работы от заката до рассвета (как делают все его знакомые и родные) он одержим идеей разбогатеть, причём серьёзно и по-быстрому. И его совершенно не смущает тот факт, что пока всё, что у него есть, — это кипенно-белый халат и тапочки.