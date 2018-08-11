Мне по кайфу, 2018

Жаку уже почти 50 лет, но он все еще живет с родителями и не добился в жизни ровным счетом ничего. Но однажды его выгоняют из дома, чтобы он наконец стал самостоятельным. Однако Жаку не собирается ровняться на окружающих, которые дни напролет сидят в скучном офисе. Он придумывает способ быстро разбогатеть и решает открыть собственную клинику по пластической хирургии. Но хватит ли ему для этого сил и умений?

«Мне по кайфу» — это уже восьмой совместный полнометражный проект режиссеров Бенуа Делепина и Гюстава Керверна, которые известны такими картинами, как «Сент-Амур: Удовольствия любви», «Большая вечеринка» и другими. Главная роль в их новом проекте досталась одному из самых известных французских актеров — обладателю «Оскара» Жану Дюжардену.