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Мне по кайфу Мне по кайфу
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I Feel Good

Мне по кайфу, 2018

2018 / Франция
5.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6
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50-летний чудак Жан мечтает разбогатеть, шагая по жизни в халате и тапочках
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Причины посмотреть Факты О фильме

Жаку уже почти 50 лет, но он все еще живет с родителями и не добился в жизни ровным счетом ничего. Но однажды его выгоняют из дома, чтобы он наконец стал самостоятельным. Однако Жаку не собирается ровняться на окружающих, которые дни напролет сидят в скучном офисе. Он придумывает способ быстро разбогатеть и решает открыть собственную клинику по пластической хирургии. Но хватит ли ему для этого сил и умений?

«Мне по кайфу» — это уже восьмой совместный полнометражный проект режиссеров Бенуа Делепина и Гюстава Керверна, которые известны такими картинами, как «Сент-Амур: Удовольствия любви», «Большая вечеринка» и другими. Главная роль в их новом проекте досталась одному из самых известных французских актеров — обладателю «Оскара» Жану Дюжардену.

- Съемки фильма проходили во французском региона Аквитания, центром которого является город Бордо.

- В фильме «Мне по кайфу» есть пасхалка к мультфильму «Тачки».

- Музыку к фильму написала французская группа Motivés.

Жаку скоро 50, но вместо приземлённых занятий и работы от заката до рассвета (как делают все его знакомые и родные) он одержим идеей разбогатеть, причём серьёзно и по-быстрому. И его совершенно не смущает тот факт, что пока всё, что у него есть, — это кипенно-белый халат и тапочки.

 

5.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6
Продолжительность 1 час 43 минуты
Год выпуска 2018
Премьера в России 6 декабря 2018
Премьера онлайн 1 января 2022
Премьера в мире 11 августа 2018
Возраст 16+
Прокатчик Ракета Релизинг
Режиссер
Бенуа Делепин
Бенуа Делепин
В ролях
Жан Дюжарден
Жан Дюжарден
Иоланда Моро
Иоланда Моро
Жан-Бенуа Югё
Жан-Бенуа Югё
Все актеры и съемочная группа
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Мне по кайфу
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Наша рецензия
Жить нужно в кайф! То есть так, чтобы грудастые мисс Франция дрались насмерть за возможность поплескаться в твоем бассейне, расположенном в личном замке на Елисейских полях. Однако трудовыми мозолями на замок не заработать (не говоря уж про мисс), поэтому Жак еще в детстве понял, что карьера ударника производства его не прельщает. А вот карьера мошенника – очень даже! Правда, мошенник из него вышел так себе, следовательно, пришлось переквалифицироваться в бизнесмены. У него появилась идея…
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Кадры из фильма Все кадры
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