Я худею, 2018

«Я худею» - это новая российская комедия, созданная режиссёром Алекссеем Нужным («Переводчик», сериал «Ольга»). В картине снялись известные отечественные актёры, среди которых Александра Бортич («Викинг», «Неуловимые»), Ирина Горбачёва («Аритмия», «Тренер»), Евгений Кулик («Одноклассницы: Новый поворот»), Роман Курицын («Жажда», «Гуляй, Вася!») и Сергей Шнуров («День выборов», «Хардкор»).
Аня — молодая жительница Нижнего Новгорода, работающая в кондитерской. Любовь к еде вкупе с местом работы приводят к тому, что Аня набирает вес и теряет былую привлекательность в глазах своего бойфренда Жени. Женя — красавчик, помешанный на спорте и здоровом образе жизни, который хочет чтобы внешность его возлюбленной соответствовала его идеалам. Сначала Аня не замечает намеков Жени насчет лишних килограммов, а потом оказывается слишком поздно — Женя бросает ее.
Сначала Аня впадает в депрессию и еще глубже погружается в мир быстрых углеводов и малоподвижного образа жизни, но, отойдя от шока, девушка решает во что бы то ни стало вернуть себе и былую красоту, и Женю. На этом нелегком пути Аню поддерживают ее лучшая подруга — прямолинейная во всех смыслах Наташа, а также новый знакомый Коля — толстяк, худеющий к спортивным соревнованиям.
Обычное, казалось бы, похудение на деле становится серьезным вызовом — избавиться от пары десятков килограммов оказывается не легче, чем соскочить с наркотической зависимости. Ане предстоит преодолеть себя, заново узнать окружающих и пересмотреть свои взгляды на жизнь.
Во время подготовки к роли актриса Саша Бортич поправилась более чем на 20 килограммов — до 77 кг. “Я худею” считается первым фильмом в истории, в котором актриса сначала полнела, а потом худела внутри сюжета. Съемочный процесс был разбит на два периода. В первом, который длился с мая по июнь 2017-го года, Александра Бортич снималась полной. После этого был перерыв, когда актриса перешла на строгую диету и ежедневные тренировки. За полтора месяца она похудела и съемки возобновились.
Главная роль предлагалась Ирине Горбачевой, но актриса сама предпочла сыграть подругу главной героини.
Продюсер фильма Илья Найшуллер сыграл гостя-наркомана на вечеринке. Он целый съемочный день просидел на диване с затуманенным взглядом и приспособлением для курения травки в руках.
У режиссер фильма Алексея Нужного был опыт похудения. По его словам, в какой-то момент его бросила девушка и он осознал, что находится в очень плохой форме. Он похудел на 28 кг занимаясь капоэйрой.
Сценарист фильма Николай Куликов рассказал, что похудел после того, как прекратил употреблять алкоголь, а затем, еще сильнее, после того, как стал веганом. Во время съемок фильма он, глядя на Александру Бортич, начал ходить в фитнес-зал.
Сценарий писался и переписывался в течение двух с половиной лет. За это время создатели опросили огромное количество девушек и женщин, которым близка тема похудения, а также психологов и тренеров, стремясь к тому, чтобы всё в фильме было максимально достоверно. Всего было написано 17 черновиков сценария.
Многие трюки актриса Александра Ботич выполняла самостоятельно.
В роли отца главной героини появляется известный российский рок-музыкант Сергей Шнуров.
По словам Александры Бортич, она склонна к полноте и была крупным ребенком и подростком.
В договоре Александры Бортич с кинокомпанией был прописан вес, который она должна была набрать к определенной дате. За невыполнение этого пункта договора предполагался штраф.
“Я худею” — полнометражный режиссерский дебют Алексея Нужного. До этого он снимал только короткометражные фильмы и сериал.
Сборы за первый день проката составили 110 млн рублей — это рекорд среди российских фильмов 2018 года. За первые четыре дня фильм собрал около 331 млн рублей (5,8 млн долларов), что вывело его на девятое место еженедельного всемирного рейтинга. К началу августа общие сборы превысили 630 млн рублей (10 млн долларов).
Сцена с баней снималась в комплексе “Арт-усадьба Веретьево”.
В жизни Ани есть две главные любви – её парень Женя и еда. Из-за еды они и расстаются: Жене совсем не нравится, как Аня стала выглядеть. Аня не готова просто сдаться. При поддержке лучшей подруги и увлечённого здоровым образом жизни добряка Коли она пускается в увлекательное приключение, чтобы похудеть и обрести любовь и счастье.