Я худею, 2018

Во время подготовки к роли актриса Саша Бортич поправилась более чем на 20 килограммов — до 77 кг. “Я худею” считается первым фильмом в истории, в котором актриса сначала полнела, а потом худела внутри сюжета. Съемочный процесс был разбит на два периода. В первом, который длился с мая по июнь 2017-го года, Александра Бортич снималась полной. После этого был перерыв, когда актриса перешла на строгую диету и ежедневные тренировки. За полтора месяца она похудела и съемки возобновились.

Главная роль предлагалась Ирине Горбачевой, но актриса сама предпочла сыграть подругу главной героини.

Продюсер фильма Илья Найшуллер сыграл гостя-наркомана на вечеринке. Он целый съемочный день просидел на диване с затуманенным взглядом и приспособлением для курения травки в руках.

У режиссер фильма Алексея Нужного был опыт похудения. По его словам, в какой-то момент его бросила девушка и он осознал, что находится в очень плохой форме. Он похудел на 28 кг занимаясь капоэйрой.

Сценарист фильма Николай Куликов рассказал, что похудел после того, как прекратил употреблять алкоголь, а затем, еще сильнее, после того, как стал веганом. Во время съемок фильма он, глядя на Александру Бортич, начал ходить в фитнес-зал.

Сценарий писался и переписывался в течение двух с половиной лет. За это время создатели опросили огромное количество девушек и женщин, которым близка тема похудения, а также психологов и тренеров, стремясь к тому, чтобы всё в фильме было максимально достоверно. Всего было написано 17 черновиков сценария.

Многие трюки актриса Александра Ботич выполняла самостоятельно.

В роли отца главной героини появляется известный российский рок-музыкант Сергей Шнуров.

По словам Александры Бортич, она склонна к полноте и была крупным ребенком и подростком.

В договоре Александры Бортич с кинокомпанией был прописан вес, который она должна была набрать к определенной дате. За невыполнение этого пункта договора предполагался штраф.

“Я худею” — полнометражный режиссерский дебют Алексея Нужного. До этого он снимал только короткометражные фильмы и сериал.

Сборы за первый день проката составили 110 млн рублей — это рекорд среди российских фильмов 2018 года. За первые четыре дня фильм собрал около 331 млн рублей (5,8 млн долларов), что вывело его на девятое место еженедельного всемирного рейтинга. К началу августа общие сборы превысили 630 млн рублей (10 млн долларов).

Сцена с баней снималась в комплексе “Арт-усадьба Веретьево”.