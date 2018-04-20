Спитак, 2018

Режиссер фильма «Брестская крепость» и «Елок» Александр Котт представляет свой новый проект «Спитак». В проекте приняли участие, как актёры из Армении (Лерник Арутюнян, Эрмине Степанян), так и известные отечественные, в числе которых Александр Кузнецов из «Кислоты», Олег Васильков из «Битвы за Севастополь» и Константин Пояркин из сериала «Школа». Также в фильме поучаствовали французские актёры Оливье Пажес и Жозефин Жали.
«Спитак» является реконструкцией событий Спитакского землетрясения, которое произошло 7 декабря 1988 года. Оно стало самым масштабным по числу жертв за всю историю Армении. Главный герой Гора когда-то покинул семью и родной город. Но сейчас он возвращается домой из Москвы, чтобы обнаружить, что все то, что он любил, погибло, и научиться жить вновь.
- Фильм выдвинут Арменией на соискание номинации в категории «Оскар за лучший иностранный фильм».
- Музыку к фильму написал Серж Танкян.
- Картина «Спитак» получила награду за режиссуру «Святой Георгий» на Московском Международном кинофестивале.
- «Спитак» является вторым фильмом за последние два года о событиях 1988 года. В 2016 году Сарик Андреасян выпустил картину «Землетрясение».
Сюжет картины разворачивается с первого дня Спитакского землетрясения. Главный герой летит из Москвы спасать оставленную им когда-то семью и попадает в эпицентр событий. Фильм рассказывает о самом разрушительном и самом многочисленном по числу жертв землетрясении, случившемся на территории Армении 7 декабря 1988 года. Фильм «Спитак» — это история Гора, который, покинув Армению в поисках лучшей жизни, возвращается обратно после землетрясения, чтобы найти свой дом. Свою семью. Но уже поздно. Все разрушено стихией. И ему приходится заново учиться любить то, что он разрушил сам.