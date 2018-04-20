Спитак, 2018

Режиссер фильма «Брестская крепость» и «Елок» Александр Котт представляет свой новый проект «Спитак». В проекте приняли участие, как актёры из Армении (Лерник Арутюнян, Эрмине Степанян), так и известные отечественные, в числе которых Александр Кузнецов из «Кислоты», Олег Васильков из «Битвы за Севастополь» и Константин Пояркин из сериала «Школа». Также в фильме поучаствовали французские актёры Оливье Пажес и Жозефин Жали.

«Спитак» является реконструкцией событий Спитакского землетрясения, которое произошло 7 декабря 1988 года. Оно стало самым масштабным по числу жертв за всю историю Армении. Главный герой Гора когда-то покинул семью и родной город. Но сейчас он возвращается домой из Москвы, чтобы обнаружить, что все то, что он любил, погибло, и научиться жить вновь.