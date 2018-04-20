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Спитак Спитак
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Спитак, 2018

2018 / Россия / Армения
6.5 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
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Фильм о разрушительном землетрясении в Армении в 1988 году
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Режиссер фильма «Брестская крепость» и «Елок» Александр Котт представляет свой новый проект «Спитак». В проекте приняли участие, как актёры из Армении (Лерник Арутюнян, Эрмине Степанян), так и известные отечественные, в числе которых Александр Кузнецов из «Кислоты», Олег Васильков из «Битвы за Севастополь» и Константин Пояркин из сериала «Школа». Также в фильме поучаствовали французские актёры Оливье Пажес и Жозефин Жали.

«Спитак» является реконструкцией событий Спитакского землетрясения, которое произошло 7 декабря 1988 года. Оно стало самым масштабным по числу жертв за всю историю Армении. Главный герой Гора когда-то покинул семью и родной город. Но сейчас он возвращается домой из Москвы, чтобы обнаружить, что все то, что он любил, погибло, и научиться жить вновь.

- Фильм выдвинут Арменией на соискание номинации в категории «Оскар за лучший иностранный фильм».

- Музыку к фильму написал Серж Танкян.

- Картина «Спитак» получила награду за режиссуру «Святой Георгий» на Московском Международном кинофестивале.

- «Спитак» является вторым фильмом за последние два года о событиях 1988 года. В 2016 году Сарик Андреасян выпустил картину «Землетрясение».

Сюжет картины разворачивается с первого дня Спитакского землетрясения. Главный герой летит из Москвы спасать оставленную им когда-то семью и попадает в эпицентр событий. Фильм рассказывает о самом разрушительном и самом многочисленном по числу жертв землетрясении, случившемся на территории Армении 7 декабря 1988 года. Фильм «Спитак» — это история Гора, который, покинув Армению в поисках лучшей жизни, возвращается обратно после землетрясения, чтобы найти свой дом. Свою семью. Но уже поздно. Все разрушено стихией. И ему приходится заново учиться любить то, что он разрушил сам.

6.5 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 2018
Премьера в России 29 ноября 2018
Премьера в мире 20 апреля 2018
Возраст 16+
Прокатчик Russian World Vision
Режиссер
Александр Котт
Александр Котт
В ролях
Олег Васильков
Олег Васильков
Александр Кузнецов
Александр Кузнецов
Лерник Арутюнян
Лерник Арутюнян
Эрмине Степанян
Эрмине Степанян
Александра Политик
Александра Политик
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Спитак 1 постер
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Наша рецензия
О том, что Спитак разрушен, Гор узнал из новостей. Нет, конечно, толчки ощущались и здесь, в Москве: качалась люстра, звенела посуда в шкафу… Но кто ж знал тогда, что это значит. А когда о землетрясении сообщили по телевизору, Гор понял всё – и кинулся звонить жене, оставшейся там. Вот только не ответил никто: ни она, ни дочь, ни старики не взяли трубку. И тогда он сам поехал в Спитак. Сказал любовнице (с которой жил в московской квартире), что идет в магазин – и ушел. И…
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