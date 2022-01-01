Бедные люди. Кабаковы, 2018

Документальная биографическая лента о “русском художнике №1” Илье Кабакове и его супруге и соавторе Эмилии. Кабаковы рассказывают о детстве, браке, жизни в Советском Союзе, отказе родной страны признавать работы художников-концептуалистов и эмиграции сначала в Германию, а затем в Соединенные Штаты.
Фильм снят к 85-летию Ильи Кабакова, ключевой фигуры московской концептуальной школы. Вместе с женой и соавтором Эмилией художник рассуждает о неофициальном искусстве в СССР, появлении московского концептуализма, о своей эмиграции в Европу и США и о том, как он получил всемирное признание.