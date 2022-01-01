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Бедные люди. Кабаковы Бедные люди. Кабаковы
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Бедные люди. Кабаковы, 2018

2018 / Россия
7.0 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7
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Документальная биографическая лента о “русском художнике №1” Илье Кабакове и его супруге и соавторе Эмилии. Кабаковы рассказывают о детстве, браке, жизни в Советском Союзе, отказе родной страны признавать работы художников-концептуалистов и эмиграции сначала в Германию, а затем в Соединенные Штаты.

  • Лента стала режиссерским дебютом специального корреспондента телеканала “Дождь” Антона Желнова, который ранее работал как соавтор сценария для телевизионных фильмов об Иосифе Бродском и Саше Соколове. Картина “Бродский не поэт” получила премию “ТЭФИ” в номинации “Лучший документальный проект”.
  • Выход фильма совпал с 85-летием Кабакова и масштабной ретроспективой Ильи и Эмилии «В будущее возьмут не всех» в в Третьяковской галерее на Крымском Валу.
  • Фильм снят при поддержке Музея современного искусства «Гараж». Основательница “Гаража” Дарья Жукова и ее бывший муж Роман Абрамович являются большими поклонниками творчества Кабаковых.
  • Оператором картины стал Михаил Кричман, который к тому моменту успел поработать над семью фильмами Андрея Звягинцева.
  • В рамках съемок было записано около 20 часов интервью в доме Кабаковых на Лонг-Айленде.

Фильм снят к 85-летию Ильи Кабакова, ключевой фигуры московской концептуальной школы. Вместе с женой и соавтором Эмилией художник рассуждает о неофициальном искусстве в СССР, появлении московского концептуализма, о своей эмиграции в Европу и США и о том, как он получил всемирное признание.

7.0 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7
Продолжительность 1 час 41 минута
Год выпуска 2018
Возраст 16+
Режиссер
Антон Желнов
В ролях
Илья Кабаков
Все актеры и съемочная группа
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6.909091
Постер фильма Бедные люди. Кабаковы 1 постер
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