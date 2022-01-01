Бедные люди. Кабаковы, 2018

Жанр: документальный В избранное Уже в избранном Напомним

о выходе в прокат Причины посмотреть Факты О фильме Документальная биографическая лента о “русском художнике №1” Илье Кабакове и его супруге и соавторе Эмилии. Кабаковы рассказывают о детстве, браке, жизни в Советском Союзе, отказе родной страны признавать работы художников-концептуалистов и эмиграции сначала в Германию, а затем в Соединенные Штаты. Развернуть Лента стала режиссерским дебютом специального корреспондента телеканала “Дождь” Антона Желнова, который ранее работал как соавтор сценария для телевизионных фильмов об Иосифе Бродском и Саше Соколове. Картина “Бродский не поэт” получила премию “ТЭФИ” в номинации “Лучший документальный проект”.

Выход фильма совпал с 85-летием Кабакова и масштабной ретроспективой Ильи и Эмилии «В будущее возьмут не всех» в в Третьяковской галерее на Крымском Валу.

Фильм снят при поддержке Музея современного искусства «Гараж». Основательница “Гаража” Дарья Жукова и ее бывший муж Роман Абрамович являются большими поклонниками творчества Кабаковых.

Оператором картины стал Михаил Кричман, который к тому моменту успел поработать над семью фильмами Андрея Звягинцева.

В рамках съемок было записано около 20 часов интервью в доме Кабаковых на Лонг-Айленде. Развернуть Фильм снят к 85-летию Ильи Кабакова, ключевой фигуры московской концептуальной школы. Вместе с женой и соавтором Эмилией художник рассуждает о неофициальном искусстве в СССР, появлении московского концептуализма, о своей эмиграции в Европу и США и о том, как он получил всемирное признание. Развернуть 7.0 Оцените 10 голосов Рейтинг IMDb: 7 Продолжительность 1 час 41 минута Год выпуска 2018 Возраст 16+ Режиссер Антон Желнов В ролях Илья Кабаков Все актеры и съемочная группа Похожие фильмы Сорокин Трип (2019) 6.909091 1 постер

Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате Сообщить о выходе в прокат