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Потерянное отражение: Исповедь содержанки Потерянное отражение: Исповедь содержанки
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Потерянное отражение: Исповедь содержанки, 2018

2018 / Россия
3.9 Оцените
10 голосов
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Фильм с Анной Чуриной в главное роли по то, как девушка становится содержанкой и как выбирается из этой ситуации
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Причины посмотреть Факты О фильме

Елена Жигаева сняла эспериментальный фильм на основе реальных историй множества женщин. Картина, по словам ее создателей, представляет собой отражение действительности. В главной роли снялась актриса Анна Чурина («КостяНика», «Мечтать не вредно»), а компанию ей составили актеры Саша Летта, Владимир Топцов («Воскресение», «Штрафбат»), Мария Атлас-Попова («Дом дурков», «Новые русские»), Ольга Павловец («Ментовские войны», «Своя правда») и Ольга Лапшина («Класс коррекции», «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов»).

Сюжет картины соткан из множества историй женщин, которые попали в одну и ту же ситуацию — провинциалка приезжает в большой город, встречает принца, влюбляется. Но вместо «долго и счастливо» оказывается, что принц уже женат, и менять что-либо в своей жизни не собирается. Правда, от «Золушки» тоже отказываться не будет, и она становится содержанкой. Фильм показывает мучительную историю формирования зависимости, полной унижений, и трудный путь обратно, к восстановлению собственной личности.

- На ММКФ после показа фильма высоко оценили картину и в особенности - игру актрисы Анны Чуриной 

- Фильм снимали в Москве, Подмосковье и в Ялте

- Фильм основан на реальных историях разных женщин 

Эта история сложилась из множества реальных рассказов о жизни тех, кто предпочел остаться за кадром. Юная, полная жизненной энергии провинциальная девушка отплясывает под «Мальчик мой». Она даже не подозревает, что вскоре, отправившись покорять столицу, встретит мужчину, чье появление оборвет восторженный полет ее души. И героиня превратится в ту, кого презрительно называют «содержанка». Пройдя нелегкий путь от светлых надежд до полной потери себя ради материальных благ, она должна найти силы вырваться из мучительной череды ожиданий, пустот и унизительных сцен. Но после стольких лет зависимости сможет ли она решиться на этот спасительный шаг?

3.9 Оцените
10 голосов
Продолжительность 1 час 31 минута
Год выпуска 2018
Премьера в России 16 августа 2018
Премьера в мире 16 августа 2018
Возраст 16+
Прокатчик Russian Film Group
Режиссер
Елена Жигаева
В ролях
Анна Чурина
Анна Чурина
Саша Летта
Владимир Топцов
Владимир Топцов
Мария Атлас-Попова
Мария Атлас-Попова
Ольга Павловец
Ольга Павловец
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Потерянное отражение: Исповедь содержанки 2 постера
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Потерянное отражение: Исповедь содержанки смотреть онлайн

Потерянное отражение: Исповедь содержанки
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Несчастная любовь и кризисные отношения – излюбленные темы кинематографистов, любящих рассказывать простые человеческие истории. «Потерянное отражение: Исповедь содержанки», добравшийся до российского проката небольшим количеством сеансов, если верить пресс-релизам и словам создателей, замахивается не только на это, но и на раскрытие социальных проблем. Одна из таких – навязчивая идея красивой жизни, которая губит женщин, превращая их в своего рода комнатных собачек.…
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