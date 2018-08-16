Потерянное отражение: Исповедь содержанки, 2018

Елена Жигаева сняла эспериментальный фильм на основе реальных историй множества женщин. Картина, по словам ее создателей, представляет собой отражение действительности. В главной роли снялась актриса Анна Чурина («КостяНика», «Мечтать не вредно»), а компанию ей составили актеры Саша Летта, Владимир Топцов («Воскресение», «Штрафбат»), Мария Атлас-Попова («Дом дурков», «Новые русские»), Ольга Павловец («Ментовские войны», «Своя правда») и Ольга Лапшина («Класс коррекции», «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов»).
Сюжет картины соткан из множества историй женщин, которые попали в одну и ту же ситуацию — провинциалка приезжает в большой город, встречает принца, влюбляется. Но вместо «долго и счастливо» оказывается, что принц уже женат, и менять что-либо в своей жизни не собирается. Правда, от «Золушки» тоже отказываться не будет, и она становится содержанкой. Фильм показывает мучительную историю формирования зависимости, полной унижений, и трудный путь обратно, к восстановлению собственной личности.
- На ММКФ после показа фильма высоко оценили картину и в особенности - игру актрисы Анны Чуриной
- Фильм снимали в Москве, Подмосковье и в Ялте
- Фильм основан на реальных историях разных женщин
Эта история сложилась из множества реальных рассказов о жизни тех, кто предпочел остаться за кадром. Юная, полная жизненной энергии провинциальная девушка отплясывает под «Мальчик мой». Она даже не подозревает, что вскоре, отправившись покорять столицу, встретит мужчину, чье появление оборвет восторженный полет ее души. И героиня превратится в ту, кого презрительно называют «содержанка». Пройдя нелегкий путь от светлых надежд до полной потери себя ради материальных благ, она должна найти силы вырваться из мучительной череды ожиданий, пустот и унизительных сцен. Но после стольких лет зависимости сможет ли она решиться на этот спасительный шаг?