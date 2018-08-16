Потерянное отражение: Исповедь содержанки, 2018

Елена Жигаева сняла эспериментальный фильм на основе реальных историй множества женщин. Картина, по словам ее создателей, представляет собой отражение действительности. В главной роли снялась актриса Анна Чурина («КостяНика», «Мечтать не вредно»), а компанию ей составили актеры Саша Летта, Владимир Топцов («Воскресение», «Штрафбат»), Мария Атлас-Попова («Дом дурков», «Новые русские»), Ольга Павловец («Ментовские войны», «Своя правда») и Ольга Лапшина («Класс коррекции», «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов»).

Сюжет картины соткан из множества историй женщин, которые попали в одну и ту же ситуацию — провинциалка приезжает в большой город, встречает принца, влюбляется. Но вместо «долго и счастливо» оказывается, что принц уже женат, и менять что-либо в своей жизни не собирается. Правда, от «Золушки» тоже отказываться не будет, и она становится содержанкой. Фильм показывает мучительную историю формирования зависимости, полной унижений, и трудный путь обратно, к восстановлению собственной личности.