Великий уравнитель 2, 2018

«Великий уравнитель 2» – продолжение криминального боевика мастера жанра Антуана Фукуа («Стрелок», «Левша», «Король Артур»). К своим ролям вернутся Дензел Вашингтон («Тренировочный день», «Гангстер», «Гнев»), Билл Пуллман («День независимости: Возрождение», «Выходя»), Мелисса Лео («Боец»). Также в филмье сыграет Педро Паскаль, известный по сериалам «Нарко» и «Игра престолов».
Бывший агент ЦРУ Роберт Маккол вновь берется за помощь нуждающимся в защите и справедливости.
- Фильм основан на сериале «Уравнитель» (1985 – 1989)
- Первый сиквел в карьере дважды лауреата премии «Оскар» Дензела Вашингтона.
Продолжение истории Роберта Маккола, бывшего агента ЦРУ, который самостоятельно вершит правосудие.