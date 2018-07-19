Великий уравнитель 2, 2018

Наша рецензия

Бывший агент ЦРУ Роберт Маккол (Дензел Вашингтон) живёт в небольшой квартире и работает таксистом. Он подвозит людей, выслушивает их истории и иногда даёт советы. Лишь изредка он вспоминает прошлое и берётся защищать случайных знакомых, попавших в беду. Но в эти моменты всем злодеям лучше сразу сдаваться, одолеть Боба в рукопашной не может никто. Гибель бывшей коллеги и близкой подруги Сьюзен (Мелисса Лео) заставляет Маккола вернуться к работе. Он снова встречается со своим бывшим напарником…