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Великий уравнитель 2, 2018

2018 / США
7.8 Оцените
93 голоса Рейтинг IMDb: 6.7
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Бывший агент ЦРУ вершит справедливость
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Причины посмотреть Факты О фильме

«Великий уравнитель 2» – продолжение криминального боевика мастера жанра Антуана Фукуа («Стрелок», «Левша», «Король Артур»). К своим ролям вернутся Дензел Вашингтон («Тренировочный день», «Гангстер», «Гнев»), Билл Пуллман («День независимости: Возрождение», «Выходя»), Мелисса Лео («Боец»). Также в филмье сыграет Педро Паскаль, известный по сериалам «Нарко» и «Игра престолов».

Бывший агент ЦРУ Роберт Маккол вновь берется за помощь нуждающимся в защите и справедливости.

- Фильм основан на сериале «Уравнитель» (1985 – 1989)

- Первый сиквел в карьере дважды лауреата премии «Оскар» Дензела Вашингтона.

 Продолжение истории Роберта Маккола, бывшего агента ЦРУ, который самостоятельно вершит правосудие.
 

 

7.8 Оцените
93 голоса Рейтинг IMDb: 6.7
Продолжительность 2 часа 1 минута
Год выпуска 2018
Премьера в России 6 сентября 2018
Премьера онлайн 12 ноября 2018
Премьера в мире 19 июля 2018
Возраст 18+
Прокатчик WDSSPR
Режиссер
Антуан Фукуа
Антуан Фукуа
В ролях
Дензел Вашингтон
Дензел Вашингтон
Педро Паскаль
Педро Паскаль
Билл Пуллман
Билл Пуллман
Джонатан Скарф
Джонатан Скарф
Мелисса Лео
Мелисса Лео
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Великий уравнитель 2 5 постеров
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Наша рецензия
Бывший агент ЦРУ Роберт Маккол (Дензел Вашингтон) живёт в небольшой квартире и работает таксистом. Он подвозит людей, выслушивает их истории и иногда даёт советы. Лишь изредка он вспоминает прошлое и берётся защищать случайных знакомых, попавших в беду. Но в эти моменты всем злодеям лучше сразу сдаваться, одолеть Боба в рукопашной не может никто. Гибель бывшей коллеги и близкой подруги Сьюзен (Мелисса Лео) заставляет Маккола вернуться к работе. Он снова встречается со своим бывшим напарником…
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Максим Майер 13 ноября 2017, 05:24
Буду очень-очень-очень ждать этот фильм. Обожаю Дензеля, один из самых моих любимых актеров и фильм очень достойный. 1-ю часть пересматривал раз 5.
САНСАНЫЧ XXX 9 сентября 2018, 19:16
скучноватенько. первый лучше
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93 голоса
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саундтрек фильма Великий уравнитель 2
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Следующим фильмом Дензела Вашингтона станет «Великий уравнитель 3» Хотя картина пока официально не объявлена, по слухам, режиссер первых двух частей ведет переговоры о ее запуске в производство.
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13 января 2022 12:22
Критики оценили главные премьеры этого лета На сайте-агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes появились первые оценки новых фильмов, которые готовятся выйти в прокат.  Ранее критики высоко оценили новую часть «Миссии невыполнима»,
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19 июля 2018 12:58
Дэнзел Вашингтон в первом трейлере боевика «Великий уравнитель 2» За свою долгую карьеру Дэнзел Вашингтон никогда не возвращался к одной и той же роли дважды. Исключение актер сделал только для бывшего агента ЦРУ Роберта Маккола и снялся в сиквеле «Великого
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19 апреля 2018 16:44
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