Я - препод, 2018

Наина Матур всегда хотела стать учителем, но у нее синдром Туретта. Ученики откровенно издеваются на ней, а директора школ не хотят брать на работу девушку со странным тиком. Да что там! Собственная мать не верит в то, что Наина сможет стать учительницей. Когда, казалось бы, надо смириться с неудачей, жизнь дает Наине шанс. Она получает работу своей мечты в одной из самых элитных школ. Вот только класс, который ей достался, состоит из хулиганов и мажоров, и им учительница с тиком как раз приходится кстати – ведь это новый объект для насмешек… Как превратить свою слабость в силу? Да просто ничего не бояться, особенно смеяться над собой!



