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Hichki

Я - препод, 2018

2018 / Индия
7.5 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
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Факты О фильме

- Фильм - социальная комедия, основанная на автобиографии Бреда Коэна «Перед классом»

- Автор книги и реальный прототип Брэд Коэн доволен фильмом и рад, что как можно больше людей узнают, что такое синдром Туретта

- Фильм был показан на Шанхайском кинофестивале

Наина Матур всегда хотела стать учителем, но у нее синдром Туретта. Ученики откровенно издеваются на ней, а директора школ не хотят брать на работу девушку со странным тиком. Да что там! Собственная мать не верит в то, что Наина сможет стать учительницей. Когда, казалось бы, надо смириться с неудачей, жизнь дает Наине шанс. Она получает работу своей мечты в одной из самых элитных школ. Вот только класс, который ей достался, состоит из хулиганов и мажоров, и им учительница с тиком как раз приходится кстати – ведь это новый объект для насмешек…  Как превратить свою слабость в силу?  Да просто ничего не бояться, особенно смеяться над собой!

 

7.5 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
Продолжительность 1 час 56 минут
Год выпуска 2018
Премьера в России 6 сентября 2018
Премьера в мире 23 марта 2018
Возраст 12+
Прокатчик Indian Films
Режиссер
Сидхарт Мальхотра
В ролях
Рани Мукхерджи
Нирадж Каби
Рохит Сафар
Сачин
Жанат Зубар
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Я - препод 2 постера
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саундтрек фильма Я - препод
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