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Дэдпул 2, 2018

2018 / США
8.0 Оцените
278 голосов Рейтинг IMDb: 7.7
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Супергерой, острослов, хулиган и пошляк возвращается!
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Причины посмотреть Факты О фильме

Дэвид Литч снял продолжение истории о Дэдпуле. Главные роли в фильме исполнили Морена Баккарин («Готэм»,«Светлячок»), Джош Бролин («Гангстер»,«Дело храбрых»), Брианна Хилдебранд («Изгоняющий дьявола»,«Убить за лайк») и, конечно, Райан Рейнольдс («Учитель года»,«Предложение»). 

«Дэдпул 2» продолжает историю спецназовца Уэйда Уилсона, ставшего наемным убийцей. После того как он был подвергнут чудовищному эксперименту, Уэйд получает способность ускоренного исцеления и берет себе имя Дэдпул. Вооруженный новой силой и нестандартным чувством юмора, Дэдпул творит добрые дела - но весьма своеобразно. 

Следующие два года после окончания первого фильма Дэдпул занимается борьбой с преступными группировками по всему миру. В день годовщины своих отношений с Ванессой Уилсон упускает одну из своих целей. Той же ночью бандиты отслеживают Уэйда и нападают на его квартиру. В результате перестрелки преступники по случайности убивают Ванессу. В ярости Дэдпул уничтожает их, а позже пытается покончить с жизнью, но из-за своего бессмертия не преуспевает в этом.

Колосс подбирает шевелящиеся останки Уилсона и относит их в особняк людей Икс. Там герой постепенно приходит в себя и скоро присоединяется к группе мутантов. Вместе с командой сверхлюдей он отправляется в приют для трудных молодых мутантов, чтобы забрать в школу Рассела Коллинза, позже известного как Огненный кулак. Люди Икс еще не знают, что Рассела выбрал своей целью Кейбл, мутант и кибернетический солдат из будущего. Узнав о поступках, которые мальчик, вероятно, совершит через несколько лет, Дэдпул встанет перед выбором: позволить Кейблу избавиться от мальчика или защитить его и наставить на верный путь.

В октябре 2016 года было объявлено, что Тим Миллер не вернется в качестве режиссера сиквела первого фильма. Он решил покинуть проект из-за творческих разногласий с ведущим актером Райаном Рейнольдсом, возникших во время подготовки к съемкам. Позже Миллер заявил, что он оставил продолжение, потому что «не хотел снимать какой-нибудь стилизованный фильм, который в три раза превышал бы бюджет», и хотел привнести в этот фильм ту же атмосферу, которая принесла успех первому. Он также чувствовал, что Рейнольдс хотел контролировать франшизу, и сказал ему «Ты можешь с таким же успехом работать таким образом как режиссер, а я не могу».

Кадры, на которых Люди Икс закрывают дверь, были сняты на съемочной площадке фильма «Люди Икс: Темный феникс» и отправлены съемочной группе этого фильма через интернет.

Когда Дэдпул жалуется на способности Домино, он говорит, что это, должно быть, была идея художника, «который не умеет даже ноги рисовать». Создатель персонажей Домино, Кейбла и Дэдпула, художник Роб Лифельд, широко высмеивается и критикуется в гиковской среде за то, что он избегает рисовать ноги и руки персонажей (сообщается, что шутка ему понравилась).

Однажды Райан Рейнольдс побывал на званом обеде с Мэттом Дэймоном. Рейнольдс показал ему манифест о туалетной бумаге и спросил Дэймона, не хочет ли он сыграть эту роль. Дэймон восхитился отрывком и согласился на эпизодическую роль. В титрах он указан как Дикки Гринлиф. Это имя персонажа Джуда Лоу в фильме «Талантливый мистер Рипли». По сюжету фильма персонаж Дэймона убивает персонажа Лоу и забирает себе его личность.

В фильме много шуток про картину Барбры Стрейзанд «Йентл». В жизни Стрейзанд – мачеха Джоша Бролина.

Гэг, в котором Дэдпул отбивает пули Кейбла двумя мечами, только чтобы понять, как много из них попадет в его тело, была придумана каскадерской командой фильма. Первоначально Дэвид Лейтч считал его слишком комичным для драматической сцены, но когда он показал сценарий эпизода Райану Рейнольдсу, актер нашел его очень забавным.

Джош Бролин подписал контракт на четыре фильма на роль Кейбла и описал свое появление в этой картине как знакомство с персонажем перед «еще тремя фильмами, которые раскроют больше».

Дэдпул и Кейбл – единственные персонажи в фильме, которые способны ломать четвертую стену. Кейбл, кажется, единственный, кто замечает моменты, когда Уэйд разговаривает с аудиторией.

Хотя некоторым зрителям могло показаться, что участие Брэда Питта в фильме было бессмысленно в такой крохотной роли, Райан Рейнольдс считал, что это идеальный способ отразить дух абсурдности серии. «Мне просто понравилась идея сделать что-то настолько безответственное, как взять одного из крупнейших киноактеров в мире и дать ему роль, в которой у него не будет реплик, и за весь фильм он появится только в трех кадрах», шутил Рейнольдс. «Да, это была чертовски крутая идея».

Единственный и неповторимый болтливый наемник – вернулся! Еще более масштабный, еще более разрушительный и даже еще более голозадый, чем прежде! Когда в его жизнь врывается  суперсолдат с убийственной миссией, Дэдпул вынужден задуматься о дружбе, семье и о том, что на самом деле значит быть героем, попутно надирая 50 оттенков задниц. Потому что иногда чтобы делать хорошие вещи, нужно использовать грязные приемчики.

8.0 Оцените
278 голосов Рейтинг IMDb: 7.7
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 2018
Премьера в России 17 мая 2018
Премьера онлайн 7 августа 2018
Премьера в мире 10 мая 2018
Возраст 18+
Прокатчик Двадцатый Век Фокс
Режиссер
Дэвид Литч
Дэвид Литч
В ролях
Райан Рейнольдс
Райан Рейнольдс
ТиДжей Миллер
ТиДжей Миллер
Каран Сони
Каран Сони
Стефан Капичич
Стефан Капичич
Брианна Хилдебранд
Брианна Хилдебранд
Все актеры и съемочная группа
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Дэдпул 2
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В жизни наёмника Уэйда Уилсона всё по-прежнему. После первых удачных дел он пачками убивает преступников, а дома его ждёт любимая женщина. Но однажды в жизни Дэдпула происходит событие, которое меняет всю его дальнейшую судьбу. И теперь ему предстоит помочь не самому приятному мальчишке-мутанту из приюта. Главная проблема в том, что на мальчика охотится Кейбл (Джош Бролин) — солдат из будущего с бионической рукой и продвинутым оружием. Но даже делая добрые дела, болтливый наёмник не…
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Nova Mairon 17 мая 2018, 09:58
Наконец дожил
Паша Кит 28 мая 2018, 15:08
Я ожидал большего...
Начало нудное потом чуть лучше ну с пивом потянет...
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278 голосов
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саундтрек фильма Дэдпул 2
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
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17 января 2022 15:24
Звезда «Дэдпула 2» Зази Битц прокомментировала возможное возвращение к роли Домино Актриса не исключает разработку спин-оффа о ее героине.
Написать
3 ноября 2021 16:23
Джош Бролин не знает, вернется ли он к роли Кейбла в третьей части «Дэдпула» Но признает, что вновь предстать в этом образе было бы здорово.
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23 августа 2021 14:20
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