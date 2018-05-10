Дэдпул 2, 2018

В октябре 2016 года было объявлено, что Тим Миллер не вернется в качестве режиссера сиквела первого фильма. Он решил покинуть проект из-за творческих разногласий с ведущим актером Райаном Рейнольдсом, возникших во время подготовки к съемкам. Позже Миллер заявил, что он оставил продолжение, потому что «не хотел снимать какой-нибудь стилизованный фильм, который в три раза превышал бы бюджет», и хотел привнести в этот фильм ту же атмосферу, которая принесла успех первому. Он также чувствовал, что Рейнольдс хотел контролировать франшизу, и сказал ему «Ты можешь с таким же успехом работать таким образом как режиссер, а я не могу».

Кадры, на которых Люди Икс закрывают дверь, были сняты на съемочной площадке фильма «Люди Икс: Темный феникс» и отправлены съемочной группе этого фильма через интернет.

Когда Дэдпул жалуется на способности Домино, он говорит, что это, должно быть, была идея художника, «который не умеет даже ноги рисовать». Создатель персонажей Домино, Кейбла и Дэдпула, художник Роб Лифельд, широко высмеивается и критикуется в гиковской среде за то, что он избегает рисовать ноги и руки персонажей (сообщается, что шутка ему понравилась).

Однажды Райан Рейнольдс побывал на званом обеде с Мэттом Дэймоном. Рейнольдс показал ему манифест о туалетной бумаге и спросил Дэймона, не хочет ли он сыграть эту роль. Дэймон восхитился отрывком и согласился на эпизодическую роль. В титрах он указан как Дикки Гринлиф. Это имя персонажа Джуда Лоу в фильме «Талантливый мистер Рипли». По сюжету фильма персонаж Дэймона убивает персонажа Лоу и забирает себе его личность.

В фильме много шуток про картину Барбры Стрейзанд «Йентл». В жизни Стрейзанд – мачеха Джоша Бролина.

Гэг, в котором Дэдпул отбивает пули Кейбла двумя мечами, только чтобы понять, как много из них попадет в его тело, была придумана каскадерской командой фильма. Первоначально Дэвид Лейтч считал его слишком комичным для драматической сцены, но когда он показал сценарий эпизода Райану Рейнольдсу, актер нашел его очень забавным.

Джош Бролин подписал контракт на четыре фильма на роль Кейбла и описал свое появление в этой картине как знакомство с персонажем перед «еще тремя фильмами, которые раскроют больше».

Дэдпул и Кейбл – единственные персонажи в фильме, которые способны ломать четвертую стену. Кейбл, кажется, единственный, кто замечает моменты, когда Уэйд разговаривает с аудиторией.

Хотя некоторым зрителям могло показаться, что участие Брэда Питта в фильме было бессмысленно в такой крохотной роли, Райан Рейнольдс считал, что это идеальный способ отразить дух абсурдности серии. «Мне просто понравилась идея сделать что-то настолько безответственное, как взять одного из крупнейших киноактеров в мире и дать ему роль, в которой у него не будет реплик, и за весь фильм он появится только в трех кадрах», шутил Рейнольдс. «Да, это была чертовски крутая идея».