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Киноафиша Фильмы Байгал

Байгал

Baigal 18+
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О фильме

...Юный Галимзян приехал в город из деревни в 70-е годы прошлого века, поступил в музыкальное училище. Там он встретил и полюбил девушку по имени Миляуша. Они поженились, родился сын Рамиль. В один из дней он застал свою жену в объятиях другого мужчины и покинул семью. Сыну Рамилю было уже девять лет и расставание с ним было крайне трудным для Галимзяна. В конце концов Галимзян бросает город, возвращается в деревню, к родителям. Устраивается работать на кирпичный завод.

Проходит тридцать лет. Старик Галимзян живет один. Единственным увлечением является рыбалка. Нет спокойствия в душе Галимзяна, не ощущает он счастья от жизни. Идет к знахарке. Она посылает его на реку Волгу. Старик Галимзян должен доплыть до рыбы Байгал, чтобы обрести счастье...

Страна Россия
Продолжительность 1 час 21 минута
Год выпуска 2018
Премьера в мире 11 апреля 2018
Дата выхода
11 апреля 2018 Россия
Другие названия
Baigal, Байгал
Режиссер
Ильдар Ягафаров
В ролях
Владимир Вдовиченков
Владимир Вдовиченков
Миляуша Айтуганова
Ренат Галимов
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

2.0
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Байгал

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