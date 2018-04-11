...Юный Галимзян приехал в город из деревни в 70-е годы прошлого века, поступил в музыкальное училище. Там он встретил и полюбил девушку по имени Миляуша. Они поженились, родился сын Рамиль. В один из дней он застал свою жену в объятиях другого мужчины и покинул семью. Сыну Рамилю было уже девять лет и расставание с ним было крайне трудным для Галимзяна. В конце концов Галимзян бросает город, возвращается в деревню, к родителям. Устраивается работать на кирпичный завод.

Проходит тридцать лет. Старик Галимзян живет один. Единственным увлечением является рыбалка. Нет спокойствия в душе Галимзяна, не ощущает он счастья от жизни. Идет к знахарке. Она посылает его на реку Волгу. Старик Галимзян должен доплыть до рыбы Байгал, чтобы обрести счастье...