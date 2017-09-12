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Жена Жена
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The Wife

Жена, 2017

2017 / Швеция / США
7.0 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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Непростая история взаимоотношений успешного писателя и его жены.
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Причины посмотреть Факты О фильме

Картина «Жена» расскажет непростую историю взаимоотношений двух супругов. Джоан Кастлман вот уже сорок лет состоит в браке с успешным писателем, и со стороны кажется, что у супругов всё хорошо. Неожиданностью для всех становится её решение подать на развод. И делает она это прямо накануне вручения мужу Нобелевской премии.

Режиссёром фильма «Жена» выступил обладатель приза Берлинского кинофестиваля за картину «И наступит завтра» Бёрн Рунге. Актёрский состав может похвастаться двумя легендами кинематографа — Гленн Клоуз («Опасные связи») и Джонатаном Прайсом («Человек, который убил Дон Кихота»). Также в ленте снялись Кристиан Слэйтер («Интервью с вампиром») и Макс Айронс («Конченая»).

- В основу сюжета легла книга Мег Уолитцер. 

- Фильм снимался по большей части в Глазго, однако его действие разворачивается в Стокгольме.

- Актриса Энн Старк, играющая молодую Джоан, является дочерью Гленн Клоуз.

- Изначально в фильме должны были сыграть Фрэнсис МакДорманд, Брит Марлинг и Логан Лерман, однако впоследствии все трое были заменены.

- Премьера фильма «Жена» состоялась на кинофестивале в Торонто.

- Макс Айронс и Гленн Клоуз играли вместе в фильме «Скрюченный домишко».

В течение сорока лет Джоан Кастельман приносила в жертву свой талант, мечты и амбиции, дабы фигура ее харизматичного супруга Джо, вкупе с его блистательной карьерой нью-йоркского литератора, блистали ярко.  Но в вечер перед вручением долгожданной Нобелевской премии Джоан решает раскрыть секреты мужа.

7.0 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2017
Премьера в России 22 ноября 2018
Премьера онлайн 24 января 2019
Премьера в мире 12 сентября 2017
Возраст 18+
Прокатчик ПРОвзгляд
Режиссер
Бьёрн Рунге
Бьёрн Рунге
В ролях
Кристиан Слэйтер
Кристиан Слэйтер
Гленн Клоуз
Гленн Клоуз
Гарри Ллойд
Гарри Ллойд
Джонатан Прайс
Джонатан Прайс
Макс Айронс
Макс Айронс
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Жена 3 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
Каких только историй не придумывают, чтобы рассказать о сильных женщинах, стоящих за спинами известных мужчин. Сколько было предположений, что множество знаменитых писателей на самом деле просто помогали своим женам, чтобы их книги увидели свет. Тим Бертон рассуждал о жизни современной художницы Маргарет Кин (Эми Адамс), которую использовал расчетливый муж (Кристоф Вальц), в своей картине «Большие глаза». А уже совсем скоро в кино выйдет фильм «Колетт» с неподражаемой…
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