Жена, 2017

Картина «Жена» расскажет непростую историю взаимоотношений двух супругов. Джоан Кастлман вот уже сорок лет состоит в браке с успешным писателем, и со стороны кажется, что у супругов всё хорошо. Неожиданностью для всех становится её решение подать на развод. И делает она это прямо накануне вручения мужу Нобелевской премии.
Режиссёром фильма «Жена» выступил обладатель приза Берлинского кинофестиваля за картину «И наступит завтра» Бёрн Рунге. Актёрский состав может похвастаться двумя легендами кинематографа — Гленн Клоуз («Опасные связи») и Джонатаном Прайсом («Человек, который убил Дон Кихота»). Также в ленте снялись Кристиан Слэйтер («Интервью с вампиром») и Макс Айронс («Конченая»).
- В основу сюжета легла книга Мег Уолитцер.
- Фильм снимался по большей части в Глазго, однако его действие разворачивается в Стокгольме.
- Актриса Энн Старк, играющая молодую Джоан, является дочерью Гленн Клоуз.
- Изначально в фильме должны были сыграть Фрэнсис МакДорманд, Брит Марлинг и Логан Лерман, однако впоследствии все трое были заменены.
- Премьера фильма «Жена» состоялась на кинофестивале в Торонто.
- Макс Айронс и Гленн Клоуз играли вместе в фильме «Скрюченный домишко».
В течение сорока лет Джоан Кастельман приносила в жертву свой талант, мечты и амбиции, дабы фигура ее харизматичного супруга Джо, вкупе с его блистательной карьерой нью-йоркского литератора, блистали ярко. Но в вечер перед вручением долгожданной Нобелевской премии Джоан решает раскрыть секреты мужа.