Жена, 2017

Картина «Жена» расскажет непростую историю взаимоотношений двух супругов. Джоан Кастлман вот уже сорок лет состоит в браке с успешным писателем, и со стороны кажется, что у супругов всё хорошо. Неожиданностью для всех становится её решение подать на развод. И делает она это прямо накануне вручения мужу Нобелевской премии.

Режиссёром фильма «Жена» выступил обладатель приза Берлинского кинофестиваля за картину «И наступит завтра» Бёрн Рунге. Актёрский состав может похвастаться двумя легендами кинематографа — Гленн Клоуз («Опасные связи») и Джонатаном Прайсом («Человек, который убил Дон Кихота»). Также в ленте снялись Кристиан Слэйтер («Интервью с вампиром») и Макс Айронс («Конченая»).