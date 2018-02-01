Человек, место, время и снова человек, 2018

По сюжету фильма «Человек, место, время и снова человек» группа разношерстных туристов оказывается на военном корабле. Среди них собрались пассажиры совершенно разного статуса, возраста и положения, включая банду преступников, политика и его сына, молодые пары, студентов и проституток. После первой ночи на корабле пассажиры обнаруживают, что вода вокруг исчезла и они парят в небесах, что приводит к захвату власти более высокопоставленными из них и последующему хаосу.
«Человек, место, время и снова человек» — новый фильм культового корейского режиссера Ким Ки Дука, известного по картинам «Весна, лето, осень, зима… и снова весна» и «Сеть». В ленте сыграли известные у себя на родине корейские актеры, в том числе Ан Сон-ги, которого можно было увидеть в «Служанке» Пак Чхан-ука.
- Фильм «Человек, место, время и снова человек» вошел в конкурсную программу 2018 international film festival of Kerala, а также был представлен на Берлинском кинофестивале. На последнем случился скандал, так как одна из актрис нового фильма режиссера Ким Ки Дука обвинила его в харассменте. По этой причине свой новый фильм он отправился снимать в Казахстан.
- В мировом прокате фильм «Человек, место, время и снова человек» известен не только под названием Human, Space, Time and Human, но и The Time of Humans.
Разношёрстная группа туристов отправилась на старый военный корабль. Среди пассажиров: сенатор с сыном, супружеская пара, таинственный старик, секс-работники и банда преступников. Поначалу агрессивное поведение головорезов направлено на пассажиров первого класса, но затем им под руку попадаются и остальные на борту.