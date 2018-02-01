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Человек, место, время и снова человек Человек, место, время и снова человек
Киноафиша Фильмы Человек, место, время и снова человек
Ingan, gonggan, sigan geurigo ingan / Human, Space, Time and Human

Человек, место, время и снова человек, 2018

2018 / Корея
6.0 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
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Группа разношерстных туристов оказывается на военном корабле
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По сюжету фильма «Человек, место, время и снова человек» группа разношерстных туристов оказывается на военном корабле. Среди них собрались пассажиры совершенно разного статуса, возраста и положения, включая банду преступников, политика и его сына, молодые пары, студентов и проституток. После первой ночи на корабле пассажиры обнаруживают, что вода вокруг исчезла и они парят в небесах, что приводит к захвату власти более высокопоставленными из них и последующему хаосу.

«Человек, место, время и снова человек» — новый фильм культового корейского режиссера Ким Ки Дука, известного по картинам «Весна, лето, осень, зима… и снова весна» и «Сеть». В ленте сыграли известные у себя на родине корейские актеры, в том числе Ан Сон-ги, которого можно было увидеть в «Служанке» Пак Чхан-ука.

- Фильм «Человек, место, время и снова человек» вошел в конкурсную программу 2018 international film festival of Kerala, а также был представлен на Берлинском кинофестивале. На последнем случился скандал, так как одна из актрис нового фильма режиссера Ким Ки Дука обвинила его в харассменте. По этой причине свой новый фильм он отправился снимать в Казахстан.

- В мировом прокате фильм «Человек, место, время и снова человек» известен не только под названием Human, Space, Time and Human, но и The Time of Humans.

Разношёрстная группа туристов отправилась на старый военный корабль. Среди пассажиров: сенатор с сыном, супружеская пара, таинственный старик, секс-работники и банда преступников. Поначалу агрессивное поведение головорезов направлено на пассажиров первого класса, но затем им под руку попадаются и остальные на борту.

6.0 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
Продолжительность 2 часа 3 минуты
Год выпуска 2018
Премьера в России 20 декабря 2018
Премьера в мире 1 февраля 2018
Возраст 18+
Прокатчик Русский репортаж
Режиссер
Ким Ки Дук
Ким Ки Дук
В ролях
Чан Гын-сок
Чан Гын-сок
Ли Сон-джэ
Ли Сон-джэ
Мина Фудзи
Мина Фудзи
Ан Сон-ги
Ан Сон-ги
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Человек, место, время и снова человек 3 постера
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Человек, место, время и снова человек смотреть онлайн

Человек, место, время и снова человек
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Военный корабль, банда преступников, известный политик, влюбленная пара, одинокий старик и снова военный корабль. Не имеет значения, почему все эти люди оказались именно в этом месте в это самое время. Важно лишь то, что утром корабль, на борту которого собрались самые разношерстные пассажиры, вдруг воспарил под облаками, а значит, обратного пути с него уже нет. И с этого момента начинается настоящий хаос — кровопролитная война всех против всех в битве, наблюдать за которой особо…
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