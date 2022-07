Человек, место, время и снова человек, 2018

- Фильм «Человек, место, время и снова человек» вошел в конкурсную программу 2018 international film festival of Kerala, а также был представлен на Берлинском кинофестивале. На последнем случился скандал, так как одна из актрис нового фильма режиссера Ким Ки Дука обвинила его в харассменте. По этой причине свой новый фильм он отправился снимать в Казахстан.

- В мировом прокате фильм «Человек, место, время и снова человек» известен не только под названием Human, Space, Time and Human, но и The Time of Humans.