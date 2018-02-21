Не в себе, 2018

Первый фильм ужасов Стивена Содерберга («Одиннадцать друзей Оушена», «Супер Майк»), полностью снятый на iPhone. В главной роли снялась Клер Фой («Дыши ради нас», «Разрушители»). Также в картине задействованы Джуно Темпл («Трещины», «Темный рыцарь: Возвращение легенды») и Эми Ирвинг («Кэрри», «Адам»).
Фильм рассказывает историю девушки, которая оказывается в психиатрической больнице против своей воли. Героине предстоит столкнуться лицом к лицу со своим главным страхом и разобраться, безумна ли она на самом деле.
- Фильм полностью снят на iPhone
- Это первый фильм ужасов Стивена Содерберга
- Сам Содерберг признавался, что он просто хотел снять фильм, продать его и забыть о нем
Девушка покидает родной город, чтобы сбежать от проблемного прошлого и найти новую работу. Но когда она не по своей воле оказывается в психиатрическом учреждении, ей приходится столкнуться со своим самым большим страхом. Но реален ли он, или это – просто плод ее воображения? Девушке кажется, что никто не верит ей, а власти не могут или не хотят помочь, поэтому она должна в одиночку противостоять своим страхам. С неожиданными поворотами сюжета и шокирующим стилем повествования фильм «НЕ В СЕБЕ» затрагивает актуальные вопросы нашего восприятия реальности, нашем инстинкте выживания и системы, которая вроде бы должна заботиться о нас.
Насколько долго мы готовы доверять окружающим ? Но, куда важнее,… Читать дальше…