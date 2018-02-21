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Не в себе, 2018

2018 / США
6.3 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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Триллер полностью снят на iPhone
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Причины посмотреть Факты О фильме

Первый фильм ужасов Стивена Содерберга («Одиннадцать друзей Оушена», «Супер Майк»), полностью снятый на iPhone. В главной роли снялась Клер Фой («Дыши ради нас», «Разрушители»). Также в картине задействованы Джуно Темпл  («Трещины», «Темный рыцарь: Возвращение легенды») и Эми Ирвинг («Кэрри», «Адам»). 

Фильм рассказывает историю девушки, которая оказывается в психиатрической больнице против своей воли. Героине предстоит столкнуться лицом к лицу со своим главным страхом и разобраться, безумна ли она на самом деле. 
 

- Фильм полностью снят на iPhone

- Это первый фильм ужасов Стивена Содерберга

- Сам Содерберг признавался, что он просто хотел снять фильм, продать его и забыть о нем

Девушка покидает родной город, чтобы сбежать от проблемного прошлого и найти новую работу. Но когда она не по своей воле оказывается в психиатрическом учреждении, ей приходится столкнуться со своим самым большим страхом. Но реален ли он, или это – просто плод ее воображения? Девушке кажется, что никто не верит ей, а власти не могут или не хотят помочь, поэтому она должна в одиночку противостоять своим страхам. С неожиданными поворотами сюжета и шокирующим стилем повествования фильм «НЕ В СЕБЕ» затрагивает актуальные вопросы нашего восприятия реальности, нашем инстинкте выживания и системы, которая вроде бы должна заботиться о нас.

6.3 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 2018
Премьера в России 29 марта 2018
Премьера в мире 21 февраля 2018
Возраст 18+
Прокатчик Двадцатый Век Фокс
Режиссер
Стивен Содерберг
Стивен Содерберг
В ролях
Джуно Темпл
Джуно Темпл
Клер Фой
Клер Фой
Эми Ирвинг
Эми Ирвинг
Джошуа Леонард
Джошуа Леонард
Айми Маллинз
Айми Маллинз
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Не в себе 3 постера
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Офисный работник Сойер Валентини ведет заурядный образ жизни. Пашет на работе, общается в обеденный перерыв с мамой, а вечером, как и герои недавней картины «Новизна», с помощью телефонного приложения находит себе партнера на ночь. Девушка всеми силами пытается избавиться от странного чувства того, что ее преследуют - она специально для этого и переехала в новый город, но ничего не изменилось, поэтому Сойер решает обратиться к специалисту. Получив нужные рекомендации в центре…
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Иван Фёдоров 9 августа 2018, 21:26
"С сумасшедшими проще некуда — они говорят, но их никто не слушает."
Насколько долго мы готовы доверять окружающим ? Но, куда важнее,… Читать дальше…
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