Похитители носков, 2018

Режиссер и сценарист Галина Миклинова дебютировала с неординарным анимационном фильме на широко известную всем тему - пропажа носков.

Представьте, что существуют маленькие и очень проворные существа - носкоеды, которые живут прямо у вас под носом. Они поселились в каждом доме, но выходят на всем только когда никого нет дома или если все спят. Тихие и быстрые, незаметные, как ниндзя, они крадут по одному носку из пары, заставляя нас озадаченно искать пропажу и удивляться. А кроме того - они веселые, дружелюбные и очень добрые.