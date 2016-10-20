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Похитители носков Похитители носков
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The Oddsockeaters / Lichozrouti

Похитители носков, 2018

2018 / Словакия / Хорватия / Чехия
5.6 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
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Мультфильм о носкоедах - существах, которые воруют второй носок из пары
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Режиссер и сценарист Галина Миклинова дебютировала с неординарным анимационном фильме на широко известную всем тему - пропажа носков. 

Представьте, что существуют маленькие и очень проворные существа - носкоеды, которые живут прямо у вас под носом. Они поселились в каждом доме, но выходят на всем только когда никого нет дома или если все спят. Тихие и быстрые, незаметные, как ниндзя, они крадут по одному носку из пары, заставляя нас озадаченно искать пропажу и удивляться. А кроме того - они веселые, дружелюбные и очень добрые. 

- Первый полнометражный фильм Галины Миклиновой

Куда же постоянно пропадают носки? Оказывается, существуют маленькие существа — носкоеды. Они обитают в каждом доме и проворачивают самые необычные дела, пока все спят или никого нет дома. Они умеют скрываться, как хамелеоны, и умыкать по одному носку из пары. Ещё они помогают своим собратьям, которые оказались в беде, и обладают чуткостью и добротой.

5.6 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
Продолжительность 1 час 23 минуты
Год выпуска 2018
Премьера в России 27 сентября 2018
Премьера в мире 20 октября 2016
Возраст 6+
Прокатчик Кинологистика
Режиссер
Галина Миклинова
Галина Миклинова
Все актеры и съемочная группа
Постер мультфильма Похитители носков 3 постера
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Наверное, каждый из нас хоть раз задумывался о том, куда девается второй носок из пары. Оказывается, всё просто – в наших квартирах живут таинственные и невидимые для большинства людей создания, называющие себя носкоедами. Так и в маленьком чешском городке, где разворачиваются события мультфильма «Похитители носков», их много. Главный герой, маленький синевато-голубой в полоску носкоед Хихлик живёт вместе со своим дедушкой Ламором в одном доме с самой обычной семьёй и учится у…
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Новости о мультфильме Новости мультфильма на нашем канале Телеграм
Где мои носки, чувак? Трейлер мультфильма «Похитители носков» Где искать потерянные носки? Это вопрос уже многие поколения мучает людей, у которых загадочным образом они пропадают. Писательница Сесилия Ахерн в своей книге «Там, где ты» попробовала
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13 августа 2018 17:33
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