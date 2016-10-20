Похитители носков, 2018

Режиссер и сценарист Галина Миклинова дебютировала с неординарным анимационном фильме на широко известную всем тему - пропажа носков.
Представьте, что существуют маленькие и очень проворные существа - носкоеды, которые живут прямо у вас под носом. Они поселились в каждом доме, но выходят на всем только когда никого нет дома или если все спят. Тихие и быстрые, незаметные, как ниндзя, они крадут по одному носку из пары, заставляя нас озадаченно искать пропажу и удивляться. А кроме того - они веселые, дружелюбные и очень добрые.
- Первый полнометражный фильм Галины Миклиновой
Куда же постоянно пропадают носки? Оказывается, существуют маленькие существа — носкоеды. Они обитают в каждом доме и проворачивают самые необычные дела, пока все спят или никого нет дома. Они умеют скрываться, как хамелеоны, и умыкать по одному носку из пары. Ещё они помогают своим собратьям, которые оказались в беде, и обладают чуткостью и добротой.