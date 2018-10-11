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Экстаз Экстаз
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Climax

Экстаз, 2018

2018 / Франция
7.3 Оцените
17 голосов
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Безумство танца и хаос на одну ночь накрывают выпускников танцевальной академии
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Новый фильм постоянно подвергающегося острой критике режиссёра Гаспара Ноэ «Экстаз» произвёл большой фурор на Каннском кинофестивале. До этого практически все фильмы постановщика, включая «Любовь» и «Необратимость», были восприняты крайне противоречиво, однако в этот раз Гаспар похитил сердца критиков. В «Экстазе» практически нет профессиональных актёров — режиссёр лично отбирал на роли танцовщиков из интернета или клубов. В одной из ролей сыграла сибирячка Шарлин Темпл, а главной звездой фильма стала София Бутелла («Взрываная блониднка», «Стартрек: Бесконечность»).

Действие фильма «Экстаз» разворачивается в 1996 году. Группа танцоров отправляется в загородный дом, чтобы поставить фееричный танец. Последняя репетиция заканчивается, и они решают устроить по этому поводу вечеринку — с закусками и сангрией. Постепенно всё превращается в хаос, когда они начинают понимать, что кто-то подсыпал в напиток ЛСД. Теперь самые тёмные стороны их личностей оказываются на поверхности, и пережить эту ночь удастся не всем.

- Сценарий фильма «Экстаз» был написан всего на пяти страницах, очень многое писалось прямо на съёмочной площадке.

- Сам фильм был снят за 15 дней.

- Только первая сцена танца была поставлена хореографом, остальное является импровизацией актёров.

- Весь срок создания фильма «Экстаз» занял четыре месяца.

- Актриса София Бутелла занимается танцами на протяжении 15 лет.

- Фильм вдохновлён работами Фассбиндера, Бунюэля, Триера, Солондза и Пазолини.

Рождение и смерть – невероятный опыт, а жизнь – ускользающее наслаждение.
Выпускники академии современного танца решают устроить прощальную вечеринку. Однако таинственным образом под нарастающий ритм музыки их всех охватывает эйфория, которой невозможно сопротивляться. Теперь балом правит зловещий хаос и спасение можно найти, только отдав свою душу танцу. Для одних эта ночь обернется суровым испытанием, а другие познают настоящий экстаз…

 

7.3 Оцените
17 голосов
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2018
Премьера в России 11 октября 2018
Премьера в мире 11 октября 2018
Возраст 18+
Прокатчик Вольга
Режиссер
Гаспар Ноэ
Гаспар Ноэ
В ролях
София Бутелла
София Бутелла
Шерлин Темпл
Ромен Гийермик
Ромен Гийермик
Сухейла Якуб
Сухейла Якуб
Смайл Кидди
Смайл Кидди
Все актеры и съемочная группа
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22:00 от 450 ₽
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Экстаз
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Режиссёр Гаспар Ноэ представил в Каннах свой новый фильм «Экстаз» (в оригинале Climax), который сначала влюбил в себя кинокритиков, а затем взял главный приз параллельной программы «Двухнедельник режиссёров». Сам режиссёр был крайне удивлён подобному отклику, так как его предыдущие работы вызывали неоднозначные реакции у публики. Ноэ даже решил пошутить по поводу критики его творчества, провозгласив на афише следующее: «Вы презирали «Один против всех»,…
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18 мая 2018 17:29
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«Экстаз» в кинотеатрах

Сегодня 20 пт 22
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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Пять звезд на Павелецкой Павелецкая
2D
22:00 от 450 ₽
Пять звезд на Смоленской Смоленская
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