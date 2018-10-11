Экстаз, 2018

Новый фильм постоянно подвергающегося острой критике режиссёра Гаспара Ноэ «Экстаз» произвёл большой фурор на Каннском кинофестивале. До этого практически все фильмы постановщика, включая «Любовь» и «Необратимость», были восприняты крайне противоречиво, однако в этот раз Гаспар похитил сердца критиков. В «Экстазе» практически нет профессиональных актёров — режиссёр лично отбирал на роли танцовщиков из интернета или клубов. В одной из ролей сыграла сибирячка Шарлин Темпл, а главной звездой фильма стала София Бутелла («Взрываная блониднка», «Стартрек: Бесконечность»).

Действие фильма «Экстаз» разворачивается в 1996 году. Группа танцоров отправляется в загородный дом, чтобы поставить фееричный танец. Последняя репетиция заканчивается, и они решают устроить по этому поводу вечеринку — с закусками и сангрией. Постепенно всё превращается в хаос, когда они начинают понимать, что кто-то подсыпал в напиток ЛСД. Теперь самые тёмные стороны их личностей оказываются на поверхности, и пережить эту ночь удастся не всем.