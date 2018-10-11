Экстаз, 2018

Новый фильм постоянно подвергающегося острой критике режиссёра Гаспара Ноэ «Экстаз» произвёл большой фурор на Каннском кинофестивале. До этого практически все фильмы постановщика, включая «Любовь» и «Необратимость», были восприняты крайне противоречиво, однако в этот раз Гаспар похитил сердца критиков. В «Экстазе» практически нет профессиональных актёров — режиссёр лично отбирал на роли танцовщиков из интернета или клубов. В одной из ролей сыграла сибирячка Шарлин Темпл, а главной звездой фильма стала София Бутелла («Взрываная блониднка», «Стартрек: Бесконечность»).
Действие фильма «Экстаз» разворачивается в 1996 году. Группа танцоров отправляется в загородный дом, чтобы поставить фееричный танец. Последняя репетиция заканчивается, и они решают устроить по этому поводу вечеринку — с закусками и сангрией. Постепенно всё превращается в хаос, когда они начинают понимать, что кто-то подсыпал в напиток ЛСД. Теперь самые тёмные стороны их личностей оказываются на поверхности, и пережить эту ночь удастся не всем.
- Сценарий фильма «Экстаз» был написан всего на пяти страницах, очень многое писалось прямо на съёмочной площадке.
- Сам фильм был снят за 15 дней.
- Только первая сцена танца была поставлена хореографом, остальное является импровизацией актёров.
- Весь срок создания фильма «Экстаз» занял четыре месяца.
- Актриса София Бутелла занимается танцами на протяжении 15 лет.
- Фильм вдохновлён работами Фассбиндера, Бунюэля, Триера, Солондза и Пазолини.
Рождение и смерть – невероятный опыт, а жизнь – ускользающее наслаждение.
Выпускники академии современного танца решают устроить прощальную вечеринку. Однако таинственным образом под нарастающий ритм музыки их всех охватывает эйфория, которой невозможно сопротивляться. Теперь балом правит зловещий хаос и спасение можно найти, только отдав свою душу танцу. Для одних эта ночь обернется суровым испытанием, а другие познают настоящий экстаз…
Каморка - вся в подпалинах шедевров на стенах - закрыта, и ее тщеславное имя приемной - приемной самого бога - забыто; словно… Читать дальше…