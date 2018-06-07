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Слоны могут играть в футбол Слоны могут играть в футбол
Киноафиша Фильмы Слоны могут играть в футбол

Слоны могут играть в футбол, 2018

2018 / Россия
6.7 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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Современная история набоковской "Лолиты"
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Причины посмотреть Факты О фильме

Успешный бизнесмен Дмитрий отправляется командировку. В городе он знакомится с тремя разными девушками, каждая из которых годится ему в дочери. 17-летняя Маша – дочь его старого друга. Главный герой назначает встречу привлекательной девушке. А следом за этим знакомится со студенткой Светой. Дмитрия привлекает и Лика, которая тоже младше его как минимум на 20 лет. Успешный бизнесмен с легкостью завоевывает доверие девушек, но к чему приведут эти странные романы?

  • Режиссер Михаил Сегал снял авторское кино, к которому сам же написал сценарий. Он монтировал картину, а также создавал музыку к ней. Также режиссер исполнил в фильме эпизодическую роль.
  • Это третья полнометражная картина для Михаила Сегала.
  • Режиссер признавался, что идея фильма связана с «Лолитой» Набокова. Он попытался представить, как бы могла завершиться история, если бы у главного героя были иные мотивы.
  • Лента был номинирована как лучший фильм на кинематографическом фестивале Кинотавр, хотя в итоге не получила награды. Здесь же состоялась премьера фильма.
  • В картине использовались песни групп «Мумий Тролль» и «Brazzaville».
  • Лента входила в конкурсную программу международного фестиваля кино в Монреале.

Попав в город своего детства, Дмитрий встречает юную Машу. Ему за сорок, она школьница. Однако всем известный сюжет «Лолиты» разворачивается по непредсказуемому сценарию.

6.7 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 2018
Премьера в России 18 октября 2018
Премьера в мире 7 июня 2018
Возраст 16+
Режиссер
Михаил Сегал
Михаил Сегал
В ролях
Владимир Мишуков
Владимир Мишуков
Софья Гершевич
Софья Гершевич
Варвара Пахомова
Варвара Пахомова
Александра Быстржицкая
Александра Быстржицкая
Сергей Мамотов
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Слоны могут играть в футбол 3 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
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Дмитрий приезжает в командировку в город, где он вырос, и попадает на день рождения дочери старинного товарища. Они начинают общаться, и, казалось бы, их ничего не связывает, слишком большая разница в возрасте и разные представления о жизни, но при этом они становятся идеальными собеседниками. Им великолепно удается молчать, находясь рядом, ведь зачем говорить, когда все понятно без слов. Дмитрий показывает ей город, каким он запомнил его еще с юности, а Маша рассказывает в перерывах молчанки…
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Мария Черных 3 ноября 2018, 12:10
Фильм немного странный, но очень интересный, так как нет какого-либо полного описания фильма, и непонятно, чего ждать. Сюжет разворачивается вообще… Читать дальше…
xurgina 27 октября 2018, 18:38
Небанальный сюжет, полное отсутствие пошлостей. В жанре написано "эротика", хотя в фильме нет ни одной эротической сцены )))) Сравнение с… Читать дальше…
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Михаил Сегал закончил съемки нового проекта «Слоны могут играть в футбол» Известный по фильмам «Рассказы» и «Кино про Алексеева» режиссер Михаил Сегал закончил съемки новой ленты с необычным названием «Слоны могут играть в футбол».
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16 января 2018 16:06
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