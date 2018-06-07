Слоны могут играть в футбол, 2018

Успешный бизнесмен Дмитрий отправляется командировку. В городе он знакомится с тремя разными девушками, каждая из которых годится ему в дочери. 17-летняя Маша – дочь его старого друга. Главный герой назначает встречу привлекательной девушке. А следом за этим знакомится со студенткой Светой. Дмитрия привлекает и Лика, которая тоже младше его как минимум на 20 лет. Успешный бизнесмен с легкостью завоевывает доверие девушек, но к чему приведут эти странные романы?
Попав в город своего детства, Дмитрий встречает юную Машу. Ему за сорок, она школьница. Однако всем известный сюжет «Лолиты» разворачивается по непредсказуемому сценарию.