Слоны могут играть в футбол, 2018

Наша рецензия

Дмитрий приезжает в командировку в город, где он вырос, и попадает на день рождения дочери старинного товарища. Они начинают общаться, и, казалось бы, их ничего не связывает, слишком большая разница в возрасте и разные представления о жизни, но при этом они становятся идеальными собеседниками. Им великолепно удается молчать, находясь рядом, ведь зачем говорить, когда все понятно без слов. Дмитрий показывает ей город, каким он запомнил его еще с юности, а Маша рассказывает в перерывах молчанки…