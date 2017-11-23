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Муми-тролли. Зимняя сказка Муми-тролли. Зимняя сказка
Киноафиша Фильмы Муми-тролли. Зимняя сказка
Muumien joulu / Moomins and the Winter Wonderland

Муми-тролли. Зимняя сказка, 2017

2017 / Финляндия / Польша
5.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
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Сказочные герои встречают прекрасную снежную зиму, которая приносит с собой много открытий и сюрпризов.
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Известные на весь мир и любимые детьми муми-тролли вновь возвращаются на большие экраны. Режиссерами зимней сказочной истории «Муми-тролли. Зимняя сказка» стали Якуб Вронски и Айра Карпелан. Для озвучки пригласили знаменитых актеров, которых знает уже весь мир: Алисию Викандер («Девушка из Дании», «Лара Крофт»), Билла Скарсгарда («Оно», «Взрывная блондинка») и Стеллана Скарсгарда, отца Билла, известного по ролям в фильмах «Умница Уилл Хантинг», «Рассекая волны», «Девушка с татуировкой дракона» и др.

На этот раз муми-троллям, сказочным существам, похожим внешне на бегемотиков, живущим в своем маленьком мире, предстоит познакомиться с Рождеством и новым годом, а также впервые увидеть снег. Все начинается с того, что главный герой никак не может впасть в зимнюю спячку, и он начинает свое путешествие по долине, чтобы узнать, что такое Рождество. Его друзья и соседи решают поддержать его в этой интересной вылазке, однако зима оказывается совсем не такой, как они представляли.

- По мотивам книги культовой детской писательницы Туве Янссон.

- Всего было выпущено 9 книг про муми-троллей, последняя из которых вышла в 1970 году.

- Мультфильмы про муми-троллей были в разное время созданы в Японии, Армении, СССР, Польше и Великобритании.

- В 2007-м году российская группа Небослов записала музыкальную версию сказки «Муми-тролль и Шляпа Волшебника». В 2012 году группой Небослов была выпущена музыкальная сказка «Муми Тролль и комета».

- В Наантали открыт тематический парк Страна муми-троллей, функционирующий в летнее время и закрывающийся в сентябре (когда Муми-семейство впадает в спячку). Экспозиция, посвящённая героям, есть также в детском музее Юнибаккен в Стокгольме. В Тампере создан музей «Долина Муми-троллей» по мотивам книг писательницы Туве Янссон. Оригинальные иллюстрации Муми-троллей, выполненные Туве Янссон, а также трехмерные макеты, являются существенной частью атмосферы музея.

- 2010 год отмечался в Финляндии как «Год Муми-тролля» по случаю 65-летия выхода в свет первой книги Туве Янссон.

- Мультфильм попал лонг-лист премии «Оскар» - 2018 в номинации «Лучший полнометражный анимационный фильм».

Сказочные герои встречают прекрасную снежную зиму, которая приносит с собой много открытий и сюрпризов. Прежде всего, маленькому Муми-троллю нужно приготовиться к визиту необычного гостя, который называет себя Рождеством.  Этой зимой Муми-троллю и его друзьям будет не до сна, пора украшать елку и упаковывать подарки!

5.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
Продолжительность 1 час 22 минуты
Год выпуска 2017
Премьера в России 15 февраля 2018
Премьера онлайн 28 февраля 2018
Премьера в мире 23 ноября 2017
Возраст 0+
Прокатчик Люксор
Режиссер
Ира Карпелан
Ира Карпелан
В ролях
Билл Скарсгард
Билл Скарсгард
Алисия Викандер
Алисия Викандер
Стеллан Скарсгард
Стеллан Скарсгард
Все актеры и съемочная группа
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Постер мультфильма Муми-тролли. Зимняя сказка 3 постера
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Муми-тролли. Зимняя сказка
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Как хочется, чтобы наши дети любили те же книги и те же мультфильмы, на которых росли мы сами. Но уже написан «Гарри Поттер» и снято «Холодное сердце». А такие герои, как муми-тролли, например, оказались незаслуженно забыты. Какому ребёнку сейчас интересно смотреть советскую кукольную странноватую анимацию 1978 года и переживать за безупречно доброго и вежливого Муми-тролля? Вернуть былую славу, и не просто российскую, а мировую, одному из классических сказочных героев…
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