Муми-тролли. Зимняя сказка, 2017

Известные на весь мир и любимые детьми муми-тролли вновь возвращаются на большие экраны. Режиссерами зимней сказочной истории «Муми-тролли. Зимняя сказка» стали Якуб Вронски и Айра Карпелан. Для озвучки пригласили знаменитых актеров, которых знает уже весь мир: Алисию Викандер («Девушка из Дании», «Лара Крофт»), Билла Скарсгарда («Оно», «Взрывная блондинка») и Стеллана Скарсгарда, отца Билла, известного по ролям в фильмах «Умница Уилл Хантинг», «Рассекая волны», «Девушка с татуировкой дракона» и др.
На этот раз муми-троллям, сказочным существам, похожим внешне на бегемотиков, живущим в своем маленьком мире, предстоит познакомиться с Рождеством и новым годом, а также впервые увидеть снег. Все начинается с того, что главный герой никак не может впасть в зимнюю спячку, и он начинает свое путешествие по долине, чтобы узнать, что такое Рождество. Его друзья и соседи решают поддержать его в этой интересной вылазке, однако зима оказывается совсем не такой, как они представляли.
- По мотивам книги культовой детской писательницы Туве Янссон.
- Всего было выпущено 9 книг про муми-троллей, последняя из которых вышла в 1970 году.
- Мультфильмы про муми-троллей были в разное время созданы в Японии, Армении, СССР, Польше и Великобритании.
- В 2007-м году российская группа Небослов записала музыкальную версию сказки «Муми-тролль и Шляпа Волшебника». В 2012 году группой Небослов была выпущена музыкальная сказка «Муми Тролль и комета».
- В Наантали открыт тематический парк Страна муми-троллей, функционирующий в летнее время и закрывающийся в сентябре (когда Муми-семейство впадает в спячку). Экспозиция, посвящённая героям, есть также в детском музее Юнибаккен в Стокгольме. В Тампере создан музей «Долина Муми-троллей» по мотивам книг писательницы Туве Янссон. Оригинальные иллюстрации Муми-троллей, выполненные Туве Янссон, а также трехмерные макеты, являются существенной частью атмосферы музея.
- 2010 год отмечался в Финляндии как «Год Муми-тролля» по случаю 65-летия выхода в свет первой книги Туве Янссон.
- Мультфильм попал лонг-лист премии «Оскар» - 2018 в номинации «Лучший полнометражный анимационный фильм».
Сказочные герои встречают прекрасную снежную зиму, которая приносит с собой много открытий и сюрпризов. Прежде всего, маленькому Муми-троллю нужно приготовиться к визиту необычного гостя, который называет себя Рождеством. Этой зимой Муми-троллю и его друзьям будет не до сна, пора украшать елку и упаковывать подарки!