Муми-тролли. Зимняя сказка, 2017

- По мотивам книги культовой детской писательницы Туве Янссон.

- Всего было выпущено 9 книг про муми-троллей, последняя из которых вышла в 1970 году.

- Мультфильмы про муми-троллей были в разное время созданы в Японии, Армении, СССР, Польше и Великобритании.

- В 2007-м году российская группа Небослов записала музыкальную версию сказки «Муми-тролль и Шляпа Волшебника». В 2012 году группой Небослов была выпущена музыкальная сказка «Муми Тролль и комета».

- В Наантали открыт тематический парк Страна муми-троллей, функционирующий в летнее время и закрывающийся в сентябре (когда Муми-семейство впадает в спячку). Экспозиция, посвящённая героям, есть также в детском музее Юнибаккен в Стокгольме. В Тампере создан музей «Долина Муми-троллей» по мотивам книг писательницы Туве Янссон. Оригинальные иллюстрации Муми-троллей, выполненные Туве Янссон, а также трехмерные макеты, являются существенной частью атмосферы музея.

- 2010 год отмечался в Финляндии как «Год Муми-тролля» по случаю 65-летия выхода в свет первой книги Туве Янссон.

- Мультфильм попал лонг-лист премии «Оскар» - 2018 в номинации «Лучший полнометражный анимационный фильм».