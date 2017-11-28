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The Mercy

Гонка века, 2017

2017 / Великобритания
6.6 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 6
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Главный герой отправляется в кругосветную гонку. Основано на реальных событиях.
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Причины посмотреть Факты О фильме

«Гонка века» - это новый фильм от обладателя «Оскара» Джеймса Марша («Канатоходец», «Вселенная Стивена Хокинга»). Главные роли сыграли ведущие британские актёры: Колин Фёрт («Король говорит», «Дневник Бриджит Джонс»), Рэйчел Вайс («Лобстер», «Молодость»), Дэвид Тьюлис («Гарри Поттер и Узник Азкабана», «Мальчик в полосатой пижаме») и другие.

Фильм «Гонка века» основан на реальных событиях. В центре сюжета окажется британец Дональд Кроухёрст. Действие развернётся в 1968 году, когда главный герой, яхтсмен, отправляется в непрерывную кругосветную гонку «Золотой Глобус». Главным призом в ней станут большие деньги, которые могут спасти Дональда от банкротства. Однако вскоре Кроухёрст понимает, что ему не победить, и тогда он решает сыграть не по-честному.

 -  Изначально роль Клэр – жены Дональда Кроухерста – должна была исполнять Кейт Уинслет

-  Съемки фильма были настолько экстремальными, что в один из съемочных дней Колин Ферт попал в больницу с вывихом бедра

 -  О приключениях Дональда Кроухёрста был снят советский одноимённый фильм «Гонка века» (1986 год)

-  По мотивам путешествия Дональда Кроухёрста группа Lay It on the Line записала альбом «Crowhurst»

- Когда Колин Фёрт снимался в фильме, ему было 55 лет. Это на целых 20 лет больше, чем было его герою Дональду Кроухёрсту, когда он отправился в погоню за «Золотым Глобусом»

- Рэйчел Вайс и Колин Фёрт оба являются обладателями «Оскара»

- Дэвид Тьюлис уже играл в фильме Джеймса Марша «Вселенная Стивена Хокинга»

В 1968 г.  английский яхтсмен-любитель Дональд Кроухерст, заложив все свое состояние,  решил осуществить мечту всей жизни, совершив в одиночку рискованное кругосветное путешествие в рамках гонки за приз газеты Sunday Times. Вскоре после отплытия он понял, что это соревнование ему не выиграть, и задумал совершенно безумную авантюру.

6.6 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 6
Продолжительность 1 час 41 минута
Год выпуска 2017
Премьера в России 22 марта 2018
Премьера в мире 28 ноября 2017
Возраст 16+
Прокатчик Экспонента
Режиссер
Джеймс Марш
Джеймс Марш
В ролях
Рэйчел Вайс
Рэйчел Вайс
Колин Ферт
Колин Ферт
Дэвид Тьюлис
Дэвид Тьюлис
Джонатан Бэйли
Джонатан Бэйли
Себастьян Арместо
Себастьян Арместо
Все актеры и съемочная группа
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История Дональда Кроухёрста когда-то облетела весь мир. В 1968-ом газета «Sunday Times» объявляет о проведении беспрерывного кругосветного путешествия, и простой предприниматель Кроухёрст ввязывается в эту необыкновенную авантюру, рискуя всем, чтобы в ней поучаствовать. К загадочной биографии уже обращались советские кинематографисты – в 1986 году был снят фильм «Гонка века». Возможно, именно по этой причине новая картина Джеймса Марша носит аналогичное название в…
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Андрей 22 июля 2020, 23:28
7 баллов из 10ти!
и это высокая оценка!
скорее всего у многих испортится впечатление из-за развязки, но это реальные события, как гласят титры… Читать дальше…
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5 мая 2020 15:14
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