Гонка века, 2017

«Гонка века» - это новый фильм от обладателя «Оскара» Джеймса Марша («Канатоходец», «Вселенная Стивена Хокинга»). Главные роли сыграли ведущие британские актёры: Колин Фёрт («Король говорит», «Дневник Бриджит Джонс»), Рэйчел Вайс («Лобстер», «Молодость»), Дэвид Тьюлис («Гарри Поттер и Узник Азкабана», «Мальчик в полосатой пижаме») и другие.

Фильм «Гонка века» основан на реальных событиях. В центре сюжета окажется британец Дональд Кроухёрст. Действие развернётся в 1968 году, когда главный герой, яхтсмен, отправляется в непрерывную кругосветную гонку «Золотой Глобус». Главным призом в ней станут большие деньги, которые могут спасти Дональда от банкротства. Однако вскоре Кроухёрст понимает, что ему не победить, и тогда он решает сыграть не по-честному.