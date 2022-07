Гонка века, 2017

- Изначально роль Клэр – жены Дональда Кроухерста – должна была исполнять Кейт Уинслет

- Съемки фильма были настолько экстремальными, что в один из съемочных дней Колин Ферт попал в больницу с вывихом бедра

- О приключениях Дональда Кроухёрста был снят советский одноимённый фильм «Гонка века» (1986 год)

- По мотивам путешествия Дональда Кроухёрста группа Lay It on the Line записала альбом «Crowhurst»

- Когда Колин Фёрт снимался в фильме, ему было 55 лет. Это на целых 20 лет больше, чем было его герою Дональду Кроухёрсту, когда он отправился в погоню за «Золотым Глобусом»

- Рэйчел Вайс и Колин Фёрт оба являются обладателями «Оскара»

- Дэвид Тьюлис уже играл в фильме Джеймса Марша «Вселенная Стивена Хокинга»