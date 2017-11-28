Гонка века, 2017

«Гонка века» - это новый фильм от обладателя «Оскара» Джеймса Марша («Канатоходец», «Вселенная Стивена Хокинга»). Главные роли сыграли ведущие британские актёры: Колин Фёрт («Король говорит», «Дневник Бриджит Джонс»), Рэйчел Вайс («Лобстер», «Молодость»), Дэвид Тьюлис («Гарри Поттер и Узник Азкабана», «Мальчик в полосатой пижаме») и другие.
Фильм «Гонка века» основан на реальных событиях. В центре сюжета окажется британец Дональд Кроухёрст. Действие развернётся в 1968 году, когда главный герой, яхтсмен, отправляется в непрерывную кругосветную гонку «Золотой Глобус». Главным призом в ней станут большие деньги, которые могут спасти Дональда от банкротства. Однако вскоре Кроухёрст понимает, что ему не победить, и тогда он решает сыграть не по-честному.
- Изначально роль Клэр – жены Дональда Кроухерста – должна была исполнять Кейт Уинслет
- Съемки фильма были настолько экстремальными, что в один из съемочных дней Колин Ферт попал в больницу с вывихом бедра
- О приключениях Дональда Кроухёрста был снят советский одноимённый фильм «Гонка века» (1986 год)
- По мотивам путешествия Дональда Кроухёрста группа Lay It on the Line записала альбом «Crowhurst»
- Когда Колин Фёрт снимался в фильме, ему было 55 лет. Это на целых 20 лет больше, чем было его герою Дональду Кроухёрсту, когда он отправился в погоню за «Золотым Глобусом»
- Рэйчел Вайс и Колин Фёрт оба являются обладателями «Оскара»
- Дэвид Тьюлис уже играл в фильме Джеймса Марша «Вселенная Стивена Хокинга»
В 1968 г. английский яхтсмен-любитель Дональд Кроухерст, заложив все свое состояние, решил осуществить мечту всей жизни, совершив в одиночку рискованное кругосветное путешествие в рамках гонки за приз газеты Sunday Times. Вскоре после отплытия он понял, что это соревнование ему не выиграть, и задумал совершенно безумную авантюру.
и это высокая оценка!
скорее всего у многих испортится впечатление из-за развязки, но это реальные события, как гласят титры… Читать дальше…