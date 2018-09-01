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Суспирия Суспирия
Киноафиша Фильмы Суспирия
Suspiria

Суспирия, 2018

2018 / США / Италия
6.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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Ужасы с Дакотой Джонсон о странных происшествиях в балетной труппе
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Причины посмотреть Факты О фильме

Лука Гуаданьино («Большой всплеск», «Зови меня своим именем») снял новую версию культового хоррор фильма «Суспирия». По словам исполнительницы, одной из ролей Тильды Суинтон («Большой всплеск», «Выживут только любовники») фильм не является ремейком, а скорее признанием в любви к оригиналу. Помимо Суинтон в фильме снялись Дакота Джонсон («50 оттенков серого», «В активном поиске»), Хлоя Грейс Морец («Телекинез», «Впусти меня. Сага»), Миа Гот («Нимфоманка часть 2», «Лекарство от здоровья»), Джессика Харпер («Суспирия 1977», «Звездные воспоминания») и Ангела Винклер («Жестяной барабан», «Видео Бенни»).

Звезда «50 оттенков серого» - Дакота Джонсон предстаёт перед нами в новой роли, ради которой актриса два года жизни потратила на балет. Она играет полную энтузиазма и надежд балерину Сюзи, которая приехала в берлинскую танцевальную школу исполнять мечту всей жизни. Но стоит только девушке приступить к занятиям, как вокруг начинают происходить странные и жуткие события. Сначала пропадает единственная подруга Патриция, потом главная наставница с другими обитателями ведут себя подозрительно, да и сама Сюзи, кажется, начинает сходить с ума. Но во всем этом таинственном ужасе, который хранит в своих стенах школа всё-таки хочется выжить и не стать очередной похищенной убитой девушкой, а значит придётся искать ответы.

- За саундтрек ответственен Том Йорк - лидер рок-группы Radiohead

- Ради съемок в фильме Дакота Джонсон 2 года посвятила занятиям балетом

- В 2008 году к проекту был прикреплен режиссер Дэвид Гордон Грин (Ананасовый экспресс: сижу, курю, Хеллоуин 3), но в 2015 году покинул его.

- «Суспирия» стал пятым совместным проектом Тильды Суинтон и Луки Гуаданьино

- В интервью журналу Elle Дакота Джонсон призналась, что съемки были настолько интенсивными и изнуряющими, что после них она записалась к психотерапевту

- По словам Луки Гуаданьино фильм не будет выдержан в той же цветовой гамме, что и оригинал. Таким образом режиссёр решил подчеркнуть различие между двумя фильмами.

- На роль мадам Бланк претендовало несколько актрис. Изначально её должна была играть Джуди Денч, позднее роль хотели отдать Изабель Юппер. В итоге роль досталась Тильде Суинтон

Талантливая американская балерина приезжает в Берлин, чтобы присоединиться к труппе легендарной танцевальной академии. Однако в ее стенах она внезапно обнаруживает нечто зловещее и сверхъестественное. Вскоре девушка понимает, что станет следующей жертвой, если не успеет раскрыть тайну проклятия, которое окутало знаменитую балетную школу.

6.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
Продолжительность 2 часа 25 минут
Год выпуска 2018
Премьера в России 29 ноября 2018
Премьера в мире 1 сентября 2018
Возраст 18+
Прокатчик Вольга
Режиссер
Лука Гуаданьино
Лука Гуаданьино
В ролях
Дакота Джонсон
Дакота Джонсон
Тильда Суинтон
Тильда Суинтон
Хлоя Грейс Морец
Хлоя Грейс Морец
Миа Гот
Миа Гот
Джессика Харпер
Джессика Харпер
Все актеры и съемочная группа
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Суспирия
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Вдох-выдох, вдох-выдох. Правильная техника дыхания важна для ораторов, для певцов, для спортсменов, для танцоров и, как оказалось, даже для ведьм. «Суспирия» Луки Гуаданьино не пытается интриговать на пустом месте: это официально называется ремейком и в своей канве повторяет идею фильма Дарио Ардженто. То есть, если вы видели исходный материал, вы примерно понимаете, чего ожидать от этого фильма. Ключевое слово тут «примерно». Вот только на бескрайних просторах…
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Женя Кацуба 3 декабря 2018, 18:53
Очень крутое кино не для всех!
Павел Селиванов 3 декабря 2018, 12:33
Почему не идет в когалыме?
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