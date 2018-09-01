Суспирия, 2018

Лука Гуаданьино («Большой всплеск», «Зови меня своим именем») снял новую версию культового хоррор фильма «Суспирия». По словам исполнительницы, одной из ролей Тильды Суинтон («Большой всплеск», «Выживут только любовники») фильм не является ремейком, а скорее признанием в любви к оригиналу. Помимо Суинтон в фильме снялись Дакота Джонсон («50 оттенков серого», «В активном поиске»), Хлоя Грейс Морец («Телекинез», «Впусти меня. Сага»), Миа Гот («Нимфоманка часть 2», «Лекарство от здоровья»), Джессика Харпер («Суспирия 1977», «Звездные воспоминания») и Ангела Винклер («Жестяной барабан», «Видео Бенни»).

Звезда «50 оттенков серого» - Дакота Джонсон предстаёт перед нами в новой роли, ради которой актриса два года жизни потратила на балет. Она играет полную энтузиазма и надежд балерину Сюзи, которая приехала в берлинскую танцевальную школу исполнять мечту всей жизни. Но стоит только девушке приступить к занятиям, как вокруг начинают происходить странные и жуткие события. Сначала пропадает единственная подруга Патриция, потом главная наставница с другими обитателями ведут себя подозрительно, да и сама Сюзи, кажется, начинает сходить с ума. Но во всем этом таинственном ужасе, который хранит в своих стенах школа всё-таки хочется выжить и не стать очередной похищенной убитой девушкой, а значит придётся искать ответы.