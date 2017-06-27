Мешок без дна, 2017

Номинант Каннского фестиваля за фильм «Анна Карамазофф» Рустам Хамдамов снял свою новую драму «Мешок без дна», которая вызвала настоящий ажиотаж на ММКФ в 2017 году. В ролях можно увидеть таких актеров, как Кирилл Плетнев («Жги», «Диверсант»), Светлана Немоляева («Служебный роман»), Сергей Колтаков («Мама не горюй», «Зеркало для героя») и многих других.
Сюжет фильма расскажет о разных взглядах на историю убийства Царевича в лесу в 13 веке. Эту историю Императору Александру II рассказывает фрейлина княжеского дворца.
- По мотивам новеллы Рюноскэ Акутагавы «В чаще»
- Фильм получил Специальный приз жюри, Приз Федерации киноклубов России на ММКФ
- Героиня читает сказку N 295 «Про бездонный мешок» из «Тысячи и одной ночи». Это название сказки и стало названием фильма
История происходит во время правления русского Императора Александра II. Фрейлина княжеского дворца рассказывает князю сказку, которая происходит в 13 веке и повествует о мистическом убийстве Царевича в лесу. Участники истории, свидетели этого преступления, рассказывают разные версии происшествия, которые отличаются от того, что произошло на самом деле.