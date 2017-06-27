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Мешок без дна Мешок без дна
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Мешок без дна, 2017

2017 / Россия
8.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
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Причины посмотреть Факты О фильме

Номинант Каннского фестиваля за фильм «Анна Карамазофф» Рустам Хамдамов снял свою новую драму «Мешок без дна», которая вызвала настоящий ажиотаж на ММКФ в 2017 году. В ролях можно увидеть таких актеров, как Кирилл Плетнев («Жги», «Диверсант»), Светлана Немоляева («Служебный роман»), Сергей Колтаков («Мама не горюй», «Зеркало для героя») и многих других.

Сюжет фильма расскажет о разных взглядах на историю убийства Царевича в лесу в 13 веке. Эту историю Императору Александру II рассказывает фрейлина княжеского дворца.

- По мотивам новеллы Рюноскэ Акутагавы «В чаще»

- Фильм получил Специальный приз жюри, Приз Федерации киноклубов России на ММКФ

- Героиня читает сказку N 295 «Про бездонный мешок» из «Тысячи и одной ночи». Это название сказки и стало названием фильма

История происходит во время правления русского Императора Александра II. Фрейлина княжеского дворца рассказывает князю сказку, которая происходит в 13 веке и повествует о мистическом убийстве Царевича в лесу. Участники истории, свидетели этого преступления, рассказывают разные версии происшествия, которые отличаются от того, что произошло на самом деле.

8.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 2017
Премьера в России 18 января 2018
Премьера онлайн 1 января 2020
Премьера в мире 27 июня 2017
Возраст 16+
Прокатчик Reflexion Films
Режиссер
Рустам Хамдамов
Рустам Хамдамов
В ролях
Светлана Немоляева
Светлана Немоляева
Сергей Колтаков
Сергей Колтаков
Елена Морозова
Елена Морозова
Андрей Кузичев
Андрей Кузичев
Кирилл Плетнев
Кирилл Плетнев
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Мешок без дна 1 постер
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Для зрителей, не знакомых с творчеством общепризнанного гения артхауса Рустама Хамдамова, «Мешок без дна» − картина непонятная. «Сюрреализм на грани бреда, путанные диалоги, издевательски вольная хронология, одержимое украшательство и напыщенность» − вот что первым приходит на ум сразу после просмотра. О чем этот фильм? Актуальный ли? В чем его послание? Вопросы начинают сыпаться с неба, больно и звонко ударяться о голову, порождая ассоциации, воспоминания и…
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tanya.betcher 19 января 2018, 14:38
"Мешок без дна" - настоящий артхаусный фильм.Пожалуй, кроме Хамдамова, сегодня в России нет настоящих артхаусных режиссёров. Понятно, что… Читать дальше…
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