Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Кукла. Последнее проклятье" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Моя бывшая подружка Моя бывшая подружка
Киноафиша Фильмы Моя бывшая подружка
Ex-Girlfriend / Ami-ami

Моя бывшая подружка, 2018

2018 / Франция
5.2 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
Написать отзыв
Главные герой попадает в любовный треугольник, состоящий из его лучшей подруги и новой возлюбленной
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Ох, как порою запутаны отношения между полами. Виктор Сейнт Макари решился поставить еще один эксперимент на тему того, что может произойти между мужчиной и женщиной. Ему помогали актеры Уилльям Лебхил («Завуалируй это», «Новые приключения Алладина»), Марго Бансийон, Джонатан Коэн («Любовь без пересадок», «Замуж на 2 дня») и Камилль Раза («Исчезновение», «Вечно молодой»). 

Итак, в центре истории оказывается раненый Амуром Винсент. Тяжелый разрыв привел его к старой как мир истине - тот, кто не влюбляется, от любви не пострадает, так что он решает, что больше точно ни-ни. Компанию ему и по убеждениям, и по съему квартиры составляет проверенный друг Нефели. Только один нюанс: Нефели - девушка. И живут они недолго, но счастливо в мире краткосрочных связей, пока Винсент не решает нарушить свой обет воздержания от отношений и заводит даму сердца. Получившийся треугольник развивается стихийно и довольно весело. 
 

- Виктор Сейнт Макари дебютировал с этой лентой - «Моя бывшая подружка» стала первой работой режиссера

- Фильм основан на личном опыте Виктора - в возрасте 25 лет он жил вместе со своей лучшей подругой, доказывая, что между мужчиной и женщиной может существовать настоящая дружба

- Не смотря на личную составляющую сюжета, сценарий Виктор Сейнт Макари доверил более опытным коллегам

После тяжелого разрыва с девушкой Винсент решает никогда больше не подвергать свое сердце тяжелым ударам любви. Он решает снять квартиру на пару со своим старым проверенным другом Нефели. И так уже случилось, что Нефели женского пола. Золотое правило дома: никаких серьезных отношений с третьими лицами! Позволены только встречи на одну ночь, не более! Но после нескольких недель совместного проживания Винсент встречает Джули и нарушает правило. Что на это скажет Нефели?

5.2 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2018
Премьера в России 17 мая 2018
Премьера в мире 17 января 2018
Возраст 18+
Прокатчик Russian World Vision
Режиссер
Виктор Сейнт Макари
Виктор Сейнт Макари
В ролях
Уилльям Лебхил
Уилльям Лебхил
Марго Бансийон
Марго Бансийон
Джонатан Коэн
Джонатан Коэн
Николас Ваншыцкий
Николас Ваншыцкий
Беатрис Де Стаэль
Беатрис Де Стаэль
Все актеры и съемочная группа
Фильм находится в подборках
Фильмы про адвокатов Фильмы про адвокатов
Постер фильма Моя бывшая подружка 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
Есть ли жизнь на Марсе? Быть или не быть? И существует ли дружба между мужчиной и женщиной? - три вопроса из категории вечных. Но если на первый ответ однажды даст наука, а на второй, в общем-то, почти сразу ответил Шекспир, то ответ на третий вопрос у каждого человека свой, исходящий из личного опыта. Причём этот ответ может ещё за жизнь поменяться несколько раз. Но никогда не станет универсальным для всех. Так и фильм «Моя бывшая подружка» не назовёшь универсальным. Как и…
Читать
Пока нет отзывов Написать
11 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Трейлеры фильма Все трейлеры
русский трейлер
Русский трейлер
trailer
Trailer
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Молодой человек
Молодой человек
2022, Россия, комедия
Related video
В спорах о сыне Плющенко поставили точку: Мишин все объяснил
Спустя год после развода: Ивлеева раскрыла все карты
«Я не выдержал»: подробности жизни с Бабкиной раскрыл гражданский муж
Дошло до суда: звезда «Универа» ответил на обвинения экс-супруги
«С каждым годом похож все больше»: народ ахнул при виде сына Фриске
Известный музыкант огорошил признанием: вот что осталось за кадром шоу «Голос»
В «Ленкоме» раскрыли доходы вдовы Караченцова: обычным пенсионерам не снилось
Близкие не стали молчать: правда о здоровье Вайкуле вышла наружу
Все знали, но молчали: названа причина разрыва Варнавы с известным режиссером
Пугачевой ничего не принадлежит: назван истинный владелец замка в Грязи
«Не лучше Бузовой»: блеснувшая на сцене Анна Асти разочаровала россиян
«Было ожидаемо»: внебрачный сын Абдулова выступил с заявлением
Приложение киноафиши