Моя бывшая подружка, 2018

Ох, как порою запутаны отношения между полами. Виктор Сейнт Макари решился поставить еще один эксперимент на тему того, что может произойти между мужчиной и женщиной. Ему помогали актеры Уилльям Лебхил («Завуалируй это», «Новые приключения Алладина»), Марго Бансийон, Джонатан Коэн («Любовь без пересадок», «Замуж на 2 дня») и Камилль Раза («Исчезновение», «Вечно молодой»).

Итак, в центре истории оказывается раненый Амуром Винсент. Тяжелый разрыв привел его к старой как мир истине - тот, кто не влюбляется, от любви не пострадает, так что он решает, что больше точно ни-ни. Компанию ему и по убеждениям, и по съему квартиры составляет проверенный друг Нефели. Только один нюанс: Нефели - девушка. И живут они недолго, но счастливо в мире краткосрочных связей, пока Винсент не решает нарушить свой обет воздержания от отношений и заводит даму сердца. Получившийся треугольник развивается стихийно и довольно весело.

