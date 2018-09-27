Хэллфест, 2018

Монтажер Грегори Плоткин («Ночные игры», «Паранормальное явление 2») пересел в режиссерское кресло и снял ужасы в лучших традициях жанра. В фильме снялись Эми Форсайт («Царство», «Рождественские страшилки»), Рейн Эдвардс («Снегопад»), Бекс Тейлор-Клаус («Последний охоник на ведьм», «Обитель лжи»), Кристиан Балис («Красные браслеты», «Жаркие летние ночи»), Мэттью Миркурио («Мистер Робот», «Сделано в Америке»).

Три девушки собираются встретиться вместе и пойти на Хэллоуин со своими молодыми людьми. Компания решила отправиться на большой фестиваль Хэллфест, на котором их, конечно, должны запугать до смерти. Естественно, все пошло не по плану — и в бурной толпе ряженных свободно гуляет настоящий маньяк, который точно не собирается никого пугать, а просто — поиграть со своими жертвами, которых он душит, нарезает и бросает там же на фестивале. Пока толпа развлекается, девушки попадают в центр внимания убийцы и начинают бороться за жизнь.