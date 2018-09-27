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Hell Fest

Хэллфест, 2018

2018 / США
6.4 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
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Ужастик о маньяке, который убивает всех на фестивале Хэллфест
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Монтажер Грегори Плоткин («Ночные игры», «Паранормальное явление 2») пересел в режиссерское кресло и снял ужасы в лучших традициях жанра. В фильме снялись Эми Форсайт («Царство», «Рождественские страшилки»), Рейн Эдвардс («Снегопад»), Бекс Тейлор-Клаус («Последний охоник на ведьм», «Обитель лжи»), Кристиан Балис («Красные браслеты», «Жаркие летние ночи»), Мэттью Миркурио («Мистер Робот», «Сделано в Америке»).

Три девушки собираются встретиться вместе и пойти на Хэллоуин со своими молодыми людьми. Компания решила отправиться на большой фестиваль Хэллфест, на котором их, конечно, должны запугать до смерти. Естественно, все пошло не по плану — и в бурной толпе ряженных свободно гуляет настоящий маньяк, который точно не собирается никого пугать, а просто — поиграть со своими жертвами, которых он душит, нарезает и бросает там же на фестивале. Пока толпа развлекается, девушки попадают в центр внимания убийцы и начинают бороться за жизнь.

- Фестиваль Хэллфест действительно проходит

Три подруги встречаются накануне Хэллоуина и вместе со своими парнями решают отметить праздник походом на Хэллфест, популярный фестиваль, главная цель организаторов и участников которого – напугать друг друга до полусмерти. Но для серийного убийцы в маске Хэллфест – это не просто карнавал ужасов, а площадка для смертельных игр. Он кромсает и душит у всех на виду, а возбужденная толпа и не подозревает, что вокруг множатся трупы. И, когда внимание маньяка переключается на Натали, Брук и Тейлор, девушки быстро понимают, что помощи ждать не от кого. Им предстоит бороться изо всех сил, чтобы попытаться пережить эту ночь…   

6.4 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
Продолжительность 1 час 23 минуты
Год выпуска 2018
Премьера в России 27 сентября 2018
Премьера онлайн 27 декабря 2018
Премьера в мире 27 сентября 2018
Возраст 18+
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
Грегори Плоткин
Грегори Плоткин
В ролях
Эми Форсайт
Эми Форсайт
Рейн Эдвардс
Рейн Эдвардс
Бекс Тейлор-Клаус
Бекс Тейлор-Клаус
Кристиан Балис
Мэттью Миркурио
Мэттью Миркурио
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Хэллфест 4 постера
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Хэллфест смотреть онлайн

Хэллфест
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Наша рецензия
Три подруги собираются в накануне Хеллоуина посетить передвижной фестиваль Хэллфест. Это место, где все дозволено, пугать вас будут со всех сторон и любыми способами, а благодаря вип-приглашениям можно попасть даже к самому страшному аттракциону. Такие мероприятия пользуются бешеной популярностью не только у тех, кому хочется испугаться, но и у серийных маньяков, для которых Хэллфесты - идеальное место преступления. Местному убийце приглянулись главные героини «Хэллфеста», поэтому…
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Владимир Кондыбаев 14 октября 2018, 17:32
Фильм бомбезный, советую всем!
Евгений Ахтарьянов 21 октября 2018, 19:32
На любителя. Подруге понравилось. Мне нет, Хоть и были моменты когда было страшно. Классика мочилова типа пятницы 13 и хэллоуин.
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Худшие фильмы 2018 года по версии кинокритиков Агрегатор рецензий Metacritic опубликовал список картин, получивших самые низкие оценки критиков. 
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28 декабря 2018 00:45
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