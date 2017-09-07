Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Кукла. Последнее проклятье" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Мотылек Мотылек
Киноафиша Фильмы Мотылек
Papillon

Мотылек, 2017

2017 / Сербия / Черногория / Мальта / США
8.1 Оцените
48 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
Написать отзыв
Фильм с Рами Малеком и Чарли Ханнэмом про заключенного, который пытается сбежать из тюрьмы
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Сценарист и режиссер Михаэль Ноэр, известный своими работами «Северо-Запад» и «Заключенный R», снял криминальную драму по мотивам фильма 1973 года. Главные роли в картине исполнили звезда «Я, робот» и «Богемской рапсодии» Рами Малек, Чарли Ханнэм («Тихоокеанский рубеж», «Багровый пик»), Томми Флэнаган («Гладиатор», «Крысолов»), Ив Хьюсон («Где бы ты ни был», «Шпионский мост»), Роланд Мюллер («Моя земля», «Второй шанс»).

Фильм рассказывает историю заключенного по кличке «Мотылек», который получил свое прозвище из-за татуировки на груди. В прошлом он — известный взломщик сейфов, а на данный момент вынужден находиться за решеткой. «Мотылек» Анри известен тем, что уже предпринимал несколько попыток побега, несмотря на сопротивление охраны и последующие наказания. В итоге заключенному на пожизненный срок меняют меру пресечения на более строгий режим и переводят в самую строгую тюрьму на острове Дьявола, откуда еще никто не сбегал.

- Фильм основан на одноименном романе бывшего заключённого Анри Шарьера, который впервые был опубликован во Франции в 1969 году

- Ремейк одноименного фильма 1973 года со Стивом МакКуином в главной роли

Прозванный Мотыльком из-за татуировки на груди взломщик сейфов Анри совершает несколько попыток побега из тюрьмы, где отбывает пожизненное заключение. Вскоре его отправят на остров Дьявола, окружённый океаном, откуда ещё никому не удавалось сбежать.

8.1 Оцените
48 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
Продолжительность 2 часа 13 минут
Год выпуска 2017
Премьера в России 27 сентября 2018
Премьера онлайн 4 февраля 2019
Премьера в мире 7 сентября 2017
Возраст 16+
Прокатчик MDfilm
Режиссер
Михаэль Ноер
Михаэль Ноер
В ролях
Чарли Ханнэм
Чарли Ханнэм
Рами Малек
Рами Малек
Томми Флэнаган
Томми Флэнаган
Майкл Соча
Майкл Соча
Ив Хьюсон
Ив Хьюсон
Все актеры и съемочная группа
Фильм находится в подборках
Биографические триллеры Биографические триллеры
Фильмы про зону Фильмы про зону
Фильмы на основе реальных событий Фильмы на основе реальных событий
Постер фильма Мотылек 4 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
Молодой вор Анри Шарьер отлично сложен, встречается с красавицей и получает неплохой доход от своей работы – воровства и краж в Париже начала 30-х годов ХХ века. Но в одночасье всё меняется: его обвиняют в убийстве сутенёра, приговаривают к пожизненному заключению и отправляют отбывать срок во Французскую Гвиану. Там, в Южной Америке, ему предстоит не один год существовать в тяжелейших условиях. Начать стоит с того, что судьба вора по кличке Мотылёк (прозвище получено за соответствующую…
Читать
Арман Саакян 19 сентября 2018, 13:20
Впечатляет !!
chembella 8 октября 2018, 21:22
Шикарный фильм о человеке с огромными внутренними ресурсами, настоящими поступками , выстоял не сломался и остался человеком. Обязательно к просмотру!!!!
Отзывы Написать
48 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Слушать
саундтрек фильма Мотылек
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
12 фильмов с Чарли Ханнэмом: экранизация Диккенса, главная роль у Гая Ричи и новый детектив с Мэлом Гибсоном Сегодня мы сделали для вас подборку фильмов с Чарли Ханнэмом. Сложно представить, но мы могли бы никогда не увидеть обаятельного британца на большом экране, если бы не случайность. В далеком 1998 году харизматичного подростка заметили телепродюсеры и пригласили на небольшую роль в сериале «Байкер-гроув», с которого и началась его карьера.
Написать
26 января 2022 12:30
В Санкт-Петербурге прошел пресс-показ фильма «Мотылёк» от «Киноафиши.инфо» Портал «Киноафиша.инфо» совместно с компанией MEGOGO Distribution провели закрытый пресс-показ криминальной биографической драмы режиссера Михаэля Ноера «Мотылёк». Гости
Написать
26 сентября 2018 15:00
В Санкт-Петербурге пройдет пресс-показ фильма «Мотылёк» от «Киноафиши.инфо» Портал «Киноафиша.инфо» совместно с компанией MEGOGO Distribution проведут закрытый пресс-показ криминальной биографической драмы режиссера Михаэля Ноера «Мотылёк».
Написать
21 сентября 2018 13:57
Все новости фильма
Трейлеры фильма Все трейлеры
дублированный трейлер
Дублированный трейлер
trailer
Trailer
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Кощей. Похититель невест
Кощей. Похититель невест
2022, Россия, анимация, комедия
Первая любовь
Первая любовь
2022, США, мелодрама
Related video
Выехать за границу не смог: вот что известно о состоянии Юдашкина
Сложный тест на советские мультфильмы: только те, кто рос в СССР, смогут пройти на 10 из 10
«Чтобы театр выжил»: директор «Ленкома» пролил свет на будущее лишенной ролей Захаровой
Их не проведешь: эти 4 знака Зодиака видят людей насквозь
«Это был тяжелый год»: покинувший страну Цискаридзе выступил с заявлением
Тест по советскому кино, который под силу только тем, кто вырос в СССР
«Следы от операций налицо»: состоянию Пугачевой нашлось объяснение
«Хочется одолжить свою одежду»: вышедшая на сцену Лолита вызвала оторопь
«Зачем ты это делаешь?»: очередную ложь Разина о Шатунове развенчали
«Обернулось не в ее пользу»: оскандалившуюся Успенскую вывели на чистую воду
«Лучше уйти в другой театр»: вдове Караченцова раскрыли глаза на будущее в «Ленкоме»
«Я ему благодарна»: Акиньшина не стала молчать о роли Козловского в ее жизни
Приложение киноафиши