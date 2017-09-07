Мотылек, 2017

Сценарист и режиссер Михаэль Ноэр, известный своими работами «Северо-Запад» и «Заключенный R», снял криминальную драму по мотивам фильма 1973 года. Главные роли в картине исполнили звезда «Я, робот» и «Богемской рапсодии» Рами Малек, Чарли Ханнэм («Тихоокеанский рубеж», «Багровый пик»), Томми Флэнаган («Гладиатор», «Крысолов»), Ив Хьюсон («Где бы ты ни был», «Шпионский мост»), Роланд Мюллер («Моя земля», «Второй шанс»).

Фильм рассказывает историю заключенного по кличке «Мотылек», который получил свое прозвище из-за татуировки на груди. В прошлом он — известный взломщик сейфов, а на данный момент вынужден находиться за решеткой. «Мотылек» Анри известен тем, что уже предпринимал несколько попыток побега, несмотря на сопротивление охраны и последующие наказания. В итоге заключенному на пожизненный срок меняют меру пресечения на более строгий режим и переводят в самую строгую тюрьму на острове Дьявола, откуда еще никто не сбегал.