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Пышка Пышка
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Dumplin

Пышка, 2018

2018 / США
6.2 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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Полненькая девушка бросает вызов своей матери - бывшей королеве красоты
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Причины посмотреть Факты О фильме

В центре сюжета картины «Пышка» окажется пухленькая девочка по имени Уиллоудин. Ее мать некогда завоевала титул королевы красоты, а теперь устраивает собственный конкурс. В знак протеста бунтарка-дочь решает участвовать в нем, вдохновив на это еще нескольких девушек нетрадиционного размера.

Режиссером экранизации романа «Пышка» выступила Энн Флетчер, поставившая первый «Шаг вперед» и такие комедии, как «27 свадеб» и «Красотки в бегах». Главной звездой картины стала Дженнифер Энистон, столь любимая зрителями после сериала «Друзья», а ее коллегами по съемочной площадке выступили молодые актрисы Одейя Раш из «Посвященного» и Даниэль МакДональд, для которой это первая серьезная роль на большом экране.

- Дженнифер Энистон, выступившая продюсером фильма «Пышка», использовала в качестве саундтрека песни Долли Партон, большой поклонницей которой является главная героиня. Также Долли записала для картины несколько новых песен.

- Фильм «Пышка» основан на одноименной книге 2015 года.

- Дав Камерон и Люк Бенвард играли вместе в телевизионном фильме канала «Дисней» под названием «Облако 9».

- Саундтрек Долли Партон:

 

Миловидная толстушка-старшеклассница по кличке Пышка жила без комплексов. Но однажды, влюбившись в красавчика Бо, она начала сомневаться в своей привлекательности. Чтобы доказать всему миру, что худая корова еще не газель, Пышка вместе другими девчонками, далекими от идеала «тощей стервы», принимает участие в конкурсе красоты, который устраивает ее мать, экс-королева красоты Рози.

6.2 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
Продолжительность 1 час 49 минут
Год выпуска 2018
Премьера в России 20 декабря 2018
Премьера онлайн 7 декабря 2018
Премьера в мире 7 декабря 2018
Возраст 16+
Прокатчик Парадиз
Режиссер
Энн Флетчер
Энн Флетчер
В ролях
Дженнифер Энистон
Дженнифер Энистон
Бекс Тейлор-Клаус
Бекс Тейлор-Клаус
Дав Камерон
Дав Камерон
Одейя Раш
Одейя Раш
Люк Бенвард
Люк Бенвард
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Пышка 4 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
Пять лет назад литературные критики забили тревогу - мы пропустили новый тренд. Оказывается, сказочный Хогвартс и блестючие вампиры больше не в моде, юные девы нового поколения снова предпочитают книги про реальную жизнь. Про отсутствие денег в семье, лишний вес, детскую лейкемию и проблемы в школе. Новая подростковая литература (так называемый young adult) была временами злой, возмутительно грустной, крайне сентиментальной, но зато подкупающе искренней. Прямо как завещал товарищ Холден…
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111kat000 2 февраля 2019, 09:58
Самый худший фильм у Дженифер Энистон. Ушли в середине сеанса. Фильм для лиц до 18 лет максимум.
Мария Левченко 18 июля 2021, 10:54
Оченьдобрый фильм. Правда Энистон в этой роли какая то высокомерная получилась
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15 голосов
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саундтрек фильма Пышка
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Что смотреть в январе: Главные премьеры Танки, Мэри Поппинс, Сильвестр Сталлоне, Брюс Уиллис супергерой и капелька Дэдпула: рассказываем, что нужно посмотреть в кино в первый месяц 2019-го.
Написать
28 декабря 2018 18:35
Дженнифер Энистон в трейлере музыкальной комедии «Пышка» Потоковый гигант Netflix презентовал первый трейлер музыкальной комедии «Пышка» с Дженнифер Энистон и Даниэль МакДональд в главных ролях. Звезда ромкомов Дженнифер Энистон
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15 ноября 2018 14:22
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