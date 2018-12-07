Пышка, 2018

В центре сюжета картины «Пышка» окажется пухленькая девочка по имени Уиллоудин. Ее мать некогда завоевала титул королевы красоты, а теперь устраивает собственный конкурс. В знак протеста бунтарка-дочь решает участвовать в нем, вдохновив на это еще нескольких девушек нетрадиционного размера.

Режиссером экранизации романа «Пышка» выступила Энн Флетчер, поставившая первый «Шаг вперед» и такие комедии, как «27 свадеб» и «Красотки в бегах». Главной звездой картины стала Дженнифер Энистон, столь любимая зрителями после сериала «Друзья», а ее коллегами по съемочной площадке выступили молодые актрисы Одейя Раш из «Посвященного» и Даниэль МакДональд, для которой это первая серьезная роль на большом экране.