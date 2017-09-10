Погружение, 2017

Режиссером драматического фильма «Погружение» стал многократный лауреат престижных кинопремий Вим Вендерс («Соль Земли», «Пина: Танец страсти в 3D», «Алиса в городах», «Небо над Берлином»). В картине снялись такие звезды, как Джеймс МакЭвой («…А в душе я танцую», «Искупление», «Люди Икс: Дни минувшего будущего», «Последний король Шотландии»), Алисия Викандер («Девушка из Дании», «Воспоминания о будущем», «Агенты А.Н.К.Л.»), Александр Сиддиг , Селин Джонс , Реда Катеб и др.

Сюжет фильма «Погружение» расскажет о двух влюбленных, которых разделяет тысяча миль. Один работает офицером в разведке и попал в плен к сомалийским боевикам, вторая исследует глубины океана, запертая в батискафе. Они не могут быть вместе, но даже на огромном расстоянии воспоминания о совместном счастье одинаково утешают обоих героев.