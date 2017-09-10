Погружение, 2017

Режиссером драматического фильма «Погружение» стал многократный лауреат престижных кинопремий Вим Вендерс («Соль Земли», «Пина: Танец страсти в 3D», «Алиса в городах», «Небо над Берлином»). В картине снялись такие звезды, как Джеймс МакЭвой («…А в душе я танцую», «Искупление», «Люди Икс: Дни минувшего будущего», «Последний король Шотландии»), Алисия Викандер («Девушка из Дании», «Воспоминания о будущем», «Агенты А.Н.К.Л.»), Александр Сиддиг , Селин Джонс , Реда Катеб и др.
Сюжет фильма «Погружение» расскажет о двух влюбленных, которых разделяет тысяча миль. Один работает офицером в разведке и попал в плен к сомалийским боевикам, вторая исследует глубины океана, запертая в батискафе. Они не могут быть вместе, но даже на огромном расстоянии воспоминания о совместном счастье одинаково утешают обоих героев.
- Уже в третий раз Джеймс МакЭвой играет солдата. Ранее он воплощал этот образ в фильмах "Искупление" и "Братья по оружию".
- Фильм основан на одноименной книге Дж М Ледгард
- Фильм снимали весной 2016 года в Германии, Франции, Испании на Фарерских островах и в Джибути.
- В оригинальном романе Ледгард главная героиня мулатка, так как ее мать происходит с острова Мартиника, где 90 процентов населения чернокожие и мулаты. В фильме же эта роль досталась шведской актрисе Алисии Викандер.
Он – офицер разведки, она – ученый-океанолог. Ему предстояла смертельно опасная спецоперация в Сомали, ей – глубоководная экспедиция. И теперь, в минуту испытаний пред лицом смерти - в плену у боевиков, в батискафе на глубине океана - все, что у них есть, - это их любовь…
Когда парень не звонит, мы девушки очень любим придумывать ему оправдания в своей… Читать дальше…