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Submergence

Погружение, 2017

2017 / США
5.7 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
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Он – офицер разведки, она – ученый-океанолог. Все, что у них есть, - это их любовь…
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Причины посмотреть Факты О фильме

Режиссером драматического фильма «Погружение» стал  многократный лауреат престижных кинопремий Вим Вендерс («Соль Земли», «Пина: Танец страсти в 3D», «Алиса в городах», «Небо над Берлином»). В картине снялись такие звезды, как Джеймс МакЭвой («…А в душе я танцую», «Искупление», «Люди Икс: Дни минувшего будущего», «Последний король Шотландии»), Алисия Викандер («Девушка из Дании», «Воспоминания о будущем», «Агенты А.Н.К.Л.»), Александр Сиддиг , Селин Джонс , Реда Катеб  и др.

Сюжет фильма «Погружение» расскажет о двух влюбленных, которых разделяет тысяча миль. Один работает офицером в разведке и попал в плен к сомалийским боевикам, вторая исследует глубины океана, запертая в батискафе. Они не могут быть вместе, но даже на огромном расстоянии воспоминания о совместном счастье одинаково утешают обоих героев.

 

- Уже в третий раз Джеймс МакЭвой играет солдата. Ранее он воплощал этот образ в фильмах "Искупление" и "Братья по оружию".

- Фильм основан на одноименной книге Дж М Ледгард

- Фильм снимали весной 2016 года в Германии, Франции, Испании на Фарерских островах и в Джибути.

- В оригинальном романе Ледгард главная героиня мулатка, так как ее мать происходит с острова Мартиника, где 90 процентов населения чернокожие и мулаты. В фильме же эта роль досталась шведской актрисе Алисии Викандер.

Он  – офицер разведки, она  – ученый-океанолог. Ему предстояла смертельно опасная спецоперация в Сомали, ей – глубоководная экспедиция. И теперь, в минуту испытаний пред лицом смерти - в плену у боевиков, в батискафе на глубине океана - все, что у них есть, - это их любовь…

5.7 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
Продолжительность 1 час 52 минуты
Год выпуска 2017
Премьера в России 1 марта 2018
Премьера в мире 10 сентября 2017
Возраст 16+
Прокатчик Парадиз
Режиссер
Вим Вендерс
Вим Вендерс
В ролях
Алисия Викандер
Алисия Викандер
Джеймс МакЭвой
Джеймс МакЭвой
Одри Куотури
Одри Куотури
Селин Джонс
Селин Джонс
Джесс Лиодин
Джесс Лиодин
Все актеры и съемочная группа
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Погружение
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Агент МИ6 Джеймс Мор (Джеймс МакЭвой) перед опаснейшим заданием решает провести несколько дней во Франции. Скоро ему предстоит отправиться в Сомали и выяснить место расположения террористов, готовящих серию терактов в Европе. На отдыхе он знакомится с Даниэль Флиндерс (Алисия Викандер). Она занимается изучением океана, и в будущем ее тоже ожидает сложное испытание. Ради подтверждения своей научной гипотезы Даниэль готовится погрузиться на дно одной из самых глубоких впадин в океане на…
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Anastasia Ganina 12 августа 2018, 17:42
Whatever memory you have of submergence is there, in the blue water
Когда парень не звонит, мы девушки очень любим придумывать ему оправдания в своей… Читать дальше…
Natali6502 8 марта 2018, 00:32
Фильм снят по одноименной книге, у которой много хвалебных отзывов критиков. Поэтому решила посмотреть.Фильму не хватает как раз глубины погружения в… Читать дальше…
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